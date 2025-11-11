El jefe de Seguridad Nacional ucraniano viajó a Estambul para reactivar el intercambio de prisioneros con Rusia

El primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, habla junto al secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, durante una conferencia de prensa posterior a la tercera ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, celebrada en el Palacio Çırağan de Estambul, Turquía, el 23 de julio de 2025. (REUTERS/Murad Sezer)

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, aterrizó este martes en Estambul para iniciar contactos en Turquía y otros países de Oriente Medio para reactivar los canjes de prisioneros con Rusia.

“Acabo de llegar a Estambul. En los próximos días trabajaré en Turquía y en Oriente Medio para desbloquear el proceso de intercambios”, declaró Umérov, quien anteriormente fue ministro de Defensa y actuó como principal negociador de la parte ucraniana en los últimos encuentros directos con representantes rusos celebrados en el país.

El funcionario recordó que, durante las reuniones previas celebradas este año en Estambul, ambas partes ya habían alcanzado un acuerdo para realizar intercambios de prisioneros. En aquel momento, Ucrania y Rusia se comprometieron a intercambiar a los prisioneros enfermos o gravemente heridos, así como a todos los menores de 25 años. Aunque se han efectuado varias rondas de estos intercambios, el proceso se ha ralentizado en las últimas semanas. “Deben llevarse a cabo”, reiteró.

Umérov no precisó si en los próximos encuentros participarán representantes rusos, aunque sí adelantó que espera mantener reuniones con representantes de gobiernos de Oriente Medio, donde países como Catar y Arabia Saudí han facilitado algunos de los intercambios que se han dado hasta ahora.

Un soldado ucraniano habla por teléfono con un familiar tras volver del cautiverio en un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, en la región de Chernyhiv, Ucrania, el sábado 24 de mayo de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El mes pasado, las fuerzas de Rusia y Ucrania llevaron a cabo un intercambio de un total de 370 prisioneros de guerra. Cada parte entregó 185 prisioneros a la contraria, según informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido a través de Telegram.

De acuerdo con el texto, todos los prisioneros fueron trasladados a territorio de Bielorrusia, donde recibieron “la asistencia médica y psicológica necesaria previo a su siguiente traslado”. Posteriormente, los prisioneros de guerra y civiles fueron enviados a Rusia para recibir tratamiento médico o ser ingresados en centros de rehabilitación.

Mientras tanto, la guerra continúa a gran escala. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques coordinados contra una refinería de petróleo en la región rusa de Saratov y varios objetivos en territorios ocupados, según confirmó este martes el Estado Mayor ucraniano. Tras el ataque, una serie de explosiones y un gran incendio se registraron en la refinería.

La refinería de Saratov ya había sido atacada previamente con drones el pasado 3 de noviembre, lo que convierte este último bombardeo en el séptimo ataque contra la instalación desde comienzos de 2025.

Por su parte, Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania, que dejó al menos un muerto y tres heridos, según informaron las autoridades locales. En la ciudad de Kramatorsk, situada en el este del país, un hombre de unos 60 años murió tras un bombardeo con drones, informó el ayuntamiento a través de Telegram. La administración local precisó que siete drones impactaron en la ciudad en un lapso de 30 minutos durante la noche del lunes, provocando importantes daños materiales y afectando varias zonas residenciales.

(Con información de EFE)