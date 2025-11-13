La embajada de Siria reabrió en Londres tras más de diez años de cierre y marca el restablecimiento de relaciones diplomáticas

Al-Shibani encabezó la ceremonia de reapertura de la embajada siria en Londres (Europa Press)

Después de más de 10 años sin representación oficial, la embajada de Siria en Londres volvió a operar. La reapertura se formalizó durante una ceremonia encabezada por Asaad al-Shibani, ministro de Relaciones Exteriores de Siria, quien izó la bandera nacional en el edificio diplomático situado en el centro de la capital británica.

Este acto marca un paso determinante en la recuperación de vínculos internacionales para este país, en un escenario definido por la salida de Bashar al-Asad del poder.

El regreso de la misión siria al Reino Unido se produjo tras un extenso periodo de aislamiento político, durante el cual la embajada permaneció cerrada desde 2013.

Según la Agencia Anadolu, en una declaración realizada en la red social X, al-Shibani definió el momento como el inicio de una nueva etapa y aseguró: “Siria regresa al mundo con su identidad libre” tras las sanciones y el bloqueo impuestos por gobiernos occidentales durante los años de guerra y represión.

El ministro calificó el regreso diplomático como el inicio de una nueva etapa para Siria (Reuters)

El ministro viajó al Reino Unido pocos días después de la visita del presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, a Washington, en lo que constituyó la primera visita de un mandatario de su país a Estados Unidos desde la independencia del país en 1946.

Durante su estadía en Londres, al-Shibani se reunió con su par británica, Yvette Cooper, secretaria de Asuntos Exteriores. El funcionario describió el encuentro como exitoso y afirmó que “las relaciones entre Siria y Gran Bretaña son avanzadas”.

Además, subrayó que no se trata de iniciar una página nueva, sino de fortalecer una cooperación ya existente. Por otro lado, hizo hincapié en que el Reino Unido eliminó las sanciones con rapidez tras la caída de Asad y restableció lazos diplomáticos antes que otros gobiernos europeos, que actuaron con mayor cautela.

El gobierno británico levantó rápidamente las sanciones impuestas a Siria tras el cambio de administración (Reuters)

Según el testimonio de un ciudadano llamado Sammy, recogido por la agencia AP, el evento tuvo un marcado valor simbólico: “Estoy muy feliz. Nací aquí, pero visité Siria por primera vez hace unos meses. Gracias a Dios por hoy”. Por su parte, otra asistente llamada Ramsa, quien lució la bandera siria, expresó: “El pueblo sirio ha esperado este momento durante mucho tiempo. No encuentro palabras para expresar lo que siento. Estoy muy feliz”.

La nueva administración encabezada por Ahmad al-Sharaa ha cosechado apoyos de varios países que antes mantenían distancia con el régimen, aunque se mantienen interrogantes sobre la seguridad de las minorías religiosas.

Ahmad al-Sharaa encabeza la nueva administración siria que ha logrado apoyos de varios países tras el aislamiento internacional (AP Foto/Heather Khalifa)

En los últimos meses, la provincia de Sweida y la costa del país fueron escenario de episodios violentos, donde milicianos suníes afines al gobierno mataron a civiles de comunidades alauita y drusa.

Al respecto, al-Shibani informó que unas 100 personas resultaron encarceladas por estos hechos y que el gobierno actúa para responder a las demandas de las minorías mediante la incorporación de alauitas a las fuerzas policiales.

(Con información de AP)