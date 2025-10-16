Mundo

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

El pedido se realizó pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que India suspendería la compra de petróleo ruso, como parte de una nueva estrategia para afectar una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin

Guardar
Estados Unidos instó a Japón
Estados Unidos instó a Japón a detener las importaciones de energía desde Rusia (X)

Estados Unidos solicitó a Japón detener la importación de energía rusa, informó el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que India suspendería la compra de petróleo ruso.

Bessent indicó en la red social X que habló con el ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, sobre la “expectativa de Washington de que Japón deje de importar energía rusa”. Japón depende en gran medida de la importación de petróleo y gas.

En 2023, según los últimos datos aduaneros disponibles, Japón gastó 582.000 millones de yenes (3.900 millones de dólares) en importar gas natural licuado (GNL) ruso, lo que representó 8,9 % de sus importaciones totales de GNL.

Los medios japoneses en Washington citaron a Kato evitando comentar directamente sobre las declaraciones de Bessent. “Quisiera abstenerme de discutir lo que otros ministros dijeron”, declaró, y agregó: “Estamos comprometidos a hacer lo que podamos para lograr una paz justa en Ucrania coordinándonos con los países del G7”.

En 2023, según los últimos
En 2023, según los últimos datos aduaneros disponibles, Japón gastó 582.000 millones de yenes (3.900 millones de dólares) en importar gas natural licuado (GNL) ruso, lo que representó 8,9 % de sus importaciones totales de GNL

Por su parte, Trump aseguró este miércoles que el primer ministro indio, Narendra Modi, le prometió que Nueva Delhi dejará de comprar petróleo ruso, aunque matizó que la reducción será progresiva.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump enfatizó su descontento respecto al comercio de hidrocarburos entre Moscú y Nueva Delhi: “No me alegró que India estuviera comprando petróleo. Me aseguró hoy que dejarán de comprarlo”, dijo Trump.

No se puede hacer de inmediato. Es un proceso pequeño, pero terminará pronto”, planteó ante los medios el presidente norteamericano. “Es un paso importante. Ahora tenemos que conseguir que China haga lo mismo”, agregó. Cabe recordar que Modi defendió, antes del comentario de Trump, la adquisición de crudo ruso pese a la invasión del Kremlin a Ucrania.

En agosto, Trump elevó los aranceles a las exportaciones indias a Estados Unidos al 50%, acusando al país asiático de alimentar la guerra en Ucrania.

Rusia se consolidó en los últimos años como el principal proveedor de petróleo para India. En septiembre, las importaciones de Nueva Delhi alcanzaron cerca de 1,62 millones de barriles diarios de crudo ruso, lo que representa aproximadamente un tercio del total adquirido por el país asiático.

Trump aseguró este miércoles que
Trump aseguró este miércoles que el primer ministro indio, Narendra Modi, le prometió que Nueva Delhi dejará de comprar petróleo ruso, aunque matizó que la reducción será progresiva (REUTERS)

La tendencia se vio reforzada por los descuentos ofrecidos por Moscú, tras la caída de la demanda europea a raíz de las sanciones de Estados Unidos.

En la misma línea que Estados Unidos, el Gobierno británico anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones “más contundente” contra Rusia, con hasta 90 medidas que incluyen restricciones directas a las principales petroleras del país, Rosneft y Lukoil.

Rosneft, empresa estatal, representa el 6% de la producción mundial de petróleo y casi la mitad de la extracción rusa. Sumando a Lukoil, ambas exportan diariamente 3,1 millones de barriles, cifra que el Ejecutivo de Keir Starmer señala para justificar la estrategia de atacar una de las fuentes clave de ingresos del Kremlin.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

RusiaÚltimas Noticias AméricaJapónEstados UnidosDonald TrumpScott BessentKatsunobu Kato

Últimas Noticias

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir confirmó que los cuerpos devueltos en la noche del miércoles corresponden a los cautivos fallecidos Inbar Hayman y el sargento mayor Muhammad al-Atarash

Israel confirmó la identidad de

Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza

“Ahora lo que buscamos es simplemente una estabilización básica de la situación. La fuerza internacional de estabilización está comenzando a formarse”, dijo un asesor de la administración de Donald Trump a la agencia Reuters

Estados Unidos planea implementar una

Tierras raras: los metales estratégicos clave para la tecnología del futuro

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que en 2024 había 110 millones de toneladas de depósitos en todo el mundo. Esto incluye 44 millones en China, por lejos el mayor productor del mundo

Tierras raras: los metales estratégicos

La implosión del submarino Titán fue causada por fallas en su ingeniería, según investigadores estadounidenses

La compañía OceanGate, que suspendió operaciones tras el desastre, desconocía la verdadera durabilidad del submarino, indicó el informe publicado por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos

La implosión del submarino Titán

Scott Bessent afirmó que Estados Unidos y Corea del Sur ultiman los detalles para cerrar un acuerdo comercial

“Estamos a punto de terminarlo”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. “Estoy seguro de que las diferencias pueden resolverse. Ahora estamos en conversaciones”, indicó el funcionario

Scott Bessent afirmó que Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reapareció el tío de “Pequeño

Reapareció el tío de “Pequeño J” y negó su vínculo con el triple femicidio: “Entregarme es un trámite engorroso”

Petro acata orden de rectificación, pero insiste en sus críticas hacia la Fiscalía y el fiscal Mario Burgos

David Bustamante responde a las críticas sobre su físico en ‘El Hormiguero’: “No hay nada más triste en esta vida que ser cruel y ruin y cobarde”

Trenzatón Neza 2025 convoca a donar cabello contra el cáncer de mama

Marcha Nacional: un manifestante muerto y más de 80 heridos durante masiva marcha en el Centro de Lima

INFOBAE AMÉRICA
Los extranjeros compraron 71.155 viviendas

Los extranjeros compraron 71.155 viviendas en España en el primer semestre, un 2% más que en 2024

Una flotilla indígena partirá hoy desde Ecuador hasta la COP30 en Brasil para exigir una transición energética justa

Juan del Val gana el Premio Planeta 2025. Su romántica dedicatoria a Nuria Roca: "Sin ti nada tiene sentido"

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Se entrega a las autoridades el jefe de una de las disidencias de 'Iván Mordisco' en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Bella Hadid regresa a la pasarela de Victoria’s Secret, tras sufrir complicaciones en su salud

La familia de Diane Keaton reveló la verdadera causa de muerte de la actriz