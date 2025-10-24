Mundo

El primer ministro de Ontario suspenderá la polémica campaña anti aranceles para reabrir el diálogo comercial con Estados Unidos

Aunque Doug Ford anunció el cierre de la campaña, afirmó que los anuncios seguirán emitiéndose hasta el domingo

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Ontario, Doug Ford, con un sombrero que dice "Canadá no está en venta", habla con periodistas durante una reunión de líderes provinciales y territoriales en Ottawa, Ontario, Canadá, el 15 de enero de 2025. (REUTERS/Blair Gable)

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció este viernes la suspensión de una campaña publicitaria anti aranceles que provocó el fin de las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. La decisión de Ford fue tomada después de conversar con el primer ministro Mark Carney y busca facilitar la reanudación de las conversaciones tras el cierre decretado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Hemos logrado nuestro objetivo de haber llegado al público estadounidense al más alto nivel”, dijo Ford en un comunicado. “Nuestra intención siempre fue iniciar una conversación sobre el tipo de economía que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas”.

Sin embargo, el primer ministro confirmó que los anuncios seguirán emitiéndose hasta el domingo, incluyendo los primeros partidos de la Serie Mundial entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers. “Le he ordenado a mi equipo que siga transmitiendo nuestro mensaje... durante los dos primeros juegos de la Serie Mundial”, declaró Ford en un comunicado difundido por Canadian Press.

Por su parte, Carney manifestó que el objetivo del gobierno canadiense es doblar las exportaciones a mercados fuera de Estados Unidos como respuesta a la incertidumbre causada por los aranceles de Trump. “No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Reconocemos que esa política ha cambiado radicalmente desde la década de 1980”, comentó Carney, señalando que las medidas estadounidenses afectan a sectores clave como el aluminio, acero, automotriz y madera.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 7 de octubre de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

La campaña publicitaria, financiada por el gobierno de Ontario con un presupuesto de 75 millones de dólares canadienses (54 millones de dólares estadounidenses), incluía anuncios televisivos que utilizaban fragmentos del discurso radial de 1987 del ex presidente Ronald Reagan, criticando abiertamente los aranceles estadounidenses.

“¡¡¡CANADÁ HIZO TRAMPA Y FUE DESCUBIERTO!!!”, escribió Trump en su red social Truth Social el viernes por la mañana. “Tomaron fraudulentamente un gran anuncio diciendo que a Ronald Reagan no le gustaban los aranceles, cuando en realidad AMABA LOS ARANCELES PARA NUESTRO PAÍS Y SU SEGURIDAD NACIONAL. Canadá trata de influir ilegalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos en uno de los fallos más importantes en la historia de nuestro país”.

Además, la Casa Blanca subrayó esta semana, mediante su portavoz Kush Desai, que la campaña refleja una preferencia de los funcionarios canadienses por la confrontación mediática en vez del diálogo constructivo. “La campaña publicitaria de Ontario financiada por los contribuyentes en las cadenas de televisión estadounidenses —que editó engañosamente el discurso radial de 1987 del presidente Reagan sobre comercio— es el último ejemplo de cómo los funcionarios canadienses prefieren jugar que interactuar con la Administración”, remarcó Desai.

“¡¡¡CANADÁ HIZO TRAMPA Y FUE DESCUBIERTO!!!”, escribió Trump este viernes en su red social Truth Social. (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Por su parte, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó el jueves por la noche en X que el anuncio “tergiversa el ‘Discurso Radiofónico Presidencial a la Nación sobre Comercio Libre y Justo’ con fecha del 25 de abril de 1987”. Añadió que Ontario no recibió permiso de la fundación “para usar y editar los comentarios” y dijo que estaba revisando opciones legales.

En el entorno político canadiense, la iniciativa de Ford fue respaldada por el primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, y el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, quienes defendieron la efectividad de los anuncios para posicionar el mensaje de Canadá ante el público estadounidense. A su vez, el ex ministro conservador Jason Kenney criticó la reacción de la Fundación Reagan y defendió la fidelidad del comercial al discurso original de Reagan. Por lo contrario, Daniel Béland, profesor de la Universidad McGill de Montreal, consideró que la campaña resultó un intento fallido.

Las tensiones comerciales recientes se han visto agravadas por declaraciones de Trump en las que ha calificado la economía y la soberanía canadienses como amenazadas por su política arancelaria, llegando incluso a sugerir que Canadá podría ser “el estado número 51”. Ford, líder conservador no alineado con el partido de Carney, sostuvo que su objetivo era llevar un mensaje a favor del comercio a los estadounidenses, aludiendo al legado de Reagan y a la división interna entre los sectores republicanos tradicionales y el movimiento MAGA.

(Con información de AP)

