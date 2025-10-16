Mundo

Una isla española busca establecer un ecoimpuesto para uno de sus parques más emblemáticos: cómo será la medida

El gobierno local implementa una tasa ambiental con tarifas diferenciadas para turistas. Desde reserva online hasta excepciones para residentes, las claves para recorrer una de las rutas más populares de la península ibérica

Por Nazareno Rosen

El impuesto ecológico financiará programas
El impuesto ecológico financiará programas de conservación, mantenimiento y seguridad

Tenerife, conocida a nivel internacional por su oferta de balnearios y playas, ha decidido dar un paso significativo hacia la protección ambiental de una de sus joyas naturales más emblemáticas: el Parque Nacional del Teide.

El gobierno local ha anunciado la introducción de un impuesto ecológico destinado a los visitantes que deseen recorrer las rutas de senderismo más populares de este sitio, en especial las que conducen hasta la cima del volcán más alto de España y sus territorios, con 3.718 metros de altitud. Millones de turistas visitan este espacio cada año, lo que ha generado preocupaciones sobre la preservación de su ecosistema y la necesidad de nuevas estrategias para su conservación.

El nuevo sistema, que entrará próximamente en vigor, busca equilibrar la afluencia masiva de visitantes con la protección del entorno, implementando una ecotasa que deberá ser abonada por la mayoría de los excursionistas. El Parque Nacional del Teide dejará así de ser completamente gratuito para aquellos que deseen vivir la experiencia de ascender hasta su punto más alto, uniéndose a una tendencia que ya se observa en otros destinos turísticos de Europa.

Tarifas y condiciones para los excursionistas

Las tarifas varían según la
Las tarifas varían según la ruta y el tipo de visita, con precios de hasta 25 euros para excursionistas

El impuesto ecológico contempla diferentes tarifas, que varían según la ruta seleccionada y el tipo de visita. Uno de los senderos más demandados, el Sendero 10 (Telesforo Bravo), que lleva directamente a la cima del volcán, tendrá un costo de 15 euros para quienes decidan realizar el recorrido de forma individual, mientras que el precio será de 10 euros si se opta por una excursión guiada. Para otras rutas dentro del sistema del parque, la tarifa puede llegar hasta los 25 euros.

Este esquema de precios busca incentivar las visitas guiadas, ya que se supone que los grupos organizados pueden contribuir a un mejor control del impacto ambiental y a una experiencia más segura para los turistas. Además, se pretende disuadir a quienes eligen rutas muy transitadas sin el acompañamiento de expertos, encareciendo ligeramente estas opciones.

Las tarifas deben ser abonadas previamente a la visita, a través del portal web y la aplicación móvil Tenerife ON, que se ha habilitado como única vía oficial para la compra de pases. Este sistema pretende facilitar la gestión de asistentes y garantizar que solo accedan al parque quienes cumplen con todos los requisitos exigidos.

Excepciones y tarifas especiales para residentes

Tenerife implementa un impuesto ecológico
Tenerife implementa un impuesto ecológico para acceder al Parque Nacional del Teide y sus rutas más populares

Pese a la implantación generalizada del impuesto ecológico, se han contemplado excepciones importantes para residentes de la isla y del archipiélago canario. Los habitantes de la zona no tendrán que pagar por el acceso a las rutas de senderismo del parque, lo que reconoce su vinculación histórica y social con el entorno natural del Teide. Para los residentes en el resto de las Islas Canarias, se ha fijado una tarifa reducida, permitiendo así cierto margen de acceso preferente para los ciudadanos de la comunidad autónoma.

Esta diferenciación tarifaria responde al objetivo de proteger los derechos de los residentes locales y fomentar el turismo interno, a la vez que se compensa el uso intensivo del parque por parte de quienes proceden de otros territorios.

Objetivos de la medida y declaraciones oficiales

El consejo insular de Tenerife y las autoridades responsables del Parque Nacional del Teide han defendido la instauración de la ecotasa como una herramienta fundamental para garantizar la conservación del ecosistema del parque y mejorar la experiencia de los visitantes.

Rosa Dávila, presidenta del consejo insular, manifestó a The Telegraph que las medidas buscan el equilibrio entre el disfrute de los turistas y la protección de un espacio frágil y único. “Debemos prevenir la degradación [del Teide], y se estudiará cualquier herramienta que ayude a conservarlo”, resaltó.

El nuevo sistema de tarifas
El nuevo sistema de tarifas busca equilibrar la afluencia turística y la conservación del ecosistema del Teide

La recaudación obtenida a partir del impuesto ecológico se destinará íntegramente a programas de conservación de la biodiversidad, mantenimiento de infraestructuras y refuerzo de la seguridad en los senderos, según indican las autoridades.

Otras acciones implementadas en la gestión del parque

El impuesto ecológico no es la única acción adoptada para gestionar el flujo de visitantes y asegurar la preservación de los recursos naturales. Se han implementado límites diarios muy estrictos al acceso de los recorridos más demandados.

Por ejemplo, en el caso del Sendero 10, solo se permitirá la entrada de 300 personas por día. Esta restricción busca evitar el desgaste causado por el turismo masivo y garantizar que el parque mantenga su estado natural durante el mayor tiempo posible.

El ayuntamiento también ha insistido en la importancia de contar con equipamiento adecuado para recorrer los senderos más exigentes. Elementos como teléfonos móviles completamente cargados, linterna y otros accesorios de seguridad serán obligatorios para quienes deseen iniciar las excursiones.

Requisitos para acceder y sanciones por incumplimiento

Residentes, turistas y excursionistas deberán
Residentes, turistas y excursionistas deberán adaptarse a reservas online, controles y equipamiento obligatorio, mientras la isla apuesta por compatibilizar acceso y protección ambiental

El acceso a las rutas está condicionado no solo al pago del impuesto ecológico, sino también al cumplimiento de una serie de requisitos de seguridad. Las autoridades exigen la presentación del pase correspondiente (obtenido a través de Tenerife ON) y la posesión de equipamiento adaptado a la ruta seleccionada.

Ignorar estas normas puede conllevar significativas consecuencias económicas: los excursionistas que sean sorprendidos sin el permiso o sin el equipo obligatorio pueden enfrentarse a multas que alcancen los 600 euros.

Estas sanciones han sido establecidas para fomentar la responsabilidad individual de los visitantes y minimizar los riesgos tanto para las personas como para el entorno natural.

A pesar de la obligatoriedad del pago, el nuevo sistema incluye incentivos para los visitantes. El personal disponible en las rutas será ampliado, lo que incrementa la seguridad y la posibilidad de asistencia en caso de incidentes. Además, a través de Tenerife ON, los turistas podrán acceder a información actualizada sobre el parque, recomendaciones de seguridad y novedades sobre las condiciones de los senderos.

