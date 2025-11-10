Mundo

“No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello”: la brutal amenaza de un cónsul chino a la primera ministra de Japón

Tokio pidió explicaciones a Beijing luego de que su representante diplomático hiciera ese comentario sobre Sanae Takaichi. La flamante líder del gobierno nipón había hablado sobre un posible ataque de Beijing a Taiwán

Xue Jian, cónsul general chino
Xue Jian, cónsul general chino en Osaka (REUTERS/ARCHIVO)

Japón presentó una queja formal a China el lunes 10 de noviembre de 2025, tras considerar “extremadamente inapropiados” los comentarios realizados por el cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, sobre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. El episodio se enmarca en el incremento de las tensiones diplomáticas entre ambos países a raíz de la postura japonesa respecto a un posible conflicto en Taiwán, país gobernado democráticamente.

El incidente surgió después de que Takaichi declarara el viernes, durante una sesión parlamentaria en Tokio, que un hipotético ataque militar de China a Taiwán podría obligar a Japón a emprender acciones de defensa propia. Según la agencia Jiji Press, la mandataria calificó ese escenario como “una situación que amenaza la supervivencia de Japón”, en línea con la legislación nacional sobre defensa colectiva, aprobada en 2015 durante el gobierno de Shinzo Abe, de quien Takaichi era aliada. Estas declaraciones se produjeron tras una reunión de la mandataria con un representante taiwanés durante una cumbre regional en Seúl, lo que ya había provocado el descontento de Beijing.

En respuesta, el sábado 8 de noviembre, Xue Jian publicó en redes sociales un comentario violento tras compartir un artículo del diario Asahi donde hacía referencia a las palabras de Takaichi: “No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello que se ha abalanzado sobre nosotros sin dudarlo un instante. ¿Están preparados?”. El mensaje fue posteriormente borrado. El secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, señaló el lunes que, aunque la intención del diplomático chino “no estaba del todo clara”, la publicación era “extremadamente inapropiada”, y confirmó que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón como la embajada en Beijing elevaron una queja ante las autoridades chinas, exigiendo la eliminación del mensaje.

La primera ministra japonesa, Sanae
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (REUTERS/ARCHIVO)

Al ser consultado sobre posibles sanciones, Kihara mencionó que Xue ya había realizado antes “múltiples comentarios inapropiados” y que Japón ha solicitado repetidamente a China que tome medidas al respecto.

Por su parte, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirmó el lunes en rueda de prensa que la publicación constituía una respuesta a los “comentarios erróneos y peligrosos” de Takaichi sobre Taiwán. Además, instó al gobierno japonés a “analizar en profundidad sus responsabilidades históricas”.

Desde Washington, el embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, denunció los hechos al compartir el mensaje eliminado de Xue en la red social X, asegurando que el diplomático “había amenazado” tanto a Takaichi como al pueblo japonés y agregó: “La máscara se ha vuelto a caer”.

Durante una comparecencia ante la comisión de Presupuestos de la cámara baja japonesa este lunes, Takaichi reiteró su postura respecto a la posible intervención de Japón en defensa de Taiwán si se produjera un ataque militar chino. Respondió a las críticas provenientes de Beijing y del Partido Democrático Constitucional, insistiendo en que sus declaraciones reflejan la posición oficial del gobierno y afirmando que no las retiraría. Explicó que, según el marco legal vigente, una “situación de amenaza a la supervivencia” habilitaría la defensa colectiva, pudiendo incluir el envío de tropas de las Fuerzas de Autodefensa para apoyar a Taiwán en caso de bloqueo o ataque armado.

Las tensiones entre China y Taiwán persisten desde 1949, cuando las fuerzas nacionalistas se replegaron a la isla tras la derrota ante el Partido Comunista chino. Actualmente, Beijing sostiene que la independencia de Taiwán es inadmisible y reitera que recurriría al uso de la fuerza de ser necesario, exigiendo que la comunidad internacional respalde el principio de “una sola China”.

