El papa León XIV llamó al diálogo para resolver las tensiones entre EEUU y Venezuela: “Con la violencia no venceremos”

El papa León XIV instó a buscar el diálogo ante la crisis entre Estados Unidos y Venezuela (Europa Press)

El papa León XIV instó a “buscar el diálogo” para resolver las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en el mar Caribe. Durante una breve comparecencia ante medios de comunicación, realizada frente a su residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma, el martes por la tarde, el sumo pontífice transmitió su preocupación por el aumento de las hostilidades y exhortó a evitar cualquier recurso a la violencia.

Este mensaje se emitió poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara públicamente la posibilidad de una guerra inmediata con la dictadura de Caracas.

Según la agencia EFE, León XIV respondió a los periodistas sobre los incidentes recientes en el Caribe, relacionados con la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas y los ataques en la zona. Insistió en que “lo más importante es buscar el diálogo” y subrayó que las soluciones deben encontrarse a través de medios pacíficos, evitando cualquier confrontación armada.

León XIV advirtió sobre el riesgo de una nueva “guerra fría” en el Caribe (AP Foto/Gregorio Borgia)

La cobertura de Vatican News destacó que el Papa se refirió a las maniobras militares vinculadas a operativos antidrogas, así como al notable incremento de la presencia estadounidense en la región.

Además, precisó que había leído información reciente sobre el mayor acercamiento de las fuerzas navales estadounidenses y reiteró: “Creo que con la violencia no ganamos”. Enfatizó la necesidad de “buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país”, tal como recogió la transcripción de Vatican News.

Estados Unidos intensifica su presión militar y legal sobre Venezuela

En paralelo al llamado de León XIV para resolver pacíficamente la escalada entre Estados Unidos y Venezuela en el Caribe, la administración de Donald Trump ha estado evaluando diversas opciones incluyendo la acción militar directa contra fuerzas leales al dictador Nicolás Maduro, para incrementar la presión sobre el régimen venezolano.

Estados Unidos refuerza el despliegue militar y endurece sanciones legales contra Venezuela (Reuters)

Según información publicada por The New York Times, altos funcionarios estadounidenses han diseñado diversos planes que van desde ataques a unidades militares que protegen al dictador Maduro hasta la toma de campos petroleros, aunque Trump no habría tomado aún una decisión definitiva.

El presidente ha mostrado reticencia a operaciones con alto riesgo para las tropas estadounidenses o que puedan convertirse en un fracaso notorio, aunque parte de su equipo aboga por una intervención más agresiva.

El mandatario subrayó la continuidad de medidas militares en la zona (Europa Press)

El medio estadounidense detalló que, mientras se incrementa el despliegue militar en la región, con la llegada inminente del portaaviones Gerald R. Ford y miles de efectivos militares, el Departamento de Justicia trabaja en encontrar una base legal que justifique un ataque a Maduro sin requerir autorización del Congreso.

En contraste, Trump ha emitido mensajes ambiguos en público, alternando entre negar la inminencia de una guerra y afirmar que el régimen venezolano ha enviado criminales a Estados Unidos, mientras algunos de sus asesores insisten en que el acceso al petróleo venezolano es un objetivo estratégico esencial.

(Con información de EFE)