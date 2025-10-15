Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro (Shutterstock)

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales durante su matrimonio con Denis Thatcher, según afirma el libro "The Incidental Feminist" de Tina Gaudoin, citado por The Times.

El libro, publicado para coincidir con el que habría sido el 100° cumpleaños de Thatcher, asegura que la llamada “Dama de Hierro”, que gobernó el Reino Unido entre 1979 y 1990, tuvo dos romances, el primero al comienzo de su carrera como diputada y el segundo con un político conservador.

Durante una presentación en el Festival de Literatura de Cheltenham, Gaudoin afirmó que varias fuentes, incluido el novelista y ex ministro conservador Jonathan Aitken, le informaron que la entonces parlamentaria “se involucró con alguien más muy temprano en su carrera parlamentaria”.

La autora sostuvo que también le habían dicho que Thatcher mantuvo una relación con Sir Humphrey Atkins, diputado por Spelthorne, en una etapa posterior de su vida. Atkins fue secretario de Estado para Irlanda del Norte entre 1979 y 1981 bajo el mandato de Thatcher y recibió un título nobiliario en 1987, convirtiéndose en barón Colnbrook, de Waltham St Lawrence.

Atkins estuvo casado con Margaret Spencer-Nairn, tuvo cuatro hijos y murió en 1996, seis años después de que Thatcher dejara el cargo.

Consultado por Gaudoin, Aitken comentó: “Había rumores bien informados al respecto en aquel momento. Su buen aspecto podía atraerla, pero su cerebro político era un desastre”. Otro político citado por la autora indicó que los rumores sobre Atkins coincidían con sus ascensos, a pesar de ser considerado “menos capaz que otros”.

Otras fuentes mencionadas por Gaudoin aseguraron que Thatcher mantuvo una “amistad extracurricular” con Lord Bell, su jefe de relaciones públicas. Según esas versiones, Bell “le ponía la mano en la rodilla y hacía otras cosas” durante recepciones oficiales, algo que habría sido “una de sus cosas favoritas”.

Por su parte, Lord Moore, autor de la biografía autorizada de Thatcher, reconoció haber oído antes el rumor sobre Atkins, pero aseguró que nunca encontró pruebas convincentes, y calificó de “extremadamente improbable” la historia sobre Lord Bell.

El libro también aborda aspectos de la vida privada del matrimonio Thatcher, incluyendo la amistad de Denis Thatcher con Mandy Rice-Davies, modelo y vedette implicada en el escándalo Profumo de 1963. Según Gaudoin, Denis viajaba de vacaciones con Rice-Davies y le escribía cartas que comenzaban con “Querida Mandy”.

La autora relaciona estas revelaciones con documentos recientemente descubiertos sobre el ascenso político de Thatcher. Se trata de las nominaciones originales que aseguraron su liderazgo del Partido Conservador en 1975, halladas en un garaje y atribuidas al político Sir Edward du Cann, presidente del influyente Comité 1922 durante la contienda.

Entre los documentos figura una carta firmada por Keith Joseph, fechada el 27 de enero de 1975, y otra escrita por Airey Neave, jefe de campaña de Thatcher, que fue asesinado por el IRA en 1979.

También se incluye una hoja firmada por la propia Thatcher, que certifica su victoria en la segunda vuelta de la elección interna, donde obtuvo 146 votos, 67 más que su rival Willie Whitelaw. El entonces primer ministro Edward Heath había renunciado tras recibir menos apoyos en la primera ronda.

En su autobiografía, Thatcher describió a su esposo Denis como “el hilo dorado que recorre mi vida”, y su matrimonio, que duró más de medio siglo, fue considerado un pilar de estabilidad durante sus años en el poder.