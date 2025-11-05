Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece un discurso en el American Business Forum Miami en el Kaseya Center Arena, en Miami, Florida, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2025. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que podría estar trabajando en un plan de desnuclearización junto con China y Rusia, aunque no ofreció detalles al respecto.

“Hemos modernizado nuestro arsenal nuclear; somos la potencia nuclear número uno, algo que odio admitir, porque es muy terrible”, declaró Trump durante su discurso en el American Business Forum en Miami.

“Rusia está segundo. China es un tres distante, pero nos alcanzarán dentro de cuatro o cinco años”, añadió. “Tal vez estemos elaborando un plan de desnuclearización entre los tres países. Veremos si funciona”.

En otro momento de su intervención, Trump aludió a la cooperación con Arabia Saudita tras la “desarticulación de las capacidades nucleares de Irán”. “Tenemos un gran grupo de gente en Arabia Saudita. Envíenles nuestros saludos”, señaló. Asimismo, dedicó parte de su discurso a enumerar alianzas y acuerdos internacionales alcanzados “en los últimos meses” con países como China, Japón y Malasia. “Terminamos ocho guerras en ocho meses, incluidas las de Kosovo, Ruanda y el conflicto entre Pakistán e India”, afirmó, al tiempo que defendió su política exterior basada en “la paz a través de la fuerza”.

“Hemos modernizado nuestro arsenal nuclear; somos la potencia nuclear número uno, algo que odio admitir, porque es muy terrible”, declaró Trump durante su discurso en el Foro Empresarial Americano en Miami.

“Tenemos las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo”, dijo, antes de anunciar un presupuesto récord para defensa de “un billón de dólares”. Además, aseguró que el gobierno ha restaurado el nombre “Departamento de Guerra” para su política de defensa, en referencia a la denominación histórica previa a la Segunda Guerra Mundial.

Trump había anunciado la semana pasada que instruyó al Departamento de Defensa a comenzar pruebas con armas nucleares en respuesta a los ensayos realizados por países rivales. “Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra a comenzar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, había señalado el mandatario. El anuncio se produjo después de que el presidente ruso Vladimir Putin informara que Moscú probó con éxito un dron submarino con capacidad y propulsión nuclear, en lo que constituye su segunda demostración de un nuevo sistema de armas estratégicas en menos de una semana y un desafío directo a las advertencias de Washington.

En respuesta a estas declaraciones de Trump, Putin ordenó este miércoles a sus principales funcionarios estudiar a fondo las intenciones de Estados Unidos y “presentar propuestas” para retomar las pruebas nucleares. La instrucción de Putin fue emitida durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso, donde el mandatario reiteró que Moscú solo retomaría las pruebas si Estados Unidos lo hace primero.

Finalizada la ronda de intervenciones, Putin ordenó a las agencias gubernamentales “reunir información adicional sobre el tema, analizarla en el marco del Consejo de Seguridad y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de los trabajos para prepararse para pruebas de armas nucleares.”

(Con información de Reuters)