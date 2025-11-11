Mundo

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Restos de aparatos no tripulados fueron localizados en una zona fronteriza, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en la región y agrega más tensión la escalada entre Rusia y la OTAN

Los fragmentos de drones cayeron
Los fragmentos de drones cayeron en un área habitada en territorio rumano. REUTERS/Andreea Campeanu

Tropas rumanas encontraron restos de posibles drones en una región fronteriza en el sureste del país tras ataques rusos a los puertos ucranianos del río Danubio durante la noche, según informaron las autoridades el martes.

Los radares rumanos detectaron grupos de drones cerca del espacio aéreo del país miembro de la OTAN poco después de la medianoche del martes, lo que llevó a las autoridades de emergencia a emitir una alerta a los residentes de las áreas del norte del condado de Tulcea, señaló el Ministerio de Defensa Nacional de Rumania.

Las condiciones meteorológicas no permitieron desplegar aviones de combate, señaló el Ministerio de Defensa, pero equipos militares pudieron recuperar posibles fragmentos de drones unos cinco kilómetros (tres millas) dentro de la frontera de Rumania con Ucrania.

Después de la declaración del Ministerio de Defensa, la ministra rumana de Exteriores, Oana Toiu, confirmó en una publicación en X que los fragmentos de drones cayeron en un área habitada en territorio rumano.

Las violaciones del espacio aéreo
Las violaciones del espacio aéreo de Rumania por drones se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses. REUTERS/Andreea Campeanu

“Estas acciones forman parte de una serie de incidentes similares y representan una característica de la guerra de agresión librada por Rusia”, dijo. “Esto también se refleja en las provocaciones sistemáticas de Rusia contra la UE y la OTAN”.

“No dudaremos en aumentar el precio que Rusia paga por tales acciones imprudentes e ilegales”, agregó, señalando que se están preparando nuevas sanciones para “imponer un costo sustancial” a Rusia.

Las violaciones del espacio aéreo de Rumania por drones se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses, ya que Rusia apunta a los puertos ucranianos del río Danubio justo al otro lado de la frontera. Las autoridades han declarado que las muestras recogidas en los sitios donde se encontraron fragmentos de drones han sido similares a las utilizadas por el ejército ruso.

Rumania y Polonia están desplegando ahora un nuevo sistema de armas para defenderse contra los drones rusos tras una serie de incursiones en el espacio aéreo de la OTAN en los últimos meses que expusieron las vulnerabilidades de la alianza y pusieron a Europa en alerta.

Agentes de defensa territorial retiran
Agentes de defensa territorial retiran escombros del tejado destruido de una casa en Wyryki, cerca de Lublin, Polonia, después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania el 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Czarek Sokolowski, Archivo)

Desde mayo, Rumanía cuenta con una ley que autoriza el derribo de drones que violen su espacio aéreo y en septiembre se simplificaron los protocolos al permitir al responsable de la vigilancia aérea ordenar los derribos de forma inmediata.

Una brigada de la OTAN inició ejercicios de despliegue rápido en Rumania el 20 de octubre, los cuales finalizarán el jueves.

El mes pasado, Estados Unidos anunció una reducción de su presencia militar en el frente oriental de Europa, incluida la retirada de casi 700 de los 1.700 soldados estadounidenses desplegados en Rumania.

En septiembre, Rumania convocó al embajador ruso tras una intrusión con drones.

(con información de AP, AFP y EFE)

