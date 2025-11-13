Mundo

Donald Trump indultó a Joe Lewis, el multimillonario británico condenado por uso de información privilegiada en Estados Unidos

La medida presidencial no anula las multas económicas impuestas a él y a su firma Broad Bay Limited, que superan los USD 50 millones

La justicia consideró la colaboración de Lewis y sus antecedentes filantrópicos como atenuantes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, otorgó un indulto presidencial al multimillonario británico Joe Lewis, quien se declaró culpable en 2024 por cargos de uso de información privilegiada y conspiración en Nueva York.

La decisión pone fin a un proceso judicial iniciado en enero de 2024, cuando Lewis, de 88 años, admitió haber compartido información obtenida en juntas directivas de empresas cotizadas. Estos datos permitieron que amigos, empleados y parejas obtuvieran beneficios económicos mediante operaciones bursátiles.

Durante su declaración ante el tribunal, Lewis reconoció la ilegalidad de sus actos y expresó pesar por lo sucedido, asegurando que buscaría reparar su reputación.

Donald Trump concedió un indulto presidencial a Joe Lewis, multimillonario británico condenado por uso de información privilegiada (Reuters)

El fallo incluyó una multa de USD 5 millones y tres años de libertad condicional. Lewis evitó la cárcel debido a su delicado estado de salud y a su trayectoria filantrópica, según el juez federal encargado de la sentencia en abril de 2024. Simultáneamente, la empresa Broad Bay Limited, vinculada a Lewis, fue condenada al pago de más de USD 50 millones en sanciones, según las autoridades federales y los fiscales estadounidenses.

Por su parte, la fiscalía detalló la mecánica del delito en un expediente de 29 páginas, documentando que entre 2019 y 2021, Lewis compartió datos financieros reservados sobre empresas de su cartera con personas de su círculo cercano. Entre las firmas afectadas se encuentran Mirati Therapeutics, enfocada en biotecnología, y BCTG Acquisition, una SPAC que facilitó la salida a bolsa de Tango Therapeutics.

Respecto a su relación con el Tottenham Hotspur, el fútbol inglés representa solo una parte de su conglomerado. El holding familiar ENIC, fundado por Lewis, controla cerca del 70% de las acciones del club a través de un fideicomiso en favor de la familia.

Desde 2022, Lewis ya no gestiona operativamente el Tottenham, dejando la dirección a su familia (Reuters)

Desde octubre de 2022, Lewis dejó de ejercer control operativo y no es titular directo de los beneficios. Según la agencia AP, el club es ahora gestionado por su hija Vivienne, su hermano Charles y su yerno Nick Beucher, quienes han intensificado su participación tras la salida de Daniel Levy como presidente ejecutivo en 2024.

Durante las investigaciones, los abogados de Lewis intentaron revertir los cargos de fraude, pero la aceptación de culpabilidad y la posterior negociación con la fiscalía permitieron evitar la prisión, lo cual resultó fundamental ante su estado de salud, según sus representantes y fuentes cercanas al proceso.

El empresario, de 88 años, confesó haber compartido datos confidenciales con amigos y empleados (Reuters)

Por otro lado, el indulto se suma a otras medidas similares de Trump hacia empresarios condenados por delitos económicos. Junto a Lewis, recibieron el perdón figuras como el fundador de Binance, Changpeng Zhao, y el de Nikola, Trevor Milton, todos implicados en prácticas financieras irregulares, según Reuters.

Trevor Milton, fundador de Nikola, fue uno de los empresarios indultados por Trump junto a Joe Lewis (Reuters)

El indulto le permite a Lewis regresar a Florida, donde residen varios familiares. Según una fuente citada por The Guardian, la historia de Joe Lewis “va mucho más allá de este único acontecimiento”, haciendo referencia a su extensa trayectoria empresarial.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

Donald TrumpJoe LewisEstados Unidos

