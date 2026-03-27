Irán reivindica ante la ONU su derecho a impedir el paso de buques enemigos en el estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, señaló la obligación de la Organización de las Naciones Unidas de investigar y denunciar las infracciones contra la Carta de la ONU, así como del derecho internacional y el derecho humanitario, cometidas por los responsables de los ataques militares recientes. Araqchi comunicó esta posición en una conversación telefónica mantenida este jueves con António Guterres, secretario general de la ONU, según informó la prensa, enfatizando que Irán continuará adoptando las medidas consideradas necesarias para su defensa legítima y la protección de su soberanía.

Según publicó el medio, el jefe de la diplomacia iraní defendió, durante su diálogo con Guterres, el derecho del país a impedir la navegación de buques identificados como enemigos o asociados a adversarios en el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima, estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos al concentrar aproximadamente una cuarta parte del tráfico marítimo del petróleo, se encuentra bajo control iraní en respuesta a la incursión militar que, según Teherán, Estados Unidos e Israel lanzaron contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con la información difundida, Araqchi argumentó que la inseguridad en el área surgió como consecuencia directa de esas acciones armadas contra Irán. El ministro señaló que las medidas impulsadas por Teherán, incluyendo el bloqueo del acceso a embarcaciones calificadas como enemigas o de países aliados de estos, buscan preservar la protección de la navegación en la región y asegurar la defensa nacional del país. Según reportó la agencia, el responsable iraní remarcó la determinación del gobierno de seguir implementando las acciones que considere necesarias para salvaguardar tanto la seguridad regional como la integridad territorial de Irán.

En su exposición ante Guterres, Araqchi criticó lo que describió como exigencias unilaterales por parte de determinados actores internacionales que solicitan a Irán contribuir a la desescalada y el cese de hostilidades. Recordó que la ofensiva militar comenzó tras la última reunión en torno al programa nuclear iraní entre Washington y Teherán, y afirmó que “no debe ignorarse que fue Estados Unidos, junto con el régimen sionista, quienes, al traicionar una vez más la diplomacia y poner en peligro la seguridad y los intereses de todos los países de la región, cometieron una agresión militar contra Irán e impusieron la guerra a la región y al mundo”.

Mientras se mantenía la postura iraní, el secretario general de la ONU y su gabinete no hicieron declaraciones públicas sobre esta conversación telefónica, aunque el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, sí mencionó el tema en una rueda de prensa posterior. Según consignó la fuente, Dujarric se refirió a la importancia del respeto al derecho internacional y a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Pese a esto, reconoció la complejidad de la coyuntura regional en la actualidad.

El control del estrecho de Ormuz por parte de Irán representa un punto crítico debido al impacto que cualquier alteración de la navegación tiene en los mercados energéticos globales y en la seguridad internacional. Las afirmaciones del gobierno iraní, presentadas ante las autoridades de la ONU, argumentan la legitimidad de sus acciones defensivas y rechazan la presión de actores externos para un cambio en su política regional.

Las tensiones se incrementaron tras la ofensiva del 28 de febrero, que Teherán atribuye a Washington y Tel Aviv y que, según las autoridades iraníes, constituye una vulneración de los estándares internacionales por parte de ambos países. A juicio del Ejecutivo iraní, estas acciones motivaron la respuesta consistente en bloquear la circulación para naves consideradas hostiles, una medida que, de acuerdo con el relato oficial, responde al derecho a la legítima defensa y a la responsabilidad de las autoridades iraníes de proteger el comercio, la seguridad y la estabilidad de la región.

Hasta el momento, la situación en el estrecho de Ormuz y el intercambio entre Irán y la ONU sobre las responsabilidades internacionales en el contexto de la crisis siguen generando preocupación en el ámbito diplomático y comercial mundial, de acuerdo con lo reportado por el medio.