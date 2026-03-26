Los hutíes amenazan con entrar en la guerra de Irán en caso de que sea necesario "intervenir frente al enemigo"

La última ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero y que ha provocado más de 1.500 víctimas mortales en territorio iraní, se convirtió en uno de los ejes del reciente mensaje del líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti. En medio del actual contexto de tensión en Oriente Próximo, Al Huti expresó que la facción yemení se mantiene preparada para responder militarmente, si se produjera cualquier incidente que obligue a tomar acción directa relacionada con el conflicto regional. Según informó la agencia de noticias Saba, controlada por los propios hutíes, el líder yemení lanzó esta amenaza el jueves, durante un pronunciamiento en el que además convocó al mundo islámico a unirse frente a lo que denominó la ofensiva sionista y estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por Saba y reproducida por distintos medios internacionales, Abdul Malik al Huti manifestó que los hutíes “intervendrán sin dudar, como han hecho en otras ocasiones”, si la situación lo exige. Ratificó que Yemen está decidido a “cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense”. La declaración fue acompañada por un llamado explícito a la yihad, subrayando que actuarán bajo una convicción religiosa y política de combatir lo que califican como agresión sobre la región.

El medio Saba detalló también que, pese a la contundencia del discurso, el grupo se ha mantenido hasta ahora al margen del conflicto militar directo en Oriente Próximo. Las palabras de Al Huti, según recogió la agencia, buscan enviar una advertencia clara sobre el tipo de respuesta que estaría dispuesta a formular la facción en caso de que se precipite una escalada bélica o se presenten incidentes que involucren a los hutíes de manera directa.

Durante su intervención, Al Huti hizo énfasis en la necesidad de una acción conjunta de los países musulmanes, pidiendo un frente unido que actúe para “poner fin a la agresión sionista y a la tiranía estadounidense que afecta a toda la región”. Además, instó de manera particular a Arabia Saudí a modificar su postura y romper vínculos con las agendas estadounidenses e israelíes, solicitando a las autoridades saudíes que “dejen de lado la violencia contra el pueblo yemení” y que permitan que las diferencias se resuelvan entre los propios yemeníes frente a los actores externos.

Reportó la agencia vinculada a los rebeldes que Al Huti argumentó que, para Arabia Saudí, asumir la responsabilidad de la actual violencia no resulta beneficioso y que, en sus palabras, esa violencia “no puede lograr su objetivo”. El líder hutí sugirió que el reino saudí “debería dejar que sean sus enemigos quienes se enfrenten directamente al pueblo yemení” en vez de involucrarse, en un intento por evitar “las consecuencias de una guerra innecesaria que podría poner en peligro su propia seguridad”. Añadió que “confiscar la libertad y la dignidad del pueblo yemení es completamente imposible”.

Según destacó la agencia Saba, el mensaje de Al Huti subrayó el compromiso de la facción en responder ante cualquier acto hostil y dejó en claro que permanecen vigilantes ante cualquier circunstancia que modifique el actual equilibrio en la región. El discurso añadió una advertencia adicional al afirmar que la postura de los insurgentes es “clara y explícita, sin albergar malas intenciones”, en alusión directa a su disposición a intervenir únicamente si las acciones externas lo hacen necesario.

En su mensaje, el líder hutí insistió en que Yemen está dispuesto a “cumplir con su deber islámico de la yihad, siguiendo el camino de Dios”, y reiteró que una respuesta militar completa está garantizada si resulta exigida por la coyuntura. Además, la declaración buscó marcar distancia ante los actores internacionales, enfatizando a Arabia Saudí la conveniencia de proteger su seguridad apartándose de lo que calificó como “agendas foráneas”.

A lo largo del pronunciamiento recogido por la agencia Saba, Al Huti reiteró la fortaleza y autonomía de la facción, instando a los países musulmanes a actuar en bloque contra la intervención de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. La agencia yemení subrayó que estas afirmaciones se produjeron en un momento de elevada tensión tras los recientes ataques en territorio iraní, reforzando la impresión de que los hutíes observarán la evolución del conflicto con la posibilidad de una intervención militar como una de sus cartas si la escalada lo exige.