El Gobierno de Ucrania suspendió de su cargo al ministro de Justicia: está investigado por recibir comisiones ilegales

German Galushchenko fue separado de funciones luego de que la Oficina Anticorrupción lo señalara por tomar pagos ilícitos en contratos de la empresa estatal que opera las cuatro centrales nucleares ucranianas

German Galushchenko (Stefan Rousseau/REUTERS)
German Galushchenko (Stefan Rousseau/REUTERS)

El Gobierno ucraniano suspendió de sus funciones al ministro de Justicia, German Galushchenko, tras verse implicado en una presunta red de cobro de comisiones vinculada a la empresa estatal Energoatom, encargada de la energía atómica.

Además, la administración del presidente Volodimir Zelensky procedió en la destitución del consejo de supervisión de Energoatom, señalada por los investigadores como el elemento central dentro del esquema de corrupción.

La decisión se tomó durante una sesión de urgencia celebrada este miércoles, de acuerdo a lo informado por la primera ministra, Yulia Sviridenko, en su cuenta de la red social X: “Hoy por la mañana hemos celebrado una reunión extraordinaria del Gobierno. Hemos tomado la decisión de apartar a Galushchenko del desempeño de sus funciones como ministro de Justicia”.

El Parlamento ya había iniciado gestiones contra el ex funcionario, señalado por la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) en la investigación que lo vincula, durante su etapa como ministro de Energía, con una estructura dedicada a recibir comisiones ilegales de al menos 100 millones de dólares en contratos adjudicados por una filial de Energoatom a empresas privadas.

Las funciones de Galushchenko pasan ahora a la hasta entonces viceministra Liudmila Sugak. El actual ex ministro de Justicia había ocupado el cargo de ministro de Energía hasta julio pasado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, y el ministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, visitan la central nuclear de Khmelnytskyi, en febrero de 2025 (REUTERS/Gleb Garanich)

En una audiencia judicial reciente, un investigador de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) sostuvo que el supuesto cabecilla del esquema era Timur Mindich, empresario y ex socio de Zelensky, quien mantenía una influencia directa sobre Galushchenko y sobre el entonces ministro de Defensa y actual jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov. Umérov, además, lideró el equipo negociador ucraniano en los contactos más recientes con Rusia.

Este martes, la NABU formuló acusaciones contra ocho personas por delitos de soborno, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. El organismo difundió grabaciones en las que los integrantes del grupo, empleando nombres en clave y lenguaje cifrado, conversaban sobre supuestos sobornos y comisiones ilegales.

NABU informó el lunes que desmanteló la red de sobornos en el sector energético por un valor de 100 millones de dólares procedentes de fondos blanqueados. En un comunicado emitido el martes, el organismo detalló: “Los detectives han detenido a cinco personas y han notificado a siete miembros de la organización que son sospechosos”.

Entre los acusados se encuentra “un empresario, el jefe de la organización criminal”, indicaron, evitando revelar el nombre pero en referencia directa a Mindich, a quien los fiscales habían identificado previamente como el principal responsable de la trama.

La crisis energética contra afecta
La crisis energética contra afecta a toda Ucrania y el momento en el que una entrevista a Zelensky en Ucrania es interrumpida por un apagón lo demuestra (Captura de video)

Las revelaciones sobre la malversación de fondos en el sector energético ucraniano, en un contexto de ataques constantes y aguda escasez de energía, intensificaron el descontento público em Kiev. Moscú aumentó la presión sobre la infraestructura energética de Ucrania de cara al cuarto invierno de la guerra, utilizando enjambres de drones y misiles que simultáneamente dañaron instalaciones de generación y redes de transmisión y distribución, complicando aún más las tareas de reparación.

Tras los operativos del lunes, Zelensky manifestó que las medidas anticorrupción eran “muy necesarias” y exhortó a los funcionarios a colaborar plenamente con las autoridades competentes, sin pronunciarse de inmediato sobre los señalamientos contra Mindich.

(Con información de AFP y EFE)

