La OCDE mejora ligeramente las previsiones de crecimiento para México este año al 1,3 %

París, 26 mar (EFE).- La OCDE ha mejorado ligeramente sus previsiones de crecimiento económico de México este año al 1,3 %, una décima más de lo que anticipaba en diciembre pese al impacto que va a tener la guerra en Oriente Medio, en lo que se puede ver un efecto por las mejores proyecciones sobre la economía estadounidense.

En su informe interino de Perspectivas Económicas publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mantiene sin cambios su estimación de un incremento del producto interior bruto (PIB) mexicano del 1,7 % en 2027.

Aunque pueda sorprender a primera vista la mejora de las expectativas para México este año pese al contexto bélico, varios elementos ofrecen un comienzo de explicación, y en primer lugar la revisión al alza de la progresión del PIB en Estados Unidos, que debería ser en 2026 del 2 %, tres décimas más de lo que la propia OCDE anticipaba hace tres meses.

Los autores del estudio destacan, además, que tras la guerra comercial desatada por Donald Trump desde comienzos de 2025 y durante buena parte de ese año que afectó muy particularmente a México porque la mayor parte de sus exportaciones van dirigidas a su vecino del norte, la evolución ha sido favorable en los últimos meses.

Los aranceles que aplica Estados Unidos a sus importaciones del resto del mundo han pasado de un nivel estimado del 14 % en el precedente informe de diciembre al 9,9 % actualmente.

En el caso de las importaciones que vienen de Canadá y Estados Unidos, los otros socios del acuerdo comercial norteamericano, entre un 80 % y un 90 % están exentas, recuerda la OCDE, que ha elaborado estas perspectivas a partir de un escenario en que Washington mantendrá el mismo nivel de aranceles actual en 2026 y 2027.

El aumento de los precios de los hidrocarburos por el conflicto bélico en Oriente Medio podría favorecer, por otro lado, un aumento de la producción de energía en países productores pese a la situación geopolítica. En el informe se alude de forma explícita a Estados Unidos y Canadá, que son los que más margen tienen para hacerlo.

Por lo que respecta a la inflación, el conocido como 'club de los países desarrollados' cree que en México será este año del 3,8 %, cinco décimas por encima de lo que había augurado en diciembre, en un claro impacto de la guerra. Para 2027, la inflación bajará al 3,2 %, pero eso es tres décimas más de lo calculado hace tres meses.

La OCDE considera que una vez que las tensiones inflacionistas se atenúen, los tipos de interés en México deberían disminuir y eso contribuirá a alimentar la actividad. EFE