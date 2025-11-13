Sudán, al límite: dos de cada tres personas necesitan ayuda urgente por la crisis humanitaria más grave de su historia

La población enfrenta la emergencia más severa desde el inicio del conflicto armado (Reuters)

La crisis humanitaria en Sudán ha alcanzado niveles sin precedentes, con una emergencia que se agrava a diario. En este contexto, dos de cada tres habitantes necesitan ayuda humanitaria urgente, advirtió Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tom Fletcher, de la ONU, advierte que la situación en el país es insostenible (Reuters)

Esta es la cifra más alta registrada desde el inicio de los enfrentamientos entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lo que ha agravado la emergencia humanitaria en todo el país.

Además, la ONU resalta que las limitaciones de acceso impuestas por la guerra dificultan el ingreso de suministros esenciales a millones de personas, provocando una crisis creciente en todo el territorio sudanés.

Desde la explosión de la violencia en abril de 2023, la población civil ha soportado condiciones extremas por la intensificación de los combates.

Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asegura que el país sufre una “extenuación colectiva y niveles de vulnerabilidad nunca vistos”.

Amy Pope remarcó que la vulnerabilidad de la población supera precedentes recientes (Reuters)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 40.000 personas han muerto y doce millones han sido desplazadas por la guerra interna.

El incremento de violencia sexual y secuestros se asocia también a muertes indirectas (AFP)

Sin embargo, la organización advierte que estas cifras pueden ser considerablemente más altas por el difícil acceso a varias regiones.

Los reportes de AP confirman que los campamentos en Darfur y Kordofán padecen superpoblación a consecuencia del flujo continuo de desplazados.

Más de 12 millones han abandonado sus hogares por el avance de la guerra (Reuters)

Además, las ofensivas recientes de las FAR en la capital de Darfur del Norte, El-Fasher, han ampliado la magnitud de la crisis tras más de un año de cerco militar, devastando hospitales y provocando miles de víctimas civiles.

Incursiones de la FAR han sido denunciadas por violencia contra civiles y hospitales (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

El mes pasado, más de 450 personas murieron en el Hospital Saudí de El-Fasher durante los ataques armados, según cifras reportadas por la OMS. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas durante los asaltos paramilitares.

Amy Pope remarca que la crisis se intensifica ante denuncias de ejecuciones sumarias, secuestros perpetrados por las milicias, sumado al deterioro de la infraestructura básica.

En las últimas dos semanas, los ataques de las FAR han impulsado la huida de cerca de 90.000 personas desde El-Fasher y, al mismo tiempo, decenas de miles permanecen allí bajo incomunicación total, según Europa Press.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido han protagonizado asaltos continuos en zonas urbanas (Reuters)

El desplazamiento masivo también se registra en otras regiones. La violencia se ha extendido a Kordofán Norte, donde casi 39.000 personas abandonaron sus hogares entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre debido a los enfrentamientos.

Kordofán Norte registró casi 39.000 desplazamientos en dos semanas recientes (Europa Press)

Las fuerzas paramilitares lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo (‘Hemedti’) han destruido servicios básicos de salud, agua y alimentación en varias comunidades. Miles buscan refugio en localidades como Tawila, que absorbió el éxodo de El-Fasher.

Mohamed Hamdan Dagalo ha multiplicado sus operaciones pese a llamados internacionales de alto el fuego (Reuters)

En la capital sudanesa, Jartum, los testimonios recogidos por AP describen a personas que cruzan calles repletas de cadáveres y buscan escapar de actos de violencia indiscriminada.

En Jartum, testigos describen calles repletas de cuerpos tras los enfrentamientos (Europa Press)

Equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) han reportado tasas alarmantes de desnutrición entre los desplazados en los campamentos, situación exacerbada por el recorte de fondos internacionales para la ayuda.

A nivel diplomático, la guerra se originó tras disputas entre el Ejército y el grupo paramilitar FAR sobre el rumbo político del país tras la caída, en 2019, del régimen de Omar Hasán al Bashir.

El conflicto actual tuvo su punto de partida en la caída del régimen de Al Bashir (Europa Press)

Las dos facciones, que en teoría debían dirigir la transición democrática, rompieron sus acuerdos y trasladaron el conflicto a un enfrentamiento directo, truncando toda integración nacional.

(Con información de AP y Europa Press)