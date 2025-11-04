Mundo

El papa León XIV llamó al diálogo para resolver las tensiones entre EEUU y Venezuela: “Con la violencia no venceremos”

El pontífice enfatizó que la paz requiere comunicación y colaboración entre las partes enfrentadas

Guardar
El papa León XIV instó
El papa León XIV instó a buscar el diálogo ante la crisis entre Estados Unidos y Venezuela (Europa Press)

El papa León XIV instó a “buscar el diálogo” para resolver las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en el mar Caribe. Durante una breve comparecencia ante medios de comunicación, realizada frente a su residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma, el martes por la tarde, el sumo pontífice transmitió su preocupación por el aumento de las hostilidades y exhortó a evitar cualquier recurso a la violencia.

Este mensaje se emitió poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara públicamente la posibilidad de una guerra inmediata con la dictadura de Caracas.

Según la agencia EFE, León XIV respondió a los periodistas sobre los incidentes recientes en el Caribe, relacionados con la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas y los ataques en la zona. Insistió en que “lo más importante es buscar el diálogo” y subrayó que las soluciones deben encontrarse a través de medios pacíficos, evitando cualquier confrontación armada.

León XIV advirtió sobre el
León XIV advirtió sobre el riesgo de una nueva “guerra fría” en el Caribe (AP Foto/Gregorio Borgia)

La cobertura de Vatican News destacó que el Papa se refirió a las maniobras militares vinculadas a operativos antidrogas, así como al notable incremento de la presencia estadounidense en la región.

Además, precisó que había leído información reciente sobre el mayor acercamiento de las fuerzas navales estadounidenses y reiteró: “Creo que con la violencia no ganamos”. Enfatizó la necesidad de “buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país”, tal como recogió la transcripción de Vatican News.

Estados Unidos intensifica su presión militar y legal sobre Venezuela

En paralelo al llamado de León XIV para resolver pacíficamente la escalada entre Estados Unidos y Venezuela en el Caribe, la administración de Donald Trump ha estado evaluando diversas opciones incluyendo la acción militar directa contra fuerzas leales al dictador Nicolás Maduro, para incrementar la presión sobre el régimen venezolano.

Estados Unidos refuerza el despliegue
Estados Unidos refuerza el despliegue militar y endurece sanciones legales contra Venezuela (Reuters)

Según información publicada por The New York Times, altos funcionarios estadounidenses han diseñado diversos planes que van desde ataques a unidades militares que protegen al dictador Maduro hasta la toma de campos petroleros, aunque Trump no habría tomado aún una decisión definitiva.

El presidente ha mostrado reticencia a operaciones con alto riesgo para las tropas estadounidenses o que puedan convertirse en un fracaso notorio, aunque parte de su equipo aboga por una intervención más agresiva.

El mandatario subrayó la continuidad
El mandatario subrayó la continuidad de medidas militares en la zona (Europa Press)

El medio estadounidense detalló que, mientras se incrementa el despliegue militar en la región, con la llegada inminente del portaaviones Gerald R. Ford y miles de efectivos militares, el Departamento de Justicia trabaja en encontrar una base legal que justifique un ataque a Maduro sin requerir autorización del Congreso.

En contraste, Trump ha emitido mensajes ambiguos en público, alternando entre negar la inminencia de una guerra y afirmar que el régimen venezolano ha enviado criminales a Estados Unidos, mientras algunos de sus asesores insisten en que el acceso al petróleo venezolano es un objetivo estratégico esencial.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Papa León XIVLeón XIVEstados UnidosVenezuelaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

El presidente brasileño advirtió que retomará el contacto directo con su par estadounidense si no hay avances inmediatos en las conversaciones para levantar sanciones y tarifas a productos brasileños

Lula aseguró que “volverá a

Veleros gigantes con tecnología híbrida, la apuesta del transporte marítimo hacia una logística más limpia y eficiente

Con velas automatizadas y sistemas energéticos versátiles en buques de gran porte, el Neoliner Origin completó su primer viaje transatlántico con energía eólica como “combustible” principal

Veleros gigantes con tecnología híbrida,

Trágico accidente en India: al menos 7 muertos y 14 heridos tras el choque de dos trenes

El impacto ocurrió en el estado de Chhattisgarh, cuando una formación regional embistió por detrás a un convoy de carga que permanecía detenido en la vía

Trágico accidente en India: al

Francia confirmó la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos por el régimen de Irán por supuesto espionaje

El presidente Emmanuel Macron celebró el anuncio y aseguró que continúan las gestiones para su retorno seguro a territorio francés

Francia confirmó la liberación de

La inteligencia surcoreana reveló que el dictador Kim Jong-un evalúa un encuentro con Trump a comienzos de 2026

Según los analistas, la cita podría concretarse en primavera, una vez que concluyan los ejercicios militares conjuntos que Seúl y Washington llevan a cabo en la península

La inteligencia surcoreana reveló que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Gilberto Murillo aseguró que

Luis Gilberto Murillo aseguró que la postura del Gobierno de Petro con el régimen de Maduro cambió tras su salida: “Había una distancia prudente”

Embajada soviética celebró un cóctel en medio del asalto al Palacio de Justicia según documentos desclasificados en Estados Unidos

Andrés Hurtado: Ordenan captura de fiscal Elizabeth Peralta y el Ministerio Público la reporta como no habida

Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas del 5 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Las milicias de Hamás entregan

Las milicias de Hamás entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Mohamed VI declara el 31 de octubre como Fiesta de la Unidad tras el apoyo de ONU a plan para Sáhara Occidental

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

Bélgica cierra su espacio aéreo por la presencia de drones en el aeropuerto de Bruselas

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York

ENTRETENIMIENTO

Brendan Fraser y Rachel Weisz

Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a la pantalla grande con una cuarta película de “La Momia”

De Yoko a Linda: quiénes son las actrices que se suman al universo de The Beatles de Sam Mendes

El enigma de Vera West, la mente detrás de los vestuarios icónicos que definieron el terror en Hollywood

Cher habla de la diferencia de edad entre ella y su novio 40 años menor: “Nos divertimos muchísimo”

George Clooney revela que se siente menos enfadado y más centrado a medida que envejece