Mundo

Aumentaron a 25 los muertos por el supertifón Fung-wong en Filipinas

El fenómeno meteorológico, conocido localmente como “Uwan”, causó devastadores inundaciones en varias regiones. Socorristas continúan con las labores de rescate en el país

Guardar

El saldo de víctimas mortales tras el paso del supertifón Fung-wong por el noroeste de Filipinas ascendió a 25, según informó la Oficina de Defensa Civil del país. El fenómeno, conocido como "Uwan" en el territorio local, provocó hasta el momento 29 heridos y dos desaparecidos, y obligó a 2,4 millones de personas a desplazarse por sus efectos devastadores.

El vicesecretario de la entidad, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, desde el balance anterior se sumaron siete fallecidos, alcanzando un total de 19 muertes en la región administrativa de Cordillera, la más golpeada por el ciclón tropical. Al saldo de víctimas mortales, se agregan tres muertes en el valle de Cagayan y una en Bicol, Bisayas Occidentales y Bisayas Orientales, respectivamente.

El tifón, que alcanzó la categoría de supertifón con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, impactó el domingo la provincia de Aurora, en el noreste filipino.

Posteriormente, la tormenta se debilitó a tormenta tropical al internarse en el Mar de China Meridional y ahora avanza hacia el noroeste, con posible impacto en Taiwán a partir del jueves, según reportes de meteorólogos estatales.

La vasta extensión de la tormenta, de 1.800 kilómetros de ancho, intensificó su efecto sobre las provincias montañosas del norte y las llanuras agrícolas, lo que provocó fuertes vientos y lluvias torrenciales que inundaron al menos 132 aldeas. En una de ellas, varios vecinos quedaron atrapados en los techos de sus viviendas por la crecida súbita del agua, mientras que más de 4.100 casas resultaron dañadas, según informó Bernardo Alejandro.

Un hombre camina frente a
Un hombre camina frente a su casa, dañada por la marejada ciclónica tras el paso del tifón Fung-wong (REUTERS/Noel Celis)

Aunque el tifón se debilitó, las precipitaciones siguen representando un riesgo en varias zonas del norte de Luzón y en el área metropolitana de Manila. “Aunque el tifón ya pasó, sus lluvias aún representan un peligro en ciertas zonas del norte de Luzón, incluyendo el área metropolitana de Manila”, advirtió el vicesecretario de Defensa Civil.

Fung-wong es el segundo tifón en azotar el archipiélago en pocas semanas, después del devastador paso de Kalmaegi, que causó más de 230 muertos, 112 desaparecidos y 512 heridos la semana anterior. La letal tormenta llevó a las autoridades a suspender clases y actividades públicas como medida preventiva para la llegada de Fung-wong.

Personas viajan en una motocicleta
Personas viajan en una motocicleta con sidecar mientras vadean una carretera inundada tras las crecidas provocadas por la marea alta y el supertifón Fung-wong (REUTERS/Lisa Marie David)

Ante la magnitud de la devastación provocada por Kalmaegi y los daños esperados de Fung-wong (denominado localmente Uwan), el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró el estado de emergencia en las áreas más afectadas.

El reciente supertifón y Kalmaegi, ocurrido apenas una semana atrás, provocaron en Filipinas un impacto combinado de 8,3 millones de afectados y el desplazamiento de 1,4 millones de personas, según advirtió Dipayan Bhattacharyya, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) en el país.

El titular del programa destacó que estas cifras podrían incrementarse conforme lleguen actualizaciones desde las zonas más golpeadas. Bhattacharyya subrayó la importancia de la acción preventiva implementada: el PMA realizó transferencias de 4.000 pesos filipinos (59 euros) a 42.000 familias en las provincias de Aurora, Batanes, Cagayan, Isabela y Nueva Ecija, situadas en el norte del archipiélago, para mitigar el impacto inmediato del supertifón.

