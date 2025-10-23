Cinco años de abuso y tortura en la “casa del horror”: la increíble huida que conmocionó a Francia

El caso revela cómo una mujer fue sometida a casi cinco años de cautiverio y abusos, poniendo en foco la preocupación social por el maltrato a personas vulnerables en Francia (AFP)

Una mujer de 45 años, cuya identida no fue difundia para preswervar su privacidad, logró escapar tras casi cinco años de cautiverio en Saint-Molf, dentro del departamento francés de Loira Atlántico. De acuerdo con AFP y Paris Match, la víctima estuvo sometida a condiciones extremas: dormía en una reposera en un garaje, recibía como alimento papilla mezclada con detergente y fue víctima de reiterada violencia física.

Un hombre de 82 años y una mujer de 60 años fueron detenidos e imputados por secuestro con tortura o actos de barbarie, así como por abuso a una persona vulnerable. La investigación judicial, abierta tras la huida ocurrida el 14 de octubre de 2023, puso en evidencia la gravedad de los hechos y generó conmoción en Francia debido a la persistencia de delitos de privación de libertad y abuso contra personas en situación de vulnerabilidad.

Condiciones del cautiverio

La víctima, junto a las autoridades, describió un entorno de privación y maltrato permanente. Según AFP, la mujer pasaba largos periodos al aire libre, incluso expuesta a la lluvia y el frío, y debía realizar sus necesidades en un orinal o en bolsas de plástico.

Paris Match detalló que la puerta del garaje permanecía bloqueada desde el exterior con bloques de hormigón. El fiscal de Nantes, Antoine Leroy, explicó que la víctima fue hospitalizada en estado de hipotermia tras el rescate y que el médico forense le prescribió al menos 30 días de incapacidad total para el trabajo, dada la gravedad de las secuelas físicas y psicológicas.

La vivienda de Saint-Molf fue apodada “la casa del horror” después de que las autoridades descubrieran las condiciones infrahumanas en las que una mujer permaneció encerrada (BFMTV)

Huida y rescate

La huida puso fin a años de encierro. Según AFP, la mujer aprovechó un descuido del hombre, quien veía televisión, para salir del recinto donde estaba confinada. Descalza y parcialmente desnuda, llegó a la vivienda de unos vecinos alrededor de las 21:30 del 14 de octubre.

Paris Match señala que la víctima golpeó la ventana y avisó a los vecinos que llevaba casi cinco años secuestrada. Tras alertar a la policía, los agentes verificaron el relato mediante un registro en la vivienda, constatando las condiciones inhumanas de cautiverio. La intervención permitió su hospitalización inmediata y el inicio de la investigación oficial.

Perfil de los acusados y modus operandi

De acuerdo con ambas fuentes, la víctima convivía inicialmente con la mujer de 60 años, y, tras la llegada del hombre de 82, la situación se agravó. La víctima fue expulsada de las estancias principales, obligada a instalarse primero en una carpa en el jardín y después en el garaje.

El aislamiento progresivo y el intenso control se vieron facilitados por su situación de vulnerabilidad psicológica, lo que, según el fiscal citado por AFP, le impidió reaccionar y permitió el sometimiento sostenido.

Proceso judicial e investigación

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía de Nantes y la brigada de investigaciones de Saint-Nazaire, avanzó con rapidez tras la denuncia. AFP informa que ambos acusados fueron detenidos a finales de la semana posterior a la huida. Admitieron parcialmente los hechos, aunque minimizaron su responsabilidad.

Paris Match precisa que la mujer implicada fue enviada a prisión preventiva, mientras que el hombre quedó bajo control judicial. Enfrentan cargos de secuestro con tortura o actos de barbarie, delito castigado con cadena perpetua en Francia, así como abuso fraudulento del estado de sumisión psicológica o física y abuso de debilidad de persona vulnerable. La instrucción del caso está en curso bajo la autoridad judicial competente.

El fiscal Antoine Leroy destacó la importancia de la investigación y el trabajo conjunto de las fuerzas policiales para liberar a la víctima y esclarecer los hechos (EFE/Captura de pantalla)

Contexto previo y antecedentes

Antes del rescate, la mujer había dejado de dar señales de vida desde abril de 2022, tras su divorcio y el cese de actividad en sus cuentas bancarias, salvo transferencias considerables a favor de los acusados, según los medios citados.

Los investigadores no hallaron movimientos bancarios posteriores ni evidencia de vida, reforzando la hipótesis de un aislamiento total. Los antecedentes de vulnerabilidad y la ruptura de vínculos sociales y económicos favorecieron el control ejercido por los presuntos responsables.

El fiscal Antoine Leroy destacó la labor de la brigada de Saint-Nazaire y subrayó que la calidad de la investigación permitió poner fin a la situación descrita y rescatar a la víctima de una situación de extrema gravedad.