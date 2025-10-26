Mundo

Detuvieron a dos sospechosos del millonario robo al museo de Louvre en París

Uno de los arrestados fue interceptado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando intentaba salir del país

Guardar
Detuvieron a dos sospechosos del
Detuvieron a dos sospechosos del robo millonario al museo de Louvre en París

Dos hombres sospechosos de haber participado en el robo de joyas del Museo del Louvre fueron detenidos el sábado por la noche, según confirmó este domingo la Fiscalía de Francia. Uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando se disponía a abordar un vuelo con destino al extranjero, mientras que el segundo fue capturado poco después en la región parisina, de acuerdo con diversos medios franceses.

Las autoridades sospechan que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos responsable del asalto perpetrado el pasado domingo en el Louvre, donde fueron sustraídas ocho joyas de la corona de Francia, con un valor estimado de más de 100 millones de dólares. El grupo operó con precisión: instaló un montacargas en la calle adyacente al museo, accedió al interior tras forzar una ventana y empleó una sierra discal para romper las vitrinas que custodiaban las piezas históricas. Posteriormente, huyeron en motocicletas por el centro de París, completando la operación en menos de cuatro minutos.

Entre las piezas robadas destacan una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros perteneciente a la reina María Amelia, ambas de importante valor histórico y cultural. El botín global del robo incluye también joyas asociadas a la emperatriz Marie-Louise y a la reina Hortense, así como broches relicarios y una corona imperial de esmeraldas, que fue posteriormente hallada dañada.

El robo desencadenó un amplio despliegue de seguridad y el cierre del Louvre durante varios días, mientras las autoridades francesas y un equipo de más de 100 investigadores intensificaban los esfuerzos para identificar y localizar a los responsables. El caso agudizó el debate nacional sobre la seguridad en los museos de Francia, obligando al presidente Emmanuel Macron a instar a un refuerzo urgente de las medidas de vigilancia en el museo. La operación llevó además a la comparecencia de la directora del Louvre, Laurence des Cars, ante la Comisión de Cultura del Senado, en medio de las críticas sobre la protección del patrimonio nacional y el papel de las reformas en materia de seguridad anunciadas en meses recientes.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Robo de joyas Museo del Louvre Emmanuel Macron Laurence des Cars Marie-Louise Marí­a Amelia Francia París Seguridad en museos Corona de FranciaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump manifestó su optimismo por lograr acuerdos “muy buenos” con Brasil durante su encuentro con Lula en Asia

El mandatario estadounidense elogió a Bolsonaro frente al actual jefe del Palacio de Planalto, tras la condena contra el ex presidente por el intento de golpe de Estado en 2022

Trump manifestó su optimismo por

EEUU y China ultimaron los detalles finales del acuerdo comercial antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Los representantes de las dos potencias trabajaron sobre el tratado económico en Malasia. El titular del Tesoro norteamericano aseguró que le da “un marco muy positivo” a la próxima cita entre los presidentes

EEUU y China ultimaron los

Donald Trump firmó el acuerdo “histórico” de paz entre Tailandia y Camboya en el inicio de su gira asiática por Malasia

El presidente de Estados Unidos brindó un discurso desde Kuala Lumpur y enalteció su figura como pacificador. “No debería decir que es un pasatiempo, porque es mucho más serio, sino algo en lo que soy bueno y me encanta hacer”

Donald Trump firmó el acuerdo

La Casa Blanca confirmó la reunión entre Lula da Silva y Donald Trump en medio de las tensiones comerciales

El presidente brasileño llega a la cita dispuesto a defender los intereses de su país, mientras su par estadounidense está abierto a revisar las medidas arancelarias si se cumplen ciertas condiciones

La Casa Blanca confirmó la

Taiwán rechazó la unificación con China tras el “Día de la Retrocesión”: “Democracia y autoritarismo son incompatibles”

El Consejo de Asuntos Continentales de Taipei advirtió que la experiencia de Hong Kong demuestra que la fórmula propuesta por China implica pérdida de autonomía y dominio del Partido Comunista

Taiwán rechazó la unificación con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diez horas diarias de lunes

Diez horas diarias de lunes a domingo por 800 euros y sin derecho a vacaciones: la policía nacional detiene a un hostelero por explotación laboral

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios legislativos nacionales hoy, 26 de octubre

Cielo algo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante las elecciones legislativas

Amenazan a funcionarios de la Comisaría de Familia en Ciudad Bolívar y se activan protocolos de protección

Ideas de disfraces para Halloween inspirados en personajes mexicanos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

'El bebedor de cerveza' o cómo contar África a través de esta bebida, literatura y música

Javier Pérez reúne en 'Nocturnos' historias investigadas durante 20 años al caer la noche: "Soy hijo de esa noche"

El español José Antonio Rueda está "despierto y en alerta" tras una grave caída en Sepang

Kiko Rivera se muestra sonriente ante el noviazgo de Irene Rosales con Guillermo

Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu

ENTRETENIMIENTO

El papel que estuvo a

El papel que estuvo a punto de retirar a Leonardo DiCaprio de Hollywood: “Quería golpearme la cabeza contra la pared”

Jennifer Aniston habló sobre liderazgo, amistad y cómo superar la presión mediática

“La mansión del diablo”: así nació la primera película de terror en la historia del cine

EJae reveló su dura experiencia como aprendiz antes de triunfar con K-Pop Demon Hunters

Qué fue de Ola Ray, la playmate que protagonizó “Thriller” y tuvo un amorío con Michael Jackson