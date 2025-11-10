Mundo

La Unión Europea destinará 1.000 millones de euros para fortalecer la seguridad energética en Centroamérica

La iniciativa, bajo el marco de Global Gateway, busca integrar las redes eléctricas regionales y garantizar acceso a energía más limpia y segura en seis países centroamericanos

Guardar
Dirigentes de la UE y
Dirigentes de la UE y la CELAC reunidos en Santa Marta, Colombia. (PRESIDENTE LULA DA SILVA EN X)

La Unión Europea (UE) anunció este lunes en la ciudad colombiana de Santa Marta una nueva iniciativa birregional bajo el marco de Global Gateway, destinada a movilizar 1.000 millones de euros (alrededor de 1.150 millones de dólares) con el objetivo de fortalecer la seguridad energética en Centroamérica. La iniciativa, titulada Integración de las Redes Eléctricas en Centroamérica, se presentó durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, destacó en la presentación que este programa “verdaderamente puede cambiar la faz de la América Central y puede mejorar la vida de la gente”. La iniciativa beneficiará a Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice.

Calviño afirmó que el programa “simboliza también la alianza estratégica entre las dos orillas del Atlántico”, explicando que “el Banco Europeo de Inversiones, el brazo inversor de la Unión Europea, pone el dinero allí donde están las prioridades políticas”.

En una imagen de archivo,
En una imagen de archivo, la presidenta del Banco europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño. (EFE/Chema Moya)

Calviño también subrayó que la propuesta no se limita al desarrollo de infraestructuras, sino que busca garantizar “el acceso a una energía más limpia y más barata, más segura para buena parte de la población de Centroamérica”, como muestra del despliegue de proyectos concretos en el terreno por parte del BEI y la UE. “Vamos más allá de las grandes declaraciones políticas”, agregó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, señaló durante la presentación que la transición del modelo energético centroamericano requiere invertir en sistemas eficientes y en fuentes de energía limpia y renovable. “Sabemos que para poder ser resilientes, poder generar progreso, poder reducir dependencias, poder conciliar competitividad y progreso económico con la menor afección posible al medio ambiente”, recalcó.

“Debemos cambiar nuestros sistemas energéticos tradicionales que nos han traído mucha prosperidad a escala global, pero que evidentemente planteaban limitaciones o problemas con los que desgraciadamente convivimos hoy”, expresó Ribera.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, indicó que estas medidas demuestran la profundidad de la cooperación birregional más allá de las cumbres multilaterales. “Ponemos el dinero, la plata, donde hemos puesto nuestras palabras”, expresó. Costa enfatizó la necesidad de invertir en “un sistema de interconexión inteligente” que permita aprovechar las diversas fuentes de energía de los países centroamericanos.

El presidente del Consejo Europeo,
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, asiste a una conferencia de prensa en el marco de la cumbre UE-CELAC, que reúne a líderes de América Latina, el Caribe y los Estados miembros de la Unión Europea para debatir sobre comercio e inversión, en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025. (REUTERS/Luisa González)

Apeló, además, a la urgencia de actuar frente al cambio climático: “Lo que tenemos que hacer y tenemos que decir al mundo es que no podemos perder más tiempo en la respuesta que es necesaria para tratar el calentamiento global y cumplir los objetivos del Acuerdo de París”, manifestó Costa.

Por parte de los beneficiarios, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo Tinoco, intervino en representación de los países centroamericanos. Tinoco agradeció el respaldo europeo, asegurando que “la interconexión eléctrica y la transición energética en Centroamérica son prioridades estratégicas” y expresó su confianza en que la iniciativa sirva para mejorar “la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico”, fortalecer la integración regional y promover la generación de energía renovable. Agregó que el proyecto ayudará a fomentar “la eliminación progresiva de los combustibles fósiles importados y permitirá una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética de los países”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CentroaméricaUnion EuropeaCELACGlobal GatewayUltimas noticias America

Últimas Noticias

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en nuevos bombardeos en el Líbano

Las FDI también atacaron presuntas instalaciones de Hezbollah utilizadas para el lanzamiento de cohetes y el almacenamiento de armas estratégicas

Israel abatió a tres terroristas

Cómo las plantas mantuvieron estable la atmósfera hace 20.000 años

Un análisis de fósiles vegetales mostró el rol de la fotorrespiración en los árboles prehistóricos y cómo la liberación de CO₂ logró evitar que la atmósfera cayera por debajo del umbral necesario para la supervivencia en plena era glacial, según ENN

Cómo las plantas mantuvieron estable

El gran giro climático que transformó Rapa Nui: una crisis hídrica sin precedentes

Nuevos estudios paleoclimáticos revelan que una sequía extrema, y no la acción humana, forzó los grandes cambios sociales y culturales en la Isla de Pascua durante el siglo XVI

El gran giro climático que

Inesperada tragedia en Australia: una urraca dejó a una adolescente al borde de perder su visión durante un paseo

Tras el ataque del ave, Sam Moodie enfrenta cirugías y meses de recuperación, mientras su familia y médicos aguardan esperanzados por el pronóstico de su ojo

Inesperada tragedia en Australia: una

Una técnica de farmacia es despedida por ejercer 27 años sin titulación, pero la condena le va a caer a sus jefes: debieron haberlo comprobado

Durante cerca de tres décadas, la ausencia de controles permitió que la situación pasara inadvertida, hasta que una auditoría destapó la irregularidad

Una técnica de farmacia es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ministerio de Comercio plantea un

Ministerio de Comercio plantea un gravamen del 40% para automóviles y 35% para motos a gasolina o diésel, excluyendo los amparados por TLC

Libros de Amazon México: cuál es el título más leído este 10 de noviembre

Superada la crisis entre las droguerías Colsubsidio y Nueva EPS que tenía en vilo la entrega de medicamentos: este fue el acuerdo

Resultados Chontico Dia 10 de noviembre de 2025

Cuál es la diferencia entre la mesada 14 y la mesada 13: estos son sus beneficiarios

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Aragón ejercerá

El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en el último caso de asesinato machista

Sin mencionar a Evo Morales, Rodrigo Paz ordenó a los militares “recuperar la soberanía” en algunos territorios del país

La defensa esgrime graves irregularidades en el proceso judicial a 121 detenidos tras las protestas

Thibaut Courtois y Fede Valverde sufren sendas lesiones musculares

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en nuevos bombardeos en el Líbano

ENTRETENIMIENTO

“No quiero ser perfecto, quiero

“No quiero ser perfecto, quiero ser honesto”: Timothée Chalamet busca derribar estereotipos y replantea la idea de éxito en Hollywood

Suzanne Rogers, actriz de “Days of Our Lives”, brindó un actualización sobre su diagnóstico cáncer

Khloé Kardashian reveló cómo el amor propio transformó su vida tras la ruptura: “Aprendí a quererme incluso en mis días más difíciles”

Jonathan Bailey habló sobre su rol como referente de diversidad: “Lo único que puedes controlar es cómo te presentas en el mundo”

Así fue el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años de protagonizar juntos ‘El Grinch’