La expulsaron del baño de mujeres de un hotel por tener el pelo corto y llevó el caso a la justicia

Ansley Baker y Liz Victor denuncian discriminación de género y humillación tras ser escoltadas fuera del Liberty Hotel pese a presentar identificación (Captura de video)

La expulsión de Ansley Baker de un baño en el Liberty Hotel de Boston, tras ser acusada erróneamente de ser un hombre, provocó un acuerdo con la Comisión contra la Discriminación de Massachusetts (MCAD) y situó en el centro del debate la discriminación de género en espacios públicos.

El incidente, ocurrido en mayo durante un evento del Kentucky Derby, pero dado a conocer en las últimas horas, obligó al hotel a adoptar medidas correctivas y realizar una donación de USD 10.000 a una organización LGBTQ+, según informó el Daily Mail.

Con su pareja, Liz Victor, explicaron que la situación surgió cuando Baker utilizaba un cubículo del baño y Victor la esperaba junto al lavabo. Un guardia de seguridad entró abruptamente y le ordenó que abandonaran el lugar. A pesar de que Baker presentó su identificación, confirmando su género femenino, el guardia desestimó la prueba y ambas fueron escoltadas fuera del hotel.

El Liberty Hotel de Boston enfrenta sanciones tras expulsar a una huésped por confusión de género durante un evento del Kentucky Derby (Captura Google Maps)

La MCAD detalló que las dos mujeres resultaron “emocionalmente sacudidas, humilladas y profundamente angustiadas”, además de “falsamente acusadas de acciones que no cometieron”, lo que vulneró la ley de derechos civiles del estado, según afirmó Sunila Thomas George, presidenta del organismo, citada por el Daily Mail.

Acuerdo antidiscriminación y medidas exigidas

El acuerdo de la MCAD impuso varias condiciones al hotel: la donación a una organización LGBTQ+, la actualización de la política interna de no discriminación, capacitación del personal en diversidad y la exhibición de un aviso antidiscriminación en el vestíbulo. Por su parte, Michael Memmolo, director ejecutivo de la MCAD, destacó el compromiso de la agencia en proteger a todas las identidades de género y orientaciones sexuales.

El gerente general del hotel, Mark Fischer, ofreció una disculpa pública a Baker y Victor a través de un comunicado recogido por el Daily Mail: “En nombre del Liberty Hotel, quiero ofrecer otra disculpa a Ansley Baker y Liz Victor por el incidente”.

La abogada de las afectadas acusa al hotel de inventar versiones y evitar asumir responsabilidad directa por el incidente de discriminación (Captura de video)

Fischer lamentó que la declaración inicial pudiera haber generado impresiones erróneas sobre las acciones de las afectadas y afirmó que esa no fue la intención del hotel. Tras la denuncia pública, la dirección justificó la intervención del guardia señalando que ambas mujeres estaban en el mismo cubículo, algo prohibido según la política del establecimiento, pero Baker y Victor negaron rotundamente esa versión.

La abogada de Baker, Lenny Kesten, acusó al hotel de haber inventado la versión de que ambas se encontraban en el cubículo y mencionó que la dirección nunca se disculpó por esa afirmación. “Tenía que haber una disculpa inmediata, pero en su lugar las atacaron”, declaró Kesten al Daily Mail.

Además, la abogada puso en duda quién redactó la declaración inicial, sugiriendo que la responsabilidad podría recaer en los altos mandos de la administración. Kesten señaló que la dirección ha evitado asumir responsabilidad directa y ha redactado comunicados para no admitir ni negar los hechos.

La pareja planea demandar al Liberty Hotel en busca de daños punitivos y mayor rendición de cuentas por discriminación de género (Créditos: Umass)

El Daily Mail informó también que el hotel suspendió al guardia implicado tras las acusaciones, aunque la pareja considera que la gestión del Liberty Hotel asumió las consecuencias del incidente. Fischer afirmó que el establecimiento realizó sesiones de formación en sensibilidad para su personal y colabora con la MCAD para fortalecer sus políticas antidiscriminatorias. “Todos deberían sentirse bienvenidos y respetados en el Liberty Hotel y nuestro trabajo conjunto con la MCAD solo refuerza nuestro compromiso con esa promesa”, afirmó Fischer.

Perspectiva de las afectadas y acciones legales

Para las afectadas, el impacto del incidente fue profundo. Baker relató que, mientras era escoltada fuera del baño, otras mujeres la insultaron y pidieron su expulsión al guardia, llamándola “rara” y exigiendo “sáquenlo de aquí”. Aunque Baker reconoció haber vivido situaciones incómodas en el pasado, describió este episodio como “la peor pesadilla hecha realidad” y la primera vez que una experiencia de este tipo llegó tan lejos. Victor expresó que la experiencia ha sido relevante no solo para ellas, sino también para muchas otras personas que pueden verse reflejadas en el caso.

El caso reaviva el debate sobre la discriminación de género en espacios públicos y la importancia de políticas inclusivas y eficaces en hoteles (Créditos: Facebook)

La pareja, representada por Kesten, planea presentar una demanda contra el hotel en busca de daños punitivos. Según confirmó la abogada al Daily Mail, la acción legal se interpondrá en los próximos días, con el objetivo de que la dirección asuma su responsabilidad y se eviten situaciones similares en el futuro.

El caso reavivó el debate sobre la discriminación de género en espacios públicos y la necesidad de políticas inclusivas y eficaces. La intervención de la MCAD y las medidas impuestas al Liberty Hotel representan un paso importante en la protección de los derechos civiles, aunque las afectadas insisten en que la rendición de cuentas debe ir más allá de las sanciones administrativas.

Victor manifestó su esperanza de que el proceso legal contribuya a que el hotel asuma su responsabilidad y que ninguna otra persona tenga que enfrentar experiencias similares.