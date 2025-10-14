Primer incidente tras el acuerdo de paz en Gaza: hubo disparos de Israel contra sospechosos que cruzaron “la línea amarilla”

Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el primer incidente de seguridad tras el acuerdo de paz en Gaza

En las primeras horas de la mañana, funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron el primer incidente de seguridad registrado en el norte de la Franja de Gaza, tan solo unas horas después de que fuera firmado un acuerdo histórico que puso fin a más de dos años de conflicto en el enclave. Según el comunicado oficial difundido por las FDI, se identificó el movimiento de varios sospechosos que cruzaron la denominada Línea Amarilla, un perímetro de seguridad establecido al norte de Gaza, y que avanzaron en dirección a las posiciones en las que operan las fuerzas israelíes desplegadas en la zona.

La línea amarilla delimita el alcance del posicionamiento de las tropas de Israel en la Franja

La cadena de eventos comenzó cuando los sistemas de vigilancia de las FDI detectaron la presencia de un grupo de personas aproximándose a una zona restringida, en aparente contravención de las condiciones suscritas en el nuevo acuerdo. “Se intentó repeler a los sospechosos. Estos no respondieron y continuaron acercándose a las fuerzas. Estas abrieron fuego para eliminar la amenaza”, consta en el reporte difundido esta mañana por la institución militar. Las FDI enfatizaron que “los informes sobre terroristas que se infiltran en las defensas son incorrectos”, subrayando que “el incidente no representó un ataque organizado contra las posiciones militares sino una violación de los protocolos de seguridad recientemente pactados”.

El mensaje de las FDI con los detalles sobre la operación

En su comunicado, las FDI hicieron un llamado a los residentes de Gaza para que respeten las indicaciones de las autoridades y eviten acercarse a las zonas donde hay presencia militar activa, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la estabilidad alcanzada tras la formalización del cese al fuego.

Este primer incidente ocurre a menos de 24 horas de que, en una ceremonia seguida por la comunidad internacional, se firmara el acuerdo que selló el cese definitivo de las hostilidades. La firma del documento tuvo lugar luego de que, ayer, se concretara la liberación de los últimos 20 secuestrados vivos que permanecían en poder del grupo Hamas, un gesto considerado clave para destrabar las negociaciones multilaterales y avanzar hacia la nueva etapa de reconstrucción y pacificación del territorio.

El acuerdo de paz se firmó tras la liberación de los últimos 20 secuestrados por Hamas en Gaza (REUTERS/Suzanne Plunkett)

La declaración conjunta fue rubricada por el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. En ella, los mandatarios saludaron lo que calificaron como un “compromiso verdaderamente histórico” y se comprometieron a implementar los términos del acuerdo para garantizar la paz y la estabilidad en la región.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a respetar los lineamientos de seguridad, mientras los equipos diplomáticos y observadores internacionales monitorean el cumplimiento de los compromisos alcanzados entre los principales actores regionales y las partes directamente involucradas en el conflicto.