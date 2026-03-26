Multas a tecnológicas por menores, Disney sin OpenAI y otros clics tecnológicos en América

Gustavo A. Delvasto D.

Bogotá, 26 mar (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Nuevo México al ocultar los riesgos para menores que utilizan sus plataformas, por lo que fue multada con 375 millones de dólares por no informar sobre deficiencias y prácticas que facilitaban la explotación sexual infantil.

Además, Meta y YouTube fueron declaradas culpables por un jurado de Los Ángeles de perjudicar la salud mental de menores debido a la adicción a las redes sociales, por lo que deberán pagar una indemnización de tres millones de dólares por daños morales y otros perjuicios económicos.

El gigante tecnológico Meta despidió a unos 700 empleados como parte de un movimiento que busca acelerar la estrategia de la compañía orientada a la IA, un hecho que sucede 24 horas después de que la empresa presentara un ambicioso plan de incentivos para sus altos ejecutivos con una capitalización de mercado de nueve billones de dólares para 2031, según The New York Times.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha defendido reiteradamente la necesidad de seguir invirtiendo en IA, un enfoque que coincide con el planteamiento de la compañía por racionar los equipos y reemplazar a gran parte de la plantilla, como ya han hecho otras tecnológicas.

La tecnológica OpenAI, creadora del 'chatbot' ChatGPT, cerrará su plataforma Sora, que genera videos e imágenes con IA a partir de descripciones de los usuarios, lo que según NBC News citando a una fuente familiarizada, supone el freno en seco del acuerdo alcanzado con Disney para que los usuarios creen videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar.

"Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias", escribió el equipo de la plataforma en X, e indicaron que pronto compartirán más información, incluyendo los plazos para la aplicación y su interfaz de programación (API).

Anthropic anunció la función 'Computer Use' para su modelo de inteligencia artificial Claude, que le permite interactuar directamente con la interfaz del computador del usuario y realizar tareas complejas como observar la pantalla, mover el cursor, hacer clic en botones, abrir archivos, ejecutar herramientas de desarrollo de forma automática y escribir texto para navegar de forma autónoma.

La compañía precisó que la herramienta se encuentra en fase de investigación, con limitaciones, y que por ahora solo está disponible para macOS, de Apple. La funcionalidad está integrada en las versiones Claude Cowork y Claude Code, y permite al usuario asignar tareas incluso a través de un teléfono móvil.

El operador de Internet más grande del mundo, la alemana DE-CIX, aumentó su presencia en Brasil a través de Google, para mejorar la conectividad del país y el acceso directo a todo el ecosistema de servicios de Google vía São Paulo y Río de Janeiro, con rutas proyectadas para minimizar el tiempo de respuesta de las aplicaciones.

El objetivo es reducir la dependencia de redes internacionales y fomentar rutas locales para mejorar los servicios en la IA, el entretenimiento y el sector financiero, en las cuales cada milisegundo cuenta.

"Estas nuevas funciones y servicios impulsarán aún más el desarrollo de la economía de Brasil" y lo convertirán en uno de los mercados digitales más importantes del planeta", explicó DE-CIX.

Una inteligencia artificial que "no da respuestas" sino que guía a los estudiantes para encontrar por sí mismos las soluciones, es la apuesta de Santillana con UNOibuddy, un tutor educativo inspirado en el método socrático, explicó Manuel Meza, gerente senior de Producto en Santillana México.

"ChatGPT te resuelve la tarea (...) UNOibuddy te ayuda a que tú la resuelvas", dijo Meza, a diferencia de otras herramientas de IA, ya que no recurre a información general de internet, sino que opera en un entorno controlado y enfocado en los contenidos educativos de la editorial, con 60 años de experiencia, lo que evita que se desvíe hacia otros temas o de respuestas inmediatas.

Meta anunció el cierre de Horizon Worlds, su red social de realidad virtual para los cascos Quest VR, en un repliegue de la compañía frente al metaverso y su reciente apuesta por la IA. La aplicación será retirada de la tienda de Quest a finales de marzo y desaparecerá por completo de la realidad virtual el 15 de junio, solo para estar disponible en versión móvil.

Según recogen medios, el cierre de la versión de realidad virtual se produce semanas después de que la compañía recortara más de 1.000 empleos en Reality Labs, la división responsable del metaverso, afectando a estudios de desarrollo de títulos como VR, incluido Ouro Interactive, creado en 2023 para producir contenido propio para Horizon Worlds, que fue lanzado en 2021 pero que nunca logró atraer a un público masivo, con solo unos pocos cientos de miles de usuarios activos mensuales, dijo CNBC. EFE

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