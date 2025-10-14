Mundo

Primer incidente tras el acuerdo de paz en Gaza: hubo disparos de Israel contra sospechosos que cruzaron “la línea amarilla”

Tel Aviv detectó movimientos no autorizados cerca de posiciones militares restringidas, conforme a lo establecido en pacto para el alto el fuego

Guardar
Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el primer incidente de seguridad tras el acuerdo de paz en Gaza

En las primeras horas de la mañana, funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron el primer incidente de seguridad registrado en el norte de la Franja de Gaza, tan solo unas horas después de que fuera firmado un acuerdo histórico que puso fin a más de dos años de conflicto en el enclave. Según el comunicado oficial difundido por las FDI, se identificó el movimiento de varios sospechosos que cruzaron la denominada Línea Amarilla, un perímetro de seguridad establecido al norte de Gaza, y que avanzaron en dirección a las posiciones en las que operan las fuerzas israelíes desplegadas en la zona.

La línea amarilla delimita el
La línea amarilla delimita el alcance del posicionamiento de las tropas de Israel en la Franja

La cadena de eventos comenzó cuando los sistemas de vigilancia de las FDI detectaron la presencia de un grupo de personas aproximándose a una zona restringida, en aparente contravención de las condiciones suscritas en el nuevo acuerdo. “Se intentó repeler a los sospechosos. Estos no respondieron y continuaron acercándose a las fuerzas. Estas abrieron fuego para eliminar la amenaza”, consta en el reporte difundido esta mañana por la institución militar. Las FDI enfatizaron que “los informes sobre terroristas que se infiltran en las defensas son incorrectos”, subrayando que “el incidente no representó un ataque organizado contra las posiciones militares sino una violación de los protocolos de seguridad recientemente pactados”.

El mensaje de las FDI
El mensaje de las FDI con los detalles sobre la operación

En su comunicado, las FDI hicieron un llamado a los residentes de Gaza para que respeten las indicaciones de las autoridades y eviten acercarse a las zonas donde hay presencia militar activa, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la estabilidad alcanzada tras la formalización del cese al fuego.

Este primer incidente ocurre a menos de 24 horas de que, en una ceremonia seguida por la comunidad internacional, se firmara el acuerdo que selló el cese definitivo de las hostilidades. La firma del documento tuvo lugar luego de que, ayer, se concretara la liberación de los últimos 20 secuestrados vivos que permanecían en poder del grupo Hamas, un gesto considerado clave para destrabar las negociaciones multilaterales y avanzar hacia la nueva etapa de reconstrucción y pacificación del territorio.

El acuerdo de paz se
El acuerdo de paz se firmó tras la liberación de los últimos 20 secuestrados por Hamas en Gaza (REUTERS/Suzanne Plunkett)

La declaración conjunta fue rubricada por el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. En ella, los mandatarios saludaron lo que calificaron como un “compromiso verdaderamente histórico” y se comprometieron a implementar los términos del acuerdo para garantizar la paz y la estabilidad en la región.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a respetar los lineamientos de seguridad, mientras los equipos diplomáticos y observadores internacionales monitorean el cumplimiento de los compromisos alcanzados entre los principales actores regionales y las partes directamente involucradas en el conflicto.

Temas Relacionados

Fuerzas de Defensa de Israel Franja de Gaza Donald Trump Hamas Abdel Fattah el-Sisi Tamim bin Hamad Al-Thani Recep Tayyip Erdoğan Acuerdo de paz Línea Amarilla Seguridad fronterizaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Los escalofriantes testimonios de los rehenes israelíes liberados: torturas, hambre y desesperantes períodos de aislamiento

Uno de ellos contó que estuvo absolutamente solo los 738 días. Dos hermanos estaban secuestrados en la misma zona pero no lo sabían. Otros sobrevivieron más de dos años encadenados. Todos pasaron períodos de inanición

Los escalofriantes testimonios de los

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de cuatro rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Las Fuerzas de Defensa israelíes notificaron a las familias de Guy Iloz, ciudadano israelí de 26 años, y Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23. Los nombres de los otros dos rehenes no fueron difundidos a pedido de sus familias

Israel confirmó la identidad y

Zelensky denunció que Rusia atacó infraestructuras energéticas, ferroviarias e instalaciones civiles en varias regiones de Ucrania

“Anoche continuó el terror aéreo”, indicó el mandatario. Según detalló, el Kremlin lanzó 96 drones en Kharkiv, Kirovograd, Sumy y Donetsk

Zelensky denunció que Rusia atacó

Medio Oriente, el día después: el acuerdo de Trump, las dudas de Israel y el desafío de reconstruir Gaza

El pacto alcanzado en Egipto pretende pacificar la Franja y reconstruir sus infraestructuras, pero la falta de claridad sobre el desarme de Hamas y la transición política amenaza su sostenibilidad

Medio Oriente, el día después:

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

Se espera que el líder estadounidense asista al encuentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se celebrará en la capital de Malasia del 26 al 28 de octubre

Trump asistirá a la firma
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se recupera la novela precursora

Se recupera la novela precursora del género de las casas encantadas y que inspiró a Stephen King para ‘El resplandor’: “da miedo leerla incluso a la luz del día”

Condenan a la Universidad Complutense por no permitir a una profesora acudir al trabajo con su perra, medida que le ayudaba con su depresión

Julia Wandelt, la joven que asegura ser Madeleine McCann, se enfrenta a juicio por acosar a la familia de la desaparecida

La artista Carmela García obtiene el Premio Nacional de Fotografía 2025: fusiona la fotografía con una reflexión crítica a los imaginarios sociales asentados

Dos mujeres policías resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en Chacarita

INFOBAE AMÉRICA
Feijóo plantea reforzar requisitos para

Feijóo plantea reforzar requisitos para acceder a la nacionalidad: "No se regala, se merece"

Podemos critica al Gobierno por "titulares vacíos" sobre blindar el aborto en la Constitución y exige cumplir la ley

Solo el 40% de reanimaciones tras parada cardiorrespiratoria las inicia un testigo en España, frente al 60% en Europa

Cómo hacer que tus flores duren el doble: 6 reglas de oro para conservarlas frescas más tiempo

El perfil en Uruguay del acusado del doble femicidio: su militancia antifeminista y la exposición en el Parlamento

ENTRETENIMIENTO

El caballero de los Siete

El caballero de los Siete Reinos: la nueva serie de HBO que reinventa el universo de Juego de Tronos con una aventura más íntima

Sting confesó por qué la jubilación no es una opción: “No me lo puedo permitir, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”

El secreto detrás del regreso de Vin Diesel: su entrenamiento para volver como Riddick a los 58 años

Así se siente Michael J. Fox tras décadas de luchar contra el Parkinson: “Me gustaría no despertar un día”

Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood