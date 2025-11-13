Mundo

Sudán, al límite: dos de cada tres personas necesitan ayuda urgente por la crisis humanitaria más grave de su historia

Según la ONU, la mayoría de la población necesita atención inmediata, ya que la guerra obstaculiza el acceso a suministros esenciales

Guardar
La población enfrenta la emergencia
La población enfrenta la emergencia más severa desde el inicio del conflicto armado (Reuters)

La crisis humanitaria en Sudán ha alcanzado niveles sin precedentes, con una emergencia que se agrava a diario. En este contexto, dos de cada tres habitantes necesitan ayuda humanitaria urgente, advirtió Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tom Fletcher, de la ONU,
Tom Fletcher, de la ONU, advierte que la situación en el país es insostenible (Reuters)

Esta es la cifra más alta registrada desde el inicio de los enfrentamientos entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lo que ha agravado la emergencia humanitaria en todo el país.

Además, la ONU resalta que las limitaciones de acceso impuestas por la guerra dificultan el ingreso de suministros esenciales a millones de personas, provocando una crisis creciente en todo el territorio sudanés.

Desde la explosión de la violencia en abril de 2023, la población civil ha soportado condiciones extremas por la intensificación de los combates.

Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asegura que el país sufre una “extenuación colectiva y niveles de vulnerabilidad nunca vistos”.

Amy Pope remarcó que la
Amy Pope remarcó que la vulnerabilidad de la población supera precedentes recientes (Reuters)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 40.000 personas han muerto y doce millones han sido desplazadas por la guerra interna.

El incremento de violencia sexual
El incremento de violencia sexual y secuestros se asocia también a muertes indirectas (AFP)

Sin embargo, la organización advierte que estas cifras pueden ser considerablemente más altas por el difícil acceso a varias regiones.

Los reportes de AP confirman que los campamentos en Darfur y Kordofán padecen superpoblación a consecuencia del flujo continuo de desplazados.

Más de 12 millones han
Más de 12 millones han abandonado sus hogares por el avance de la guerra (Reuters)

Además, las ofensivas recientes de las FAR en la capital de Darfur del Norte, El-Fasher, han ampliado la magnitud de la crisis tras más de un año de cerco militar, devastando hospitales y provocando miles de víctimas civiles.

Incursiones de la FAR han
Incursiones de la FAR han sido denunciadas por violencia contra civiles y hospitales (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

El mes pasado, más de 450 personas murieron en el Hospital Saudí de El-Fasher durante los ataques armados, según cifras reportadas por la OMS. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas durante los asaltos paramilitares.

Amy Pope remarca que la crisis se intensifica ante denuncias de ejecuciones sumarias, secuestros perpetrados por las milicias, sumado al deterioro de la infraestructura básica.

En las últimas dos semanas, los ataques de las FAR han impulsado la huida de cerca de 90.000 personas desde El-Fasher y, al mismo tiempo, decenas de miles permanecen allí bajo incomunicación total, según Europa Press.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido
Las Fuerzas de Apoyo Rápido han protagonizado asaltos continuos en zonas urbanas (Reuters)

El desplazamiento masivo también se registra en otras regiones. La violencia se ha extendido a Kordofán Norte, donde casi 39.000 personas abandonaron sus hogares entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre debido a los enfrentamientos.

Kordofán Norte registró casi 39.000
Kordofán Norte registró casi 39.000 desplazamientos en dos semanas recientes (Europa Press)

Las fuerzas paramilitares lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo (‘Hemedti’) han destruido servicios básicos de salud, agua y alimentación en varias comunidades. Miles buscan refugio en localidades como Tawila, que absorbió el éxodo de El-Fasher.

Mohamed Hamdan Dagalo ha multiplicado
Mohamed Hamdan Dagalo ha multiplicado sus operaciones pese a llamados internacionales de alto el fuego (Reuters)

En la capital sudanesa, Jartum, los testimonios recogidos por AP describen a personas que cruzan calles repletas de cadáveres y buscan escapar de actos de violencia indiscriminada.

En Jartum, testigos describen calles
En Jartum, testigos describen calles repletas de cuerpos tras los enfrentamientos (Europa Press)

Equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) han reportado tasas alarmantes de desnutrición entre los desplazados en los campamentos, situación exacerbada por el recorte de fondos internacionales para la ayuda.

A nivel diplomático, la guerra se originó tras disputas entre el Ejército y el grupo paramilitar FAR sobre el rumbo político del país tras la caída, en 2019, del régimen de Omar Hasán al Bashir.

El conflicto actual tuvo su
El conflicto actual tuvo su punto de partida en la caída del régimen de Al Bashir (Europa Press)

Las dos facciones, que en teoría debían dirigir la transición democrática, rompieron sus acuerdos y trasladaron el conflicto a un enfrentamiento directo, truncando toda integración nacional.

(Con información de AP y Europa Press)

Temas Relacionados

SudanDarfurCrisis en Sudán

Últimas Noticias

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

El avance de los bloques chiitas y el declive del movimiento sadrista reconfigurarán el panorama político iraquí tras unos comicios con una participación del 56%

Elecciones en Irak: la coalición

Irán enfrenta la peor crisis hídrica en seis décadas y Teherán podría quedarse sin agua

La falta de lluvias y años de mala gestión han llevado los embalses de la capital al 5% de su capacidad. El gobierno advierte que, si no llueve antes de diciembre, será necesario racionar el suministro e incluso evacuar la capital. La sequía golpea a todo el país y agrava una crisis ambiental y social sin precedentes

Irán enfrenta la peor crisis

La Unión Europea sigue priorizando el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania

La Comisión Europea todavía trabaja para resolver objeciones y espera presentar una propuesta formal a los Estados miembros

La Unión Europea sigue priorizando

Científicos advierten sobre el impacto ambiental del deterioro acelerado del lago Tonle Sap, en Camboya

El descenso del flujo de agua y la extracción intensiva de arena en el río Mekong amenazan la biodiversidad, la pesca y la seguridad alimentaria de millones de personas, advierte un estudio realizado por Newcastle University

Científicos advierten sobre el impacto

El G7 ratificó su respaldo a Ucrania y denunció el papel del régimen de China como facilitador clave de la guerra rusa

Los ministros de exteriores del grupo también discutieron la crisis en Gaza, el avance nuclear en Irán y Corea del Norte, la seguridad marítima global, la situación humanitaria en Sudán y el impacto de la migración y el crimen organizado en el Caribe y África

El G7 ratificó su respaldo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué tan dañinas para la

¿Qué tan dañinas para la salud son las auroras boreales de México?

Ministro del Interior dispone que policías delincuentes pasen al retiro en menos de 15 días: “Vamos a limpiar la casa”

Juliana Guerrero accedió a un millonario crédito del Icetex para sus estudios en la universidad a la que no asistió: esto se sabe

Juez pide conocer situación jurídica de Sandra Esther Vaca Cortes, exdiputada priísta acusada de trata de personas

Peter Lamelas habló tras iniciar su ciclo como embajador: “Es un momento único para la relación entre EEUU y Argentina”

INFOBAE AMÉRICA
Trump amenaza con reducir el

Trump amenaza con reducir el sueldo a los controladores aéreos ausentados durante el cierre de gobierno

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

EEUU resta credibilidad a las acusaciones de Petro: "se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar"

Denunciaron 67 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba durante octubre

ENTRETENIMIENTO

Shakira se convierte en Gazelle

Shakira se convierte en Gazelle en el videoclip de “Zoo”, su nueva canción para “Zootopia 2”

Ambición, traición y poder marcan el regreso de Darth Vader en la nueva novela de Star Wars

Jennifer Aniston desconcierta a sus fans al decir que creció “sin dinero” pese a ser hija de actores

Famosa chef de televisión murió tras la colisión y caída del helicóptero que piloteaba

El impresionante cambio de vida de Jeff Goldblum luego de rodar Wicked: “Dejé de comer carne y aves”