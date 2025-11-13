Mundo

“Un vacío que nunca se cierra”: Francia conmemoró una década de los atentados terroristas de París

El presidente Emmanuel Macron acompañó a parientes de las víctimas y a sobrevivientes de los ataques coordinados que causaron 132 muertos y cientos de heridos. Hubo actos en los lugares emblemáticos, como el teatro Bataclan y el Stade de France

Francia conmemora una década de los atentados de París

Diez años después de los atentados del 13 de noviembre de 2015, Francia recuerda la noche en la que una serie de ataques coordinados transformaron París en un escenario de violencia y dolor. El homenaje comenzó este jueves frente al Stade de France, donde Sophie Dias describió el “vacío que nunca se cierra” tras perder a su padre, Manuel Dias, la primera víctima mortal de la masacre. Los ataques dejaron 132 muertos —incluyendo dos sobrevivientes que posteriormente se suicidaron— y cientos de heridos, marcando a las familias en una división temporal entre “antes” y “después”.

Francia conmemora una década de los atentados de París (LUDOVIC MARIN/REUTERS)

En la noche del 13 de noviembre, hombres armados y suicidas del Estado Islámico atacaron en rápida sucesión: explosiones cerca del estadio, tiroteos en las terrazas de cafés y la masacre en la sala Bataclan, donde murieron 90 personas durante un asedio de tres horas. La respuesta de las autoridades francesas endureció los mecanismos de seguridad y fomentó una solidaridad que persiste una década después.

Durante la ceremonia inicial, Emmanuel y Brigitte Macron acompañaron a la familia Dias a las puertas del estadio, colocaron una corona de flores y guardaron un minuto de silencio. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, también participó en el acto. El presidente visitó, en secuencia, cada uno de los lugares atacados: las cafeterías Carillon y Petit Cambodge en el distrito 10, luego La Bonne Bière, Le Comptoir Voltaire y La Belle Équipe en el distrito 11, y finalmente el Bataclan, siguiendo un protocolo que da prioridad a la presencia de familiares.

Sophie Dias, hija de Manuel Dias, fallecido en el atentado del estadio Stade de France, pronunció un discurso durante una ceremonia en homenaje a las víctimas celebrada frente al estadio Stade de France, en Saint-Denis (LUDOVIC MARIN/REUTERS)

La vigilia ciudadana se extendió a la plaza de la República, donde los parisinos depositaron velas, flores y notas manuscritas al pie de la estatua de Marianne, símbolo nacional. El miércoles por la noche, esa zona y los edificios contiguos se iluminaron con los colores azul, blanco y rojo, y se celebró una vigilia previa al aniversario. “Diez años después, la emoción sigue intacta y la esperanza debe compartirse a pesar del dolor y la ausencia”, expresó Hidalgo durante ese evento.

Emmanuel Macron y Anne Hidalgo encabezaron los actos conmemorativos en los principales lugares atacados durante la noche del 13 de noviembre (LUDOVIC MARIN/REUTERS)

Los actos conmemorativos de este año incluyeron, la inauguración del Jardín de la Memoria del 13 de Noviembre frente al Ayuntamiento, un recinto de piedra con bloques de granito que evocan los lugares de los ataques y llevan grabados los nombres de las víctimas. Tras el anochecer, la torre Eiffel volverá a iluminarse con los colores nacionales y las campanas de iglesias como Notre-Dame repicarán para recordar lo que el arzobispo de París definió como “una larga noche de dolor”.

En declaraciones recogidas por la emisora TF1, el ex primer ministro Manuel Valls admitió recordar “cada minuto” del ataque. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que la amenaza terrorista sigue siendo “muy alta”, aunque considera menos probable una operación tan amplia y coordinada como la de 2015. Según Nuñez, ahora preocupa más la radicalización individual en suelo francés.

El Jardín de la Memoria del 13 de Noviembre se inauguró frente al Ayuntamiento de París con los nombres de las víctimas grabados en granito(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Para los sobrevivientes y sus familias, la efeméride supone reabrir heridas. Arthur Dénouveaux, superviviente del Bataclan y líder de la asociación Life for Paris, explicó: “El décimo aniversario está aquí y las emociones y la tensión están por todas partes para nosotros, los sobrevivientes. Nunca sanas completamente. Solo aprendes a vivir de manera diferente”.

El proceso judicial que se desarrolló entre 2021 y 2022 concluyó con cadena perpetua para Salah Abdeslam, el único agresor sobreviviente, y sentencias para otros 19 acusados. Muchos familiares y víctimas reconocen que, aunque hubo rendición de cuentas, el trauma y la reconstrucción cotidiana persisten.

Arthur Dénouveaux, superviviente del Bataclan y líder de la asociación Life for Paris, participó en los actos conmemorativos (LUDOVIC MARIN/REUTERS)

A lo largo de los homenajes, autoridades y familias insisten en tres mensajes: recordar a las víctimas, reconocer a los rescatistas y proteger los momentos de vida cotidiana —fútbol, música y compartir una mesa— que los atacantes buscaron destruir. Los organizadores resumen el objetivo de los actos: duelo sin espectáculo y memoria con espacio para los vivos.

