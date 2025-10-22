Las heridas invisibles que acechan a los veteranos israelíes de Gaza (EP)

Meses después de regresar del frente en Gaza, el capitán del ejército israelí Israel Ben Shitrit dice que todavía lo persiguen los fantasmas de la guerra que dejó atrás. “El grito del soldado pidiendo ayuda... esté donde esté, siempre oiré ese grito”, declaró a la AFP, refiriéndose a un compañero al que no pudo salvar.

El propio Ben Shitrit resultó gravemente herido en combate a principios de 2024.

Su testimonio se produce mientras Israel se enfrenta a una ola de suicidios entre las tropas que sufren trastorno de estrés postraumático (TEPT) a raíz de varios conflictos.

Y ninguna guerra desde la creación del moderno Estado de Israel en 1948 ha movilizado tantos soldados ni ha durado tanto como la desencadenada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. El oficial de reserva dijo a AFP que había muchos detonantes que podían provocar recuerdos perturbadores de su tiempo en Gaza.

“Cuando oigo un helicóptero, me lleva de regreso a Khan Yunis”, dijo, refiriéndose a la ciudad en el sur de Gaza que fue escenario de intensos combates.

Un frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos ha ofrecido un rayo de esperanza para el fin de las hostilidades más de dos años después de que el ataque de Hamas a Israel desencadenara la guerra.

Un soldado israelí se encuentra junto a vehículos militares como se ve desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza (REUTERS/Amir Cohen/ARCHIVO)

“Herida invisible”

Un informe del ejército israelí de julio de 2025 registró 9.000 solicitudes de reconocimiento de “sufrimiento psicológico” presentadas a los servicios sanitarios militares desde que comenzó la última guerra de Gaza.

En el conflicto de Gaza de 2014, que también fue contra Hamas pero duró menos de dos meses, el ejército israelí reconoció a 159 soldados que sufrían traumas psicológicos.

Tuly Flint, trabajadora social clínica especializada en trastorno de estrés postraumático derivado del combate militar, dijo que las consecuencias de ese trauma eran de amplio alcance.

“La gente habla de la tasa de suicidios, pero eso es la punta del iceberg”, dijo a la AFP entre citas con soldados que regresaron del país. “Vemos violencia, violencia doméstica. Vemos gente separada, parejas separadas”, explicó. “Vemos a mucha gente derrumbarse”.

Para Tom Wasserstein, cuya organización crea centros de atención para soldados traumatizados, el tema es profundamente personal. Su hermano menor, Roi, murió por suicidio a la edad de 24 años en julio, después de más de 300 días de servicio de reserva como enfermero militar en Gaza. La tragedia alimentó la determinación de Wasserstein de ayudar.

“Si un soldado muere por sus heridas en combate y otro se quita la vida por lo que ha vivido, significa que ambos han resultado heridos”, afirmó Wasserstein.

“Uno por una bala, el otro en la cabeza... pero sigue siendo una herida. Es... una herida invisible... y merece ser curada”, añadió, explicando que su hermano nunca habló de sus experiencias en el campo de batalla.

Soldados israelíes se reúnen cerca de la frontera con Gaza, en Israel. 8 de mayo de 2025. REUTERS/Amir Cohen

Del lado israelí, el ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

La respuesta de Israel causó más de 68.200 muertes, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la autoridad de Hamas.

Según el ejército israelí, 478 soldados han muerto en la campaña de Gaza desde el comienzo de la ofensiva terrestre a finales de octubre de 2023.

“Una herida en el alma”

Los soldados que sufren de trastorno de estrés postraumático (TEPT) llevan varias semanas acampando frente al parlamento israelí para protestar por la falta de reconocimiento de su trauma y exigir el fin de la burocracia en torno a la atención de salud mental.

Entre los que estaban en la tienda se encontraba el veterano Micha Katz, quien dijo que 60 soldados habían muerto por suicidio en los últimos meses. Cuando la AFP le preguntó sobre las tasas de suicidio dentro de sus filas, el ejército israelí no proporcionó ninguna estadística.

Los miembros del naciente movimiento de soldados traumatizados han sido invitados a testificar ante el comité de defensa parlamentario para presentar sus quejas. Uno de ellos es Yoann Dobensky, quien dijo: “No es que queramos suicidarnos. Es que estamos cansados ​​de vivir después de ver los horrores de la guerra”.

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de soldados israelíes operan en la Franja de Gaza (REUTERS)

“El trastorno de estrés postraumático debe reconocerse como una lesión, al igual que una lesión física. No es menos grave que una lesión física: es una lesión del alma”, dijo el veterano.

Más de un año después de resultar herido, el capitán del ejército Shitrit dijo que todavía estaba siendo tratado por los médicos. Además de sus heridas físicas, dijo a la AFP que también sufría de trastorno de estrés postraumático (TEPT).

“Cuando alguien resulta herido, también afecta a quienes lo rodean: su familia, sus hijos. Nuestros hijos lo ven todo, lo sienten todo”, dijo.

(AFP)