Varias personas se encuentran cerca
Varias personas se encuentran cerca de una sección destruida de la carretera Baler-Casiguran un día después de que el supertifón Fung-wong (REUTERS/Eloisa Lopez)

Estas acciones se apoyaron en un proyecto de ley, aprobado dos meses atrás, que permite al Gobierno filipino transferir recursos monetarios antes de la ocurrencia de un desastre.

El Programa Mundial de Alimentos distribuyó comida a cerca de un millón de personas, con unos 187.000 kits alimentarios capaces de abastecer a una familia durante tres días. Además, la ONU suministró generadores eléctricos, equipamiento logístico para almacenes y, junto al Gobierno local, desplegó unidades móviles de comunicaciones para restablecer la conectividad en las áreas afectadas por el tifón.

(Con información de EP y The Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaFilipinasFung-wongsupertifónTaiwántifónciclón tropicaltormenta tropicalMar de China MeridionalManilaLuzónKalmaegi

Últimas Noticias

Rusia se ofreció a dialogar con EEUU ante las acusaciones de Washington sobre presuntas pruebas nucleares subterráneas secretas

“Estamos dispuestos a discutir las sospechas planteadas por nuestros colegas estadounidenses sobre la posibilidad de que estemos haciendo algo en secreto”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov

Rusia se ofreció a dialogar

Detuvieron al ex jefe de Inteligencia de Corea del Sur por negligencia durante la declaración de la ley marcial

Los fiscales del Tribunal Central del Distrito de Seúl habían solicitado su arresto el martes al acusarlo de ignorar sus obligaciones como jefe de la agencia de espionaje y por riesgo de destrucción de pruebas

Detuvieron al ex jefe de

De dispositivos tecnológicos adaptados a muebles ergonómicos: qué consume la creciente franja de población senior

El avance de este segmento abre oportunidades para sectores como la tecnología, el bienestar y el ocio, y obliga a las empresas a innovar en sus propuestas

De dispositivos tecnológicos adaptados a

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas

El ejército israelí acusó al grupo armado chiíta de reconstruir sus capacidades militares en el sur del Líbano y de intentar introducir armas desde Siria, en violación del alto el fuego

Israel advirtió que Hezbollah busca

Australia denunció nuevas infiltraciones de hackers vinculados a China en infraestructuras críticas

El jefe de la ASIO alertó sobre actividades de los grupos Volt Typhoon y Salt Typhoon en redes esenciales del país, en línea con campañas globales atribuidas al Ministerio de Seguridad del Estado chino

Australia denunció nuevas infiltraciones de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comisión de Justicia respalda matrimonio

Comisión de Justicia respalda matrimonio igualitario y sanción a ECOSIG en Guanajuato

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy martes 11 de noviembre

Embalses de agua se encuentran al 51,37 % de su capacidad este 12 de noviembre

Pico y Placa Bogotá: evita multas este miércoles

Caso Noelia Daylen: qué se sabe del asesinato de la niña de 4 años en Juchitán, Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
Al menos nueve desaparecidos al

Al menos nueve desaparecidos al volcar un pesquero chino cerca de la isla de Daecheong

El Supremo de EEUU mantiene suspendidos los pagos de las ayudas alimentarias antes del viernes

Pakistán no descarta atacar a Afganistán tras el atentado suicida en Islamabad

Manifestantes indígenas se enfrentaron con los agentes de seguridad de la cumbre del COP30 de Brasil: hay al menos tres heridos

Indonesia declara "héroe nacional" al dictador Suharto

ENTRETENIMIENTO

La estricta rutina que siguió

La estricta rutina que siguió Sydney Sweeney para perder 13 kilos en menos de dos meses

Así se maquilló Jacob Elordi para convertirse en Frankenstein

La historia de la estrella de TikTok que fingió tener cáncer: “Estaba muy enferma mentalmente”

La hija de Paul McCartney se burla de la famosa detención de su padre por llevar marihuana en la maleta: “Incluso un niño de 9 años lo habría escondido mejor”

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá un musical inspirado en “Alicia en el país de las maravillas”