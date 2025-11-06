Mundo

Israel y Estados Unidos lograron que Kazajistán se sumara a los Acuerdos de Abraham

El presidente Kassym-Jomart Tokayev oficializará este jueves la incorporación al marco diplomático impulsado por Donald Trump frente a las tensiones en Medio Oriente

Guardar
Imagen de archivo: El presidente
Imagen de archivo: El presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev asistió a la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en Astana, Kazajistán, el 28 de noviembre de 2024 (REUTERS)

Kazajistán anunciará este jueves su adhesión a los Acuerdos de Abraham, una iniciativa diplomática promovida por los gobiernos de Israel y Estados Unidos.

Esta integración de Kazajistán busca revitalizar un proyecto que congregó originalmente a cuatro estados árabes bajo el objetivo de normalizar lazos con el estado hebreo, y en un contexto dominado por la búsqueda de nuevas alianzas tras el acuerdo de tregua en Gaza.

Altos funcionarios estadounidenses aseguraron a la prensa que el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, tiene previsto revelar la decisión durante su visita oficial a la Casa Blanca este jueves.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, había adelantado previamente que un quinto país se sumaría a los acuerdos que marcaron la política exterior de Trump durante su primer mandato. Los Acuerdos de Abraham, auspiciados desde 2020, ya reunieron a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos en la formalización de nexos diplomáticos y comerciales con Israel.

Aunque la adhesión de Kazajistán podría considerarse una medida mayormente simbólica, dado que la república centroasiática de mayoría musulmana ya sostiene relaciones diplomáticas con Israel desde 1992, los Acuerdos de Abrahan permiten reforzar la cooperación en áreas como la seguridad, la economía, el comercio, el turismo y la tecnología.

Esta inclusión también se produce en medio de la búsqueda de nuevas incorporaciones. Con un frágil alto el fuego en vigor en Gaza, Trump espera que Arabia Saudita pueda sumarse pronto, mientras que la Casa Blanca también mencionó a Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, como posible firmante. Tanto funcionarios sauditas como indonesios han reiterado ante medios estadounidenses y europeos que no consideran viable avanzar hacia la normalización de relaciones hasta que no exista una hoja de ruta clara para la creación de un Estado palestino.

Kassym Jomart Tokayev habló en
Kassym Jomart Tokayev habló en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El anuncio del presidente Tokayev coincide con una serie de reuniones entre Trump y los líderes de cinco países centroasiáticos. Según información difundida por medios estadounidenses, el mandatario republicano los recibirá este jueves en la Casa Blanca para una cumbre y cena enfocadas en el acceso a minerales críticos. Además de Kazajistán, participarán representantes de Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

La agenda de la cumbre también aborda la competencia global por tierras raras, materiales clave para la industria tecnológica y la producción de vehículos eléctricos y equipos militares. De acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica citados por medios internacionales, Kazajistán exportó en 2023 alrededor de USD 3.070 millones en minerales críticos a China, USD 1.800 millones a Rusia y USD 544 millones a Estados Unidos.

El senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, promovió recientemente un proyecto de ley para derogar antiguas restricciones comerciales derivadas de la era soviética, con el argumento de que representan un obstáculo a la inversión norteamericana en las repúblicas centroasiáticas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, recibió el miércoles a los líderes centroasiáticos en la Secretaría de Estado para conmemorar el décimo aniversario del formato de diálogo “C5+1”, creado para fortalecer la seguridad regional tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y ante preocupaciones sobre la influencia de China en la provincia de Xinjiang y los movimientos rusos para recuperar poder en Asia Central. Rubio destacó ante la prensa el potencial de esta nueva etapa para expandir los lazos económicos bilaterales y encontrar “una oportunidad emocionante en la que los intereses nacionales de nuestros países están alineados”.

La visita de Tokayev y el anuncio de la adhesión de Kazajistán a los Acuerdos de Abraham configuran un nuevo capítulo en la estrategia de la Casa Blanca para fortalecer los vínculos en una región estratégica, también marcada por la competencia de grandes potencias.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

Acuerdos de AbrahamIsraelEstados UnidosKazajistánúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Nuevas imágenes satelitales revelaron posibles fosas comunes y “matanzas masivas en curso” en El-Fasher

Las tomas muestran zanjas, cuerpos y signos de violencia sistemática en hospitales y barrios residenciales de Sudán, atribuida a las fuerzas paramilitares RSF

Nuevas imágenes satelitales revelaron posibles

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección

El mandatario camerunés, en el poder desde hace 43 años, juró un nuevo período en medio de denuncias de fraude y protestas opositoras masivas

A sus 92 años, el

Polonia recupera una magnífica obra de arte robada durante la Segunda Guerra Mundial, procedente de una subasta danesa

El cuadro “Verano”, de la artista Bertha Wegmann, regresa al patrimonio polaco tras más de 70 años desaparecido, gracias a una colaboración internacional y la decisión de una familia danesa de devolver la pieza

Polonia recupera una magnífica obra

Israel lanzó un ataque en el sur de Líbano para desmantelar la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah

La escalada militar se intensifica con incursiones aéreas y advertencias de evacuación, mientras el grupo chií descartó cualquier diálogo directo

Israel lanzó un ataque en

El USS Gerald R. Ford realizó maniobras de vuelo a bordo mientras se acerca al Caribe y las costas de Venezuela

El portaaviones más grande del mundo cruzó esta semana el estrecho de Gibraltar y continúa rumbo a unirse a la flota que Estados Unidos ha desplegado en operaciones contra el tráfico de drogas

El USS Gerald R. Ford
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
TransMilenio anunció ajustes en rutas

TransMilenio anunció ajustes en rutas y cierre de estaciones por obras de la Primera Línea del metro durante puente festivo de noviembre

Milei confirmó que Argentina quiere comprarle submarinos a Francia: la trama y los detalles del operativo

Científicos españoles logran implantar en el cerebro de personas ciegas electrodos capaces de recuperar parte de la visión

Las exportaciones argentinas a Brasil cayeron un 13,5% en octubre y profundizaron el déficit comercial bilateral

Patrick Bet-David relata su transformación en el America Business Forum desde Miami

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Perú declara

El Congreso de Perú declara persona 'non grata' a la presidenta de México por "injerencia"

El presidente de Líbano denuncia que los ataques israelíes "constituyen un crimen en toda regla"

Previa del Brujas - FC Barcelona

El Supremo rechaza por ahora evaluar el estado de salud de Bolsonaro antes de conocer donde cumplirá condena

Arranca el Encuentro Internacional de Mujeres Electas con investigadoras y expertas de Europa, África y América Latina

ENTRETENIMIENTO

Macaulay Culkin vuelve al universo

Macaulay Culkin vuelve al universo de ‘Mi pobre Angelito’ en un emotivo anuncio

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”

Entre controversias y opiniones divididas, ¿regresa la saga de Los indestructibles?

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson