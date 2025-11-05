Mundo

Israel lamentó la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: “Los judíos tendrán que huir”

El ministro israelí para la Diáspora aseguró que la ciudad “ya nunca será lo mismo, especialmente para la comunidad judía” y que “camina hacia el abismo, el mismo abismo en el que ya se encuentra Londres”

Guardar
Zohran Mamdani, candidato demócrata a
Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, habla en el escenario tras ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025, en un mitin electoral celebrado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha lamentado este miércoles la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York y ha alertado de que su victoria en los comicios hará que “los judíos tengan que huir” a Israel.

Así, ha acusado a Mamdani de ser un “seguidor de Hamas” y ha instado a todos los judíos neoyorquinos a abandonar el país. “La ciudad fue en su día un símbolo global de la libertad pero ha quedado ahora en manos de un seguidor de Hamas, alguien cuya postura no dista mucho de la de los yihadistas fanáticos que mataron a 3.000 personas hace 25 años”, ha apuntado Chikli en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Este es un momento de inflexión para la ciudad. La decisión que han tomado (los electores) socava aquello sobre lo que Nueva York se asentó, un lugar que dio libertad y una oportunidad a innumerables refugiados judíos a finales del siglo XIX, un lugar que se convirtió en la mayor comunidad judía fuera de Israel”, ha aseverado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Chikli ha afirmado que este cambio “no ha tenido lugar de repente”. “Ya empezó con el ambiente antisionista en los campuses (...) y continúa con las manifestaciones violentas de seguidores de Hamas”, ha lamentado, al tiempo que ha apuntado a las universidades como lugares de “apoyo” al grupo armado palestino. “Esto ha llegado a su punto más álgido esta mañana, cuando el último de los matones que respaldan a los violadores de Hamas ha sido elegido alcalde”, ha dicho.

El ministro para la Diáspora
El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, lamenta la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: "Los judíos tendrán que huir"

“Nueva York ya nunca será lo mismo, especialmente para la comunidad judía. La ciudad camina hacia el abismo, el mismo abismo en el que ya se encuentra Londres. Pido a los judíos de Nueva York reconsiderar seriamente mudarse a Israel”, ha zanjado.

Por su parte, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha matizado que la victoria de Mamdani “no detendrá” a los israelíes. “Sus palabras incendiarias no nos frenarán. La comunidad judía de Nueva York y de todo Estados Unidos merece una seguridad y un respeto. Vamos a seguir reforzando nuestros lazos con los líderes de esta comunidad para garantizar nuestra seguridad y bienestar”, ha apuntado.

A pesar de las críticas, el propio Mamdani ha asegurado que la ciudad seguirá “combatiendo el antisemitismo” bajo su liderazgo y ha apostado por “construir una Alcaldía que esté del lado de los neoyorquinos judíos”, y no “una que dude en la lucha contra el antisemitismo”.

Asimismo, ha prometido un sentido de “pertenencia” al más de un millón de musulmanes que residen en la ciudad, también en los “centros de poder”. “Nueva York ya no será una ciudad donde se pueda traficar con la islamofobia y ganar unas elecciones”, ha señalado.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

IsraelNueva YorkDiásporaAmichai ChikliZohran MamdaniEEUU

Últimas Noticias

La Inteligencia de Corea del Sur advirtió que el régimen de Kim Jong-un está listo para un nuevo ensayo nuclear

Seúl detectó preparativos avanzados en instalaciones subterráneas y capacidad técnica suficiente en territorio norcoreano

La Inteligencia de Corea del

EN VIVO: se inicia el American Business Forum con la presencia de Trump, Milei, Machado y otras figuras internacionales

El evento convoca a importantes políticos junto a estrellas del deporte y las finanzas para analizar los desafíos de un mundo en transformación. El presidente estadounidense hablará este miércoles

EN VIVO: se inicia el

Narcosubmarino con 1.7 toneladas de cocaína fue interceptado en Portugal: un colombiano fue detenido

La nave fue localizada a unos 1.852 kilómetros de la costa de Lisboa gracias a una operación conjunta liderada por autoridades portuguesas y respaldada por agencias del Reino Unido y Estados Unidos

Narcosubmarino con 1.7 toneladas de

Alerta en Bélgica: el gobierno convocó el consejo de seguridad tras el cierre del aeropuerto de Bruselas por drones

Hasta 1.000 pasajeros quedaron varados. Los avistamientos se produjeron días después de sobrevuelos sobre una base militar donde EEUU almacena armas nucleares. Investigan posibles operaciones de espionaje de Rusia

Alerta en Bélgica: el gobierno

Japón despliega tropas en Akita ante ola de ataques de osos

Las autoridades reportaron un incremento alarmante de incidentes con osos, especialmente en el norte, lo que ha llevado a la intervención de militares y la implementación de nuevas estrategias para proteger a la población

Japón despliega tropas en Akita
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La gripe y el COVID-19

La gripe y el COVID-19 pueden triplicar el riesgo de sufrir un infarto

Llane revela los motivos detrás de su salida de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo

Arrestan a menor de edad por ataque armado que dejó dos mujeres fallecidas en Sinaloa

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Nuevos detalles del caso Jaime Esteban Moreno | Al presunto cómplice de Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro lo buscan por todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Carrère obtuvo el Premio

Emmanuel Carrère obtuvo el Premio Médicis por una novela inspirada en la vida de su madre

Helen Garner ganó el Premio Baillie Gifford por sus diarios

Mónica García critica al PP por "banalizar" el vapeo y recomienda a Arenas acudir a AP para salir de su adicción

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

El presidente de Ecuador decreta un nuevo estado de excepción en cinco provincias por la violencia

ENTRETENIMIENTO

Kristen Stewart alertó sobre el

Kristen Stewart alertó sobre el retroceso para mujeres en Hollywood: “Es devastador”

Así pasó Sean “Diddy” Combs su primer cumpleaños en la prisión federal de Nueva Jersey

Guillermo del Toro convierte a Frankenstein en un reflejo de su propia vida: “Gran parte de la película es autobiográfica para mí”

Cómo Jesse Plemons se convirtió en uno de los protagonistas más inesperados de Hollywood

“Era una persona única y fabulosa”: Woody Allen recordó a Diane Keaton en una entrevista