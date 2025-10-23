Marco Rubio afirmó que EEUU aún sigue interesado en reunirse con Rusia si existe una oportunidad de paz en Ucrania

Marco Rubio mirando al presidente Volodimir Zelensky y a su vicepresidente JD Vance (Associated Press/Gregorio Borgia)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles por la noche que Washington sigue dispuesto a reunirse con Rusia, en medio de la reciente imposición de nuevas sanciones por parte del presidente Donald Trump contra Moscú por los constantes ataques en Ucrania.

“Todavía nos gustaría reunirnos con los rusos”, declaró Rubio a la prensa. “Siempre estaremos interesados en involucrarnos si hay una oportunidad de lograr la paz”, añadió.

Estas declaraciones surgen luego de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara las sanciones contra las principales empresas petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. El argumento de la administración del republicano giró en torno a la “falta de compromiso” con las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania por parte de Moscú.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro norteamericano incluyó en su lista de penados a las mayores compañías energéticas de Rusia, Rosneft y Lukoil, junto a más de treinta filiales con sede en Rusia. “Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato. Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin”, afirmó el secretario del departamento, Scott Bessent, en el comunicado oficial.

Donald Trump y Vladimir Putin en la última negociación por la paz en Ucrania, durante una reunión en Alaska (REUTERS/Kevin Lamarque)

El funcionario advirtió que su cartera está preparada para “tomar más medidas, si es necesario, para apoyar los esfuerzos” de Trump en busca de la paz en Ucrania, e instó a los socios internacionales a sumarse y cumplir con las sanciones.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, sostuvo este jueves que Ucrania estaba “esperando” las sanciones de Estados Unidos. “Que Dios bendiga, funcionará y es muy importante”, comentó Zelensky a los periodistas en una cumbre de la UE en Bruselas.

En ese sentido, subrayó que la medida del Tesoro son “una buena señal a otros países del mundo para que se sumen a las sanciones”.

Zelensky también respaldó la propuesta de su par estadounidense de utilizar la línea de frente actual como base para negociaciones con Rusia, aunque expresó dudas sobre la disposición del presidente ruso, Vladimir Putin, a aceptar esa sugerencia.

“Trump propuso ‘Quedémonos donde estamos y comencemos la conversación’”, detalló el presidente ucraniano. “Creo que fue un buen compromiso, pero no estoy seguro de que Putin lo apoye, y se lo dije al presidente”.

Trump aseguró que no busca perder su tiempo en una reunión con Vladimir Putin y pidió que tanto Ucrania como Rusia finalicen la guerra (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en 2022, han vuelto a estancarse. Trump instó en los últimos días tanto a Moscú como a Kiev a establecer un alto el fuego sobre las líneas de batalla actuales.

El martes pasado, el mandatario republicano declaró que decidió archivar los planes de una cumbre con Putin, prevista para celebrarse en Budapest en las próximas semanas, al considerar que no quería una “reunión desperdiciada”.

Consultado sobre las declaraciones de Trump, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov sostuvo: “Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin”.

(Con información de AFP)