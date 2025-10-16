Mundo

León XIV denunció en la FAO el uso del hambre como “arma de guerra” y la carestía en Gaza

El pontífice estadounidense participó en los actos del Día Mundial de la Alimentación junto a otros líderes como la reina Letizia de España o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi

Guardar
El Papa León XIV habla
El Papa León XIV habla en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, Italia, el 16 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV ha denunciado el “uso de los alimentos como arma de guerra” y la carestía en lugares como Gaza o Ucrania, durante su intervención este jueves en los actos del Día Mundial de la Alimentación en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, contradiciendo todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO durante estas ocho décadas”, lamentó durante el discurso inaugural del foro.

El pontífice estadounidense se desplazó esta mañana del Vaticano hasta la sede romana de la FAO para participar en los actos del Día Mundial de la Alimentación junto a otras autoridades como la reina Letizia de España o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

En su largo discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV aseveró que “cada vez parece alejarse más ese consenso expresado por los Estados que considera la inanición deliberada un crimen de guerra”, así como impedir el acceso a los alimentos de comunidades y pueblos enteros.

“El derecho internacional humanitario prohíbe sin excepción atacar a civiles y bienes esenciales para la supervivencia de las poblaciones”, recordó.

En este sentido, subrayó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya condenó unánimemente esta práctica, el sometimiento al hambre de poblaciones en guerra, “reconociendo la conexión entre conflictos armados y la inseguridad alimentaria”.

​En concreto, denunció en este foro internacional la existencia de “multitudes” que carecen de acceso al agua potable, a los alimentos o a una atención médica o una educación dignas en Ucrania, Gaza, Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen o Sudán del Sur.

El Papa León XIV, junto
El Papa León XIV, junto a Monseñor Leonardo Sapienza, es recibido por el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, antes del inicio de la ceremonia de la FAO por el Día Mundial de la Alimentación, en Roma, Italia, el 16 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

Pero esto, sostuvo, ahora “parece olvidado, pues, con dolor, somos testigos del uso continuo de esa estrategia cruel, que condena a hombres, mujeres y niños al hambre, negándoles el derecho más elemental: el derecho a la vida”, denunció.

El papa agregó que “el silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos” aunque, dijo, “a menudo sea ignorado, acallado o tergiversado”, y advirtió que el mundo “no puede seguir así”.

“¡Fortalezcamos nuestro entusiasmo para remediar este escándalo! No nos detengamos pensando que el hambre es sólo un problema que resolver. Es más. Es un clamor que sube al cielo y que requiere la veloz respuesta de cada nación, de cada organismo internacional, de cada instancia regional, local o privada”, exclamó.

​Por otro lado, León XIV defendió “sin ambages” la importancia del multilateralismo, de la cooperación entre países, frente a lo que denominó “nocivas tentaciones que tienden a erigirse como autocráticas en un mundo multipolar y cada vez más interconectado”.

“Se hace más necesario que nunca repensar con audacia las modalidades de la cooperación internacional. No se trata sólo de individuar estrategias o realizar prolijos diagnósticos. Lo que los países más pobres aguardan con esperanza es que se oiga sin filtros su voz, que se conozcan realmente sus carencias y se les ofrezca una oportunidad”, dijo, llamando a escuchar la sabiduría ancestral y religiosa.

(Con información de EFE)

Netanyahu homenajeó a los soldados israelíes caídos en Gaza y aseguró: "Vamos a conseguir todos los objetivos de la guerra"

El primer ministro habló durante el acto en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023: “Son las piedras angulares del renacimiento de Israel, judíos, drusos, cristianos, musulmanes, beduinos y circasianos”

Netanyahu homenajeó a los soldados

Trump aseguró que Modi se ha comprometido a que India dejará de comprar petróleo ruso

El mandatario estadounidense añadió que es un proceso que no puede llevarse a cabo de manera inmediata. “Empezó, pero, ya sabes, no se puede hacer de inmediato. Es un proceso”

Trump aseguró que Modi se

El Reino Unido señaló al régimen de China como un riesgo para su seguridad tras el escándalo por espionaje

Documentos oficiales advirtieron sobre las operaciones de inteligencia extranjeras y revelaron cómo los contactos entre ciudadanos británicos y agentes de Beijing generaron preocupación al más alto nivel

El Reino Unido señaló al

Una bebé recién nacida fue enterrada viva y el motivo podría haber sido su género: "Vi una pequeña mano sobresaliendo de la tierra"

El estremecedor episodio ocurrió en Shahjahanpur, India. El testimonio del hombre que encontró a la pequeña de apenas 15 días

Una bebé recién nacida fue

Japón redefine su política de defensa ante amenazas regionales y despierta de su "letargo pacifista"

El país asiático abandona décadas de pasividad militar, incrementando su presupuesto y capacidades armamentísticas, en respuesta a la presión internacional y el respaldo político interno, según análisis de The Washington Post

Japón redefine su política de
Un camión se prendió fuego

Un camión se prendió fuego en la Ruta 6 y el chofer saltó con el vehículo en movimiento

Una entrevista en Nochevieja y un viaje en taxi que lo cambiaría todo: así comenzó la historia de amor entre Juan del Val y Nuria Roca

La Junta de Andalucía remite a la Fiscalía la información sobre el suicidio de una menor que denunció acoso escolar en un colegio concertado de Sevilla

SAT reporta más de 131 mil atenciones pese a protestas en oficinas a nivel nacional

Cayó en Córdoba el "Maestro Lucidor Flores": lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

Interacción multimodal y agentes: Copilot

Interacción multimodal y agentes: Copilot se integra en el centro de la experiencia de Windows 11

South (IAG) se hace con el handling de los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro de manera peliminar

Trump aseguró que Modi se ha comprometido a que India dejará de comprar petróleo ruso

Prisión provisional para el hombre detenido por el atropello mortal a su mujer en La Codosera

El expresidente Joseph Kabila y varios opositores crean una nueva plataforma política en RDC

¿Bill Murray como Batman? La

¿Bill Murray como Batman? La versión que Hollywood estuvo a punto de filmar en los años 80

Kim Kardashian desafía a sus críticos: "Si realmente creen que es fácil, que lo intenten"

¡AYUDA! revela su primer avance y desata expectativas

De "Two Hands" a recuerdos imborrables: Rose Byrne reveló cómo Heath Ledger cambió su vida

"Nunca me imaginé que mi vida estaría tan expuesta": la contundente confesión de Julia Roberts sobre la fama