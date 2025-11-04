Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este lunes que su gobierno abrirá este año oficinas en Berlín y Copenhague con el objetivo de vender el excedente de armas fabricadas en el país y aquellas producidas mediante coproducción, con el fin de obtener fondos para cubrir la escasez de algunos artículos esenciales.

“Estamos abriendo dos capitales de exportación. Saben que esto es coproducción y exportación: las armas que podemos permitirnos vender de lo que hemos hablado, las armas que podemos permitirnos vender para obtener dinero adicional para nuestra producción nacional de bienes escasos para los que no tenemos suficiente dinero”, declaró Zelensky en una rueda de prensa, según el medio local Ukrinform.

El mandatario explicó que las dos primeras oficinas estarán situadas en las capitales de Alemania y Dinamarca, y subrayó que todo el proceso se desarrollará de manera legal. También confirmó que su asesor y exministro de Industrias Estratégicas, Alexander Kamyshin, será el responsable de gestionar los contratos con los países de la Unión Europea.

“Todo esto se divulgará legalmente y se elaborarán contratos. Alexander Kamyshin representará las exportaciones ucranianas en el continente europeo”, afirmó el presidente.

En paralelo, Zelensky expresó optimismo sobre el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, tras mantener una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien calificó como “una buena charla”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS)

“Hablamos sobre el progreso de Ucrania en el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, y hay muchas razones para esperar un resultado positivo para nosotros”, escribió el mandatario en sus redes sociales, un día antes de que Bruselas publique su informe anual sobre la ampliación de la UE.

Según Zelensky, delegaciones de Kiev y Bruselas acordaron comenzar esta misma semana los trabajos para aplicar los acuerdos alcanzados, y durante la conversación también abordaron la cooperación en materia energética.

Por su parte, Von der Leyen coincidió en que el diálogo fue positivo y adelantó que el paquete de ampliación de la Unión Europea “elogiará el notable compromiso de Ucrania con su trayectoria europea durante el último año”, al considerar que “Kiev está lista para avanzar”.

La funcionaria europea aseguró además que “Ucrania no afrontará este invierno sola” y anunció que la UE enviará ayuda energética de emergencia para apoyar al país frente a los meses más fríos.

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el domingo la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot, por la que agradeció al canciller alemán, Friedrich Merz, y a otros países colaboradores —entre ellos España—, aunque advirtió que “se necesitan más sistemas” para proteger las ciudades e infraestructuras ucranianas ante la ofensiva militar rusa.

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot (REUTERS)

“Hoy ya podemos decir que hay un buen resultado para nuestra defensa aérea: Ucrania ahora tiene más Patriot. Quiero dar las gracias al canciller Merz, a Alemania y a todos los que nos ayudan. Se han cumplido nuestros acuerdos. Ahora hay más Patriot en Ucrania y se están desplegando”, afirmó Zelensky a través de su canal de Telegram.

El mandatario ucraniano señaló, sin embargo, que “se necesitan más sistemas para proteger las infraestructuras clave y nuestras ciudades en todo el territorio”. En ese sentido, manifestó que su gobierno seguirá “trabajando para conseguirlos, no solo a nivel político con los Estados y los líderes, sino también directamente con los fabricantes”.

Según Zelensky, esta semana “se celebrarán reuniones al respecto”, mientras que las autoridades de Kiev ya han presentado a sus socios “todos los cálculos y las posibles opciones para garantizar una defensa aérea suficientemente fiable”.

“Casi todos los días nos defendemos de los ataques balísticos rusos. Debemos seguir destruyendo la aviación militar rusa, y todo ello requiere un sistema de defensa aérea de múltiples componentes, incluidos nuestros propios aviones de combate”, declaró.

El mandatario ucraniano señaló, sin embargo, que “se necesitan más sistemas para proteger las infraestructuras clave y nuestras ciudades en todo el territorio” (REUTERS)

La adquisición de estas aeronaves requiere también “sistemas de defensa aérea y misiles para ellos, el desarrollo de grupos de fuego móviles y, por supuesto, drones interceptores, que son una prioridad actual”, subrayó. Además, calificó como “fundamental” que las Fuerzas Armadas ucranianas logren “aumentar el número de operadores de drones capacitados con rapidez y eficacia”.

(Con información de Europa Press y EFE)