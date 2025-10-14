Cárteles mexicanos se infiltraron en la Legión Internacional de Ucrania para aprender tácticas de guerra con drones

262 / 5.000 Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) posan para una foto mientras un dron sobrevuela un vehículo blindado en un lugar no revelado, en el estado de Michoacán, México, el 1 de julio de 2021. REUTERS/Stringer NO SE REVENTA. NO SE RESERVA ARCHIVO. Para coincidir con el Informe Especial MÉXICO-EE. UU./ARMAS.

En una fábrica abandonada al oeste de Ucrania, la llamada Kill House Academy se transformó en un punto de encuentro para la guerra moderna, pues miembros de cárteles mexicanos y colombianos lograron infiltrarse en la Legión Internacional de Ucrania con el fin de aprender tácticas avanzadas de guerra con drones kamikaze para trasladar ese conocimiento al narcotráfico, según The Telegraph.

La presencia de estos individuos, como el caso de un ex soldado de fuerzas especiales mexicano conocido como “Águila 7”, salió a la luz tras una alerta de inteligencia mexicana a las autoridades ucranianas en julio.

De acuerdo con la investigación citada por The Telegraph, “Águila 7” no era un voluntario común, sino un integrante del cártel de Los Zetas enviado a Ucrania para perfeccionar el manejo de drones de ataque, tecnología que los cárteles buscan incorporar en sus operaciones en México y Colombia.

Impacto en México: drones y militarización de los cárteles

La falta de controles en la Legión Internacional facilita el acceso de criminales a tecnología militar avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la misma fuente, la Legión Internacional, creada al inicio de la guerra por el presidente Volodímir Zelenski, carece de mecanismos sólidos para verificar los antecedentes de sus reclutas, lo que ha facilitado la infiltración de elementos criminales.

El interés de los cárteles en la guerra con drones responde a su utilidad en el terreno. Según explicó Alexander Marciniak, analista de inteligencia latinoamericana de la firma Sibylline, en declaraciones recogidas por The Telegraph, los cárteles pueden utilizar drones para ataques, vigilancia entre ellos y contra las fuerzas de seguridad, así como para el contrabando de mercancía.

La tecnología de drones FPV (vista en primera persona), que permite a los operadores guiar explosivos con precisión, ha revolucionado el campo de batalla ucraniano y ahora se exporta, de manera informal, a los conflictos del narcotráfico.

Según The Telegraph, un funcionario de seguridad en Kyiv resumió el fenómeno como: “Ucrania se ha convertido en una plataforma para la difusión global de tácticas FPV”.

La militarización de los cárteles incluye drones FPV, minas terrestres y vehículos blindados improvisados. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Además de utilizar uniformes militares y armamento pesado, los cárteles han incorporado exmilitares colombianos a sus filas para ganar ventaja táctica. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incluso cuenta con una unidad especializada en drones, identificada por el emblema “Operadores Droneros”.

El impacto de este aprendizaje ya se percibe en México, pues el uso de drones armados por parte de los cárteles ha crecido de forma notable: de apenas unos pocos incidentes en 2020, la cifra superó los 40 ataques mensuales en 2023.

El estado de Michoacán, afectado por la violencia, ha sido escenario de operaciones sofisticadas, como el atentado con explosivos que mató a ocho soldados mexicanos en junio, tras el cual se detuvo a 11 colombianos.

Sin embargo no es el único estado afectado, pues también han atacado otras regiones como Los Moris, Chihuahua, una zona de la sierra en la que la población también ha sufrido ataques con drones kamikaze y se ha visto forzada a desplazarse o refugiarse hasta que los ataques cesan.

Cárteles incorporan exmilitares y tecnología de guerra ucraniana para sofisticar sus operaciones en México y Colombia. (SSPC)

La militarización de los cárteles no se limita a los drones, pues estos grupos también utilizan minas terrestres, lanzagranadas y vehículos blindados improvisados, conocidos como narcotanques.

En redes sociales se han difundido imágenes de sicarios del Cártel de Sinaloa, mostrando drones FPV de fibra óptica, un modelo desarrollado en Ucrania que utiliza cableado para evitar interferencias electrónicas. Estas innovaciones permiten a los cárteles atacar objetivos rivales, intimidar poblaciones enteras y evadir a las fuerzas de seguridad.

Reacciones internacionales y preocupaciones de seguridad

Expertos y diplomáticos advierten sobre la exportación global de tácticas y armamento desde Ucrania al narcotráfico. (SSPC)

La facilidad con la que los cárteles han accedido a la Legión Internacional de Ucrania generó preocupación entre expertos y autoridades. Legionarios consultados por The Telegraph señalaron que los controles de antecedentes son mínimos y que tanto credenciales militares como civiles rara vez se verifican.

Esta situación permitió que individuos con historial criminal, como un fugitivo finlandés posteriormente condenado por tráfico y armas, se integren a las filas de la Legión.

Aunque muchos voluntarios latinoamericanos, especialmente colombianos, aseguran que su motivación es legítima y rechazan cualquier vínculo con el crimen organizado, la presencia de infiltrados alimenta la narrativa rusa que busca desacreditar a la Legión como refugio de mercenarios y criminales extranjeros.

El fenómeno también ha encendido las alarmas en el ámbito internacional. Según The Telