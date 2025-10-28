Mundo

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras

Por medio de un comunicado, la Casa Blanca informó que ambos países planean cooperar a través del uso de políticas económicas e inversiones coordinadas para acelerar el desarrollo de mercados diversificados, líquidos y justos para la industria minera

Guardar
Estados Unidos y Japón firmaron
Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras (REUTERS)

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para “asegurar” el suministro de minerales críticos y tierras raras, informó la Casa Blanca, en el marco de una reunión entre el presidente Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi en Tokio.

El acuerdo se produce mientras Estados Unidos trata de reforzar el acceso a minerales críticos, en momentos en que el régimen de China endurece los controles sobre las tierras raras.

Según el comunicado oficial, “el objetivo del acuerdo es asistir a ambos países en lograr la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras”.

El texto añadió que Estados Unidos y Japón “identificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las brechas en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, incluidos productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos”.

Los dos países “tienen la intención de movilizar el apoyo del gobierno y del sector privado”, agregó el comunicado.

El acuerdo se produce mientras
El acuerdo se produce mientras Estados Unidos trata de reforzar el acceso a minerales críticos, en momentos en que el régimen de China endurece los controles sobre las tierras raras (REUTERS)

En una declaración del martes, los líderes “confirmaron su firme compromiso de implementar este gran acuerdo”, añadiendo que el acuerdo “ayudará a ambos países a fortalecer la seguridad económica, promover el crecimiento económico y, de ese modo, conducir continuamente a la prosperidad mundial”.

Durante la reunión, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte”, en su primer encuentro con Takaichi. “Somos aliados al nivel más fuerte, y es un gran honor estar con usted, especialmente tan temprano en lo que creo será uno de los mayores mandatos de una primera ministra”, dijo Trump al iniciar el encuentro en la residencia oficial.

Por su parte, Takaichi señaló que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”.

Durante el encuentro bilateral, el líder republicano también felicitó a Takaichi por convertirse en la primera mujer en ser nombrada primera ministra de Japón, calificándolo de “gran logro”.

“Haremos todo lo que podamos para ayudar a Japón”, dijo Trump. “Harán un trabajo fantástico y tendremos una relación fantástica”, agregó el mandatario.

Durante la reunión, Trump aseguró
Durante la reunión, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte”, en su primer encuentro con Takaichi (REUTERS)

Tras la firma del acuerdo, Trump se reunió con familias de japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas y dijo que “Estados Unidos está con ellos en todo el camino” mientras pedían ayuda para encontrar a sus seres queridos.

Tras años de negación, Corea del Norte admitió en 2002 que había enviado agentes para secuestrar a 13 japoneses que eran utilizados para entrenar a espías en el idioma y las costumbres japonesas.

Donald Trump llegó a Tokio el lunes, tras visitar Malasia y antes de su paso por Corea del Sur, donde se reunirá el jueves con el líder chino Xi Jinping, en un intento de aliviar la guerra comercial que ambos países mantienen desde hace años, desatada por los aranceles impuestos por Washington. Negociadores de Estados Unidos y China confirmaron que ya existe un “marco de acuerdo” preliminar.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

JapónEstados UnidosSanae TakaichiDonald TrumpTierras rarasMinerales CríticosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi

Por su parte, la premier japonesa afirmó que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”

Trump aseguró que EEUU mantiene

El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra Rodrigo Paz: “Ya no contesta las llamadas”

Edman Lara, compañero de fórmula del presidente electo, le pidió al ganador del balotaje “no dejarse emborrachar de poder”

El vicepresidente electo de Bolivia

La Unión Europea y China negociarán en Bruselas para evitar una crisis por tierras raras

Representantes de la Unión Europea y China se reúnen este jueves en Bruselas con el objetivo de frenar el aumento de tensiones comerciales generadas por las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos clave para la industria europea

La Unión Europea y China

Cómo la digitalización en 3D permite preservar los templos budistas del Himalaya

Un equipo internacional recolectó datos con escáneres, drones y cámaras para crear modelos digitales de alta precisión. La importancia de la conservación, la restauración futura y el acceso abierto al patrimonio cultural amenazado por el tiempo y los fenómenos naturales

Cómo la digitalización en 3D

La ONU denunció el uso de drones rusos como tácticas de “cacería humana” para forzar el éxodo de civiles en Ucrania

El informe denuncia bombardeos deliberados a viviendas, ambulancias y centros de ayuda humanitaria, además del uso de cámaras en naves no tripuladas para perseguir a quienes intentan huir de las ciudades ocupadas

La ONU denunció el uso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué hizo Inés Gómez Mont?

¿Qué hizo Inés Gómez Mont? Estos son los delitos por los que es acusada en México y buscada por la Interpol

Una madre consigue la patria potestad de sus tres hijos porque su exmarido, condenado por maltrato, se fue a Pakistán y dejó de pagar la pensión alimenticia

Por qué se nos cae más el pelo en otoño, según un médico: “Es un fenómeno común y natural”

Quentin Tarantino vuelve al cine... como actor: esta es la película que protagonizará treinta años después

El Gobierno prepara los detalles del nuevo cupo de autos híbridos y eléctricos que podrán comprarse sin arancel en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Marlaska informa hoy al Congreso

Marlaska informa hoy al Congreso de los gastos reservados de Interior tras casi tres años de silencio

La ONU, "preocupada" por el ataque israelí del domingo contra la FINUL, que protesta "enérgicamente"

Trump y Lula comienzan en Malasia una cumbre para tratar la subida de los aranceles de EEUU

Maxi Iglesias evita desvelar qué si es cierto su noviazgo con Susana Abaitua

El SEPE prepara más de un centenar de retoques en su sistema informático por su mal funcionamiento

ENTRETENIMIENTO

Dislexia, prejuicios y una audición

Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

De las canciones a las páginas: cómo Elton John, Tupac y Madonna se reinventaron mediante la palabra escrita

De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins

El inesperado “casi” veto a Will Smith que sacudió a Hollywood y redefinió Día de la Independencia

Así vive Mary Elizabeth Winstead lejos del bullicio de Hollywood junto a Ewan McGregor: “Esto sería el cielo para mí”