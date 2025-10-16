Mundo

La Policía de Canadá aseguró que al menos siete carteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en el país

Se trata de la Mara Salvatrucha, el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación

Guardar
Policías canadienses en un operativo
Policías canadienses en un operativo (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)

Al menos siete carteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en Canadá, según reveló la Policía Montada canadiense, que afirmó que estas organizaciones criminales utilizan el país para el tránsito de narcotráfico.

En una entrevista con la televisión canadiense CTV, Mathieu Bertrand, un alto oficial de la Policía Montada encargado del crimen organizado, señaló que esos carteles “están utilizando Canadá como un punto de transbordo” y que están “muy involucrados en los delitos que impactan” al país norteamericano.

Las siete organizaciones presentes en Canadá son: la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

En febrero, el Gobierno canadiense incluyó estas siete entidades criminales en su listado de grupos terroristas después de que Estados Unidos tomara la misma medida.

Imagen de paquetes de cocaína
Imagen de paquetes de cocaína encontrados en Toronto (Servicio de Policía de Toronto/Archivo)

El entonces ministro de Seguridad Pública canadiense, David McGuinty, justificó la medida al indicar que “las organizaciones criminales internacionales, incluidos los carteles, juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en Canadá”, por lo que es necesario que las fuerzas de seguridad “tengan todas las herramientas disponibles”.

CTV indicó que estos carteles están utilizando Canadá para enviar metanfetaminas a países como Nueva Zelanda y Australia.

Un kilo de metanfetaminas cuesta 500 dólares estadounidenses en EEUU, pero en Nueva Zelanda se vende por 300.000 dólares estadounidenses.

En los dos últimos años, la Policía Montada ha desmantelado 11 laboratorios de metanfetaminas en el país.

El anuncio de la Policía de Canadá llegó luego de que este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y asegurara que estudia la posibilidad de llevar ataques contra el narcotráfico en tierra, tras indicar que han paralizado casi por completo las embarcaciones con narcóticos.

El presidente estadounidense, Donald Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump (AP foto/Alex Brandon)

Cuando Trump estaba defendiendo los ataques con misiles a embarcaciones ligadas por su Administración al narcotráfico en el Caribe sur, el mandatario decidió asegurar que está estudiando llevar su campaña militar a tierra.

Lo hemos frenado casi por completo por mar. Ahora lo frenaremos por tierra”, dijo Trump en el Despacho Oval, al ser preguntado por periodistas al respecto.

Además, el republicano confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

Pero al ser cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Nicolás Maduro, Trump se limitó a decir que sería “ridículo” responder a esa pregunta.

Sin embargo, el mandatario agregó que con sus acciones estaba seguro que los líderes de Venezuela “estaban sintiendo la presión”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CanadánarcotráficodrogaMéxicoEl SalvadorVenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

El legendario guía nepalí falleció a los 92 años en Katmandú, dejando atrás un legado en la historia del alpinismo y una comunidad que lo recuerda por su energía y compromiso con la montaña

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

El especialista Ely Karmon advierte de que Ankara podría salir muy beneficiada del acuerdo de Gaza, con peligrosas repercusiones para la región

Turquía quiere sustituir a Irán

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

La eliminación del alto mando militar se produjo en ataques aéreos sobre Saná y otras posiciones insurgentes

Israel prometió continuar con su

Pakistán y Afganistán mantienen un frágil alto el fuego de 48 horas

El impacto de la crisis se siente en la frontera, donde los principales pasos permanecen completamente cerrados. Este bloqueo paraliza una arteria comercial vital para la economía afgana e impide el paso de refugiados

Pakistán y Afganistán mantienen un

Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

La televisora estatal Al-Ikhbariah reportó que la explosión ocurrió en la carretera que une las ciudades orientales de Deir el-Zour y Mayadeen. El reporte detalló que los soldados trabajaban en una instalación en la región petrolífera, que limita con Irak

Al menos cuatro soldados muertos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 10 periodistas heridos

Más de 10 periodistas heridos en la marcha del 15 de octubre: en su mayoría por disparos de perdigones

“Ley de buena muerte”: cómo son los distintos proyectos de eutanasia que se impulsan en Argentina

El Gobierno declaró al mapuche de los binoculares y su grupo como organización terrorista

Video: la Justicia investiga un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

Un camión chocó contra un puente peatonal en la avenida General Paz y lo derrumbó

INFOBAE AMÉRICA
Gonzalo Moreno (ASSITEJ), Premio Nacional

Gonzalo Moreno (ASSITEJ), Premio Nacional de Artes Escénicas para Infancia: "La administración tiene que dialogar más"

Bruselas desembolsa 123 millones a países de los Balcanes para reformas que les alineen con estándares UE

Un tribunal israelí extiende seis meses más la detención del director del hospital Kamal Aduan en Gaza

Mueren cuatro miembros de las fuerzas de seguridad por la explosión de una bomba en el este de Siria

Israel insiste en que Hamás retrasa de manera deliberada la entrega del resto de cadáveres de los rehenes

ENTRETENIMIENTO

La razón detrás de la

La razón detrás de la separación de Tom Cruise y Ana de Armas

Sigourney Weaver anticipó el futuro de Avatar: “Las próximas películas serán más oscuras, acordes a los tiempos actuales”

Kim Kardashian recordó uno de sus momentos más infames: el día que lloró tras perder sus aretes en el mar

La bailarina de Britney Spears rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad de Kevin Federline

El adiós a Diane Keaton: la actriz que rompió moldes y conquistó Hollywood con su autenticidad