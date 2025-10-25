Marco Rubio aseguró que EEUU no descansará hasta que Hamas devuelva los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

Marco Rubio se reunió con familiares de rehenes israelíes asesinados en Gaza (@SecRubio)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió este sábado que los restos de todos los rehenes de Hamas fallecidos en cautiverio en Gaza regresarán a Israel, en una reunión con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja.

“No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamas que murieron en cautiverio”, dijo Rubio en un mensaje en la red social X.

“Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos -y los de todos- sean devueltos”, agregó, horas antes de concluir su visita de tres días a Israel.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los rehenes, dio las gracias a Rubio por sus declaraciones de Rubio y afirmó en un mensaje en X: “Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado”.

Chen, un sargento con doble nacionalidad israelí-estadounidense de 19 años de edad, murió en el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

Neutra, también israelí-estadounidense, era un soldado voluntario de 21 años de edad que, como Chen, murió el mismo día del ataque que provocó la posterior guerra en Gaza.

Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, en Tel Aviv (Israel). EFE/ Paula Bernabéu

Bajo el alto el fuego entre Israel y Hamas promovido por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre, el movimiento islamista palestino entregó a los 20 rehenes vivos que mantenía secuestrados desde el ataque.

También devolvió los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, mientras que los cuerpos de otros 13 aún permanecen en Gaza.

Hamas alega que tiene dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

A cambio de los rehenes devueltos, Israel ha liberado a cerca de 2.000 prisioneros, en su mayoría palestinos, junto con los restos de decenas de palestinos fallecidos que estaban en territorio israelí.

Rubio subrayó este viernes desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que Hamas no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

“Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza”, dijo.

La ONU advirtió que la tregua entre Israel y Hamas es “extremadamente frágil”

Y agregó: “Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado al que hemos visto actuar contra su propia población”.

Al hacer esa referencia, Rubio se refirió a cuando los terroristas de Hamas se enfrentaron a milicias rivales y ejecutaron en público a siete hombres en la Franja de Gaza hace 10 días.

Por su parte, el enviado adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, afirmó el jueves que el alto el fuego en Gaza representa una “oportunidad excepcional” para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas, pero advirtió que la tregua es “frágil” y “precaria”.

“Sin un apoyo decidido para la reconstrucción y la entrega de ayuda, la región corre el riesgo de volver a caer en la violencia”, dijo Alakbarov ante el Consejo de Seguridad, agregando que la tregua es “extremadamente frágil” y que “debe evitarse a toda costa la vuelta al conflicto”.

(Con información de AFP)