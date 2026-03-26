El TJUE considera engañosas las marcas que evocan un año de creación que no es real

Bruselas, 26 mar (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que una marca puede constituir un engaño para el público si incluye un número que evoca un año antiguo de creación de la empresa y, por tanto, una prolongada tradición, si esto no se corresponde con la realidad.

La corte con sede en Luxemburgo se pronunció así preguntada por la Justicia francesa sobre el caso de la empresa de marroquinería de lujo Fauré Le Page Paris, constituida en 2009, que adquirió la marca "Fauré Le Page" y después registró marcas que incluían la mención "Fauré Le Page Paris 1717".

La compañía gala Goyard ST-Honoré, del mismo sector, impugnó estas marcas ante los tribunales franceses alegando que la mención "1717" sugiere erróneamente la existencia de una empresa fundada en el siglo XVIII y la transmisión de un antiguo saber hacer, cuando en realidad la empresa histórica Maison Fauré Le Page, especializada en armas y accesorios, cesó su actividad en 1992 y Fauré Le Page Paris no se creó hasta 2009.

En la sentencia dictada hoy, el TJUE declaró que una marca puede constituir un engaño cuando incluye un número que evoca un saber hacer de años que confiere una garantía de calidad y una imagen de prestigio a los productos para los que está registrada, a pesar de que no exista un saber hacer de esa amplitud temporal.

La corte recuerda que el Derecho comunitario prohíbe las marcas que puedan inducir al público a error sobre una característica de los productos que designa, como su naturaleza, calidad u origen geográfico. Y añade, en este sentido, que en el ámbito de los artículos de lujo "la calidad también puede resultar del aura y de la imagen de prestigio".

Sin embargo, precisa que ahora corresponde al juez francés determinar si el número mencionado en las marcas en cuestión es percibido como un año que evoca un saber hacer de años y, para ello, le pide tener en cuenta, además del número 1717, la presencia del término "París" y el mensaje que transmiten dichas marcas. EFE