Detuvieron a dos sospechosos del millonario robo al museo de Louvre en París

Detuvieron a dos sospechosos del robo millonario al museo de Louvre en París

Dos hombres sospechosos de haber participado en el robo de joyas del Museo del Louvre fueron detenidos el sábado por la noche, según confirmó este domingo la Fiscalía de Francia. Uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando se disponía a abordar un vuelo con destino al extranjero, mientras que el segundo fue capturado poco después en la región parisina, de acuerdo con diversos medios franceses.

Las autoridades sospechan que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos responsable del asalto perpetrado el pasado domingo en el Louvre, donde fueron sustraídas ocho joyas de la corona de Francia, con un valor estimado de más de 100 millones de dólares. El grupo operó con precisión: instaló un montacargas en la calle adyacente al museo, accedió al interior tras forzar una ventana y empleó una sierra discal para romper las vitrinas que custodiaban las piezas históricas. Posteriormente, huyeron en motocicletas por el centro de París, completando la operación en menos de cuatro minutos.

Entre las piezas robadas destacan una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros perteneciente a la reina María Amelia, ambas de importante valor histórico y cultural. El botín global del robo incluye también joyas asociadas a la emperatriz Marie-Louise y a la reina Hortense, así como broches relicarios y una corona imperial de esmeraldas, que fue posteriormente hallada dañada.

El robo desencadenó un amplio despliegue de seguridad y el cierre del Louvre durante varios días, mientras las autoridades francesas y un equipo de más de 100 investigadores intensificaban los esfuerzos para identificar y localizar a los responsables. El caso agudizó el debate nacional sobre la seguridad en los museos de Francia, obligando al presidente Emmanuel Macron a instar a un refuerzo urgente de las medidas de vigilancia en el museo. La operación llevó además a la comparecencia de la directora del Louvre, Laurence des Cars, ante la Comisión de Cultura del Senado, en medio de las críticas sobre la protección del patrimonio nacional y el papel de las reformas en materia de seguridad anunciadas en meses recientes.

Noticia en desarrollo...