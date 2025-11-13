Mundo

La embajada de Siria reabrió en Londres tras más de diez años de cierre y marca el restablecimiento de relaciones diplomáticas

Durante su visita, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, mantuvo un encuentro histórico con su par británica, Yvette Cooper

Guardar
Al-Shibani encabezó la ceremonia de
Al-Shibani encabezó la ceremonia de reapertura de la embajada siria en Londres (Europa Press)

Después de más de 10 años sin representación oficial, la embajada de Siria en Londres volvió a operar. La reapertura se formalizó durante una ceremonia encabezada por Asaad al-Shibani, ministro de Relaciones Exteriores de Siria, quien izó la bandera nacional en el edificio diplomático situado en el centro de la capital británica.

Este acto marca un paso determinante en la recuperación de vínculos internacionales para este país, en un escenario definido por la salida de Bashar al-Asad del poder.

El regreso de la misión siria al Reino Unido se produjo tras un extenso periodo de aislamiento político, durante el cual la embajada permaneció cerrada desde 2013.

Según la Agencia Anadolu, en una declaración realizada en la red social X, al-Shibani definió el momento como el inicio de una nueva etapa y aseguró: “Siria regresa al mundo con su identidad libre” tras las sanciones y el bloqueo impuestos por gobiernos occidentales durante los años de guerra y represión.

El ministro calificó el regreso
El ministro calificó el regreso diplomático como el inicio de una nueva etapa para Siria (Reuters)

El ministro viajó al Reino Unido pocos días después de la visita del presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, a Washington, en lo que constituyó la primera visita de un mandatario de su país a Estados Unidos desde la independencia del país en 1946.

Durante su estadía en Londres, al-Shibani se reunió con su par británica, Yvette Cooper, secretaria de Asuntos Exteriores. El funcionario describió el encuentro como exitoso y afirmó que “las relaciones entre Siria y Gran Bretaña son avanzadas”.

Además, subrayó que no se trata de iniciar una página nueva, sino de fortalecer una cooperación ya existente. Por otro lado, hizo hincapié en que el Reino Unido eliminó las sanciones con rapidez tras la caída de Asad y restableció lazos diplomáticos antes que otros gobiernos europeos, que actuaron con mayor cautela.

El gobierno británico levantó rápidamente
El gobierno británico levantó rápidamente las sanciones impuestas a Siria tras el cambio de administración (Reuters)

Según el testimonio de un ciudadano llamado Sammy, recogido por la agencia AP, el evento tuvo un marcado valor simbólico: “Estoy muy feliz. Nací aquí, pero visité Siria por primera vez hace unos meses. Gracias a Dios por hoy”. Por su parte, otra asistente llamada Ramsa, quien lució la bandera siria, expresó: “El pueblo sirio ha esperado este momento durante mucho tiempo. No encuentro palabras para expresar lo que siento. Estoy muy feliz”.

La nueva administración encabezada por Ahmad al-Sharaa ha cosechado apoyos de varios países que antes mantenían distancia con el régimen, aunque se mantienen interrogantes sobre la seguridad de las minorías religiosas.

Ahmad al-Sharaa encabeza la nueva
Ahmad al-Sharaa encabeza la nueva administración siria que ha logrado apoyos de varios países tras el aislamiento internacional (AP Foto/Heather Khalifa)

En los últimos meses, la provincia de Sweida y la costa del país fueron escenario de episodios violentos, donde milicianos suníes afines al gobierno mataron a civiles de comunidades alauita y drusa.

Al respecto, al-Shibani informó que unas 100 personas resultaron encarceladas por estos hechos y que el gobierno actúa para responder a las demandas de las minorías mediante la incorporación de alauitas a las fuerzas policiales.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

SiriaEmbajada de SiriaLondres

Últimas Noticias

La BBC pidió disculpas a Trump por la manipulación de su discurso, pero rechazó pagar los USD 1.000 millones que exige su defensa

La corporación británica admitió que la edición de imágenes y audios en el programa “Panorama” pudo inducir a errores sobre el mensaje original, pero sostuvo que no existe fundamento legal para una demanda por difamación

La BBC pidió disculpas a

El futuro de las prótesis impresas en 3D: más personalización y avances constantes que mejoran la calidad de vida

Instituciones de renombre alrededor del mundo incorporan herramientas digitales y métodos de fabricación novedosos que propician transformaciones importantes en los pacientes. Cómo las técnicas modernas permiten mejores resultados y más autonomía, según IEEE Spectrum

El futuro de las prótesis

Sudáfrica investiga el reclutamiento de jóvenes para combatir con Rusia en Ucrania

El embajador ucraniano denuncia que fueron “atraídos con promesas de contratos lucrativos” sin saber que serían enviados a combatir en el Donbás

Sudáfrica investiga el reclutamiento de

The Economist destacó las 10 tendencias claves que marcarán el 2026

Como cada noviembre, la prestigiosa revista publica un número especial, “The World Ahead”, en el que identifica factores que transformarán la agenda global, desde la irrupción tecnológica hasta dilemas éticos y nuevas formas de competencia

The Economist destacó las 10

“Duermo dos horas, cuatro como máximo”: aseguró la primera ministra de Japón Sanae Takaichi y encendió la polémica

Ante el Parlamento, la mandataria expuso su rutina extrema de trabajo y reabrió el debate sobre el exceso laboral en Japón. Por qué los especialistas aseguran que su ejemplo puede reforzar el modelo de sacrificio “karoshi”, muerte por exceso de trabajo, que aún es una preocupación social

“Duermo dos horas, cuatro como
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Carlos Pinzón celebró la

Juan Carlos Pinzón celebró la inclusión de Jairo Clopatofsky a su campaña presidencial: “Viene a sumar por Colombia”

El dólar quedó a casi 100 pesos del techo de la banda y el riesgo país subió a 616 puntos

Este sello te ayudará a identificar cuáles son las tortillas de maíz mexicano para evitar productos transgénicos

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre en Lima y Callao por paro de transportistas

Se conoce video de Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club de Bogotá, momentos antes de ser asesinado a golpes

INFOBAE AMÉRICA
Mueren tres migrantes al naufragar

Mueren tres migrantes al naufragar una embarcación al sur de Creta (Grecia)

El Ejército de Israel mata a dos palestinos de 15 años cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón

La BBC pidió disculpas a Trump por la manipulación de su discurso, pero rechazó pagar los USD 1.000 millones que exige su defensa

La cadena BBC pide disculpas a Trump por editar sus palabras pero rechaza pagarle una compensación

El futuro de las prótesis impresas en 3D: más personalización y avances constantes que mejoran la calidad de vida

ENTRETENIMIENTO

A casi 5 años de

A casi 5 años de su muerte, Chadwick Boseman será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Latin Grammy 2025 EN VIVO: Rubén Blades y Roberto Delgado ganaron a “Mejor Álbum de Salsa”

Un curioso hábito casi deja afuera a Ben Affleck de un papel decisivo en su ascenso en Hollywood

Kim Kardashian y Niecy Nash-Betts hablaron con Infobae sobre su nueva serie Todo Vale: “Queremos que las mujeres sientan que pueden lograrlo todo”

Kanye West podría ser arrestado en Brasil si hace apología al nazismo, advierten autoridades