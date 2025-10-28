Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras (REUTERS)

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para “asegurar” el suministro de minerales críticos y tierras raras, informó la Casa Blanca, en el marco de una reunión entre el presidente Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi en Tokio.

El acuerdo se produce mientras Estados Unidos trata de reforzar el acceso a minerales críticos, en momentos en que el régimen de China endurece los controles sobre las tierras raras.

Según el comunicado oficial, “el objetivo del acuerdo es asistir a ambos países en lograr la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras”.

El texto añadió que Estados Unidos y Japón “identificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las brechas en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, incluidos productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos”.

Los dos países “tienen la intención de movilizar el apoyo del gobierno y del sector privado”, agregó el comunicado.

En una declaración del martes, los líderes “confirmaron su firme compromiso de implementar este gran acuerdo”, añadiendo que el acuerdo “ayudará a ambos países a fortalecer la seguridad económica, promover el crecimiento económico y, de ese modo, conducir continuamente a la prosperidad mundial”.

Durante la reunión, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte”, en su primer encuentro con Takaichi. “Somos aliados al nivel más fuerte, y es un gran honor estar con usted, especialmente tan temprano en lo que creo será uno de los mayores mandatos de una primera ministra”, dijo Trump al iniciar el encuentro en la residencia oficial.

Por su parte, Takaichi señaló que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”.

Durante el encuentro bilateral, el líder republicano también felicitó a Takaichi por convertirse en la primera mujer en ser nombrada primera ministra de Japón, calificándolo de “gran logro”.

“Haremos todo lo que podamos para ayudar a Japón”, dijo Trump. “Harán un trabajo fantástico y tendremos una relación fantástica”, agregó el mandatario.

Tras la firma del acuerdo, Trump se reunió con familias de japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas y dijo que “Estados Unidos está con ellos en todo el camino” mientras pedían ayuda para encontrar a sus seres queridos.

Tras años de negación, Corea del Norte admitió en 2002 que había enviado agentes para secuestrar a 13 japoneses que eran utilizados para entrenar a espías en el idioma y las costumbres japonesas.

Donald Trump llegó a Tokio el lunes, tras visitar Malasia y antes de su paso por Corea del Sur, donde se reunirá el jueves con el líder chino Xi Jinping, en un intento de aliviar la guerra comercial que ambos países mantienen desde hace años, desatada por los aranceles impuestos por Washington. Negociadores de Estados Unidos y China confirmaron que ya existe un “marco de acuerdo” preliminar.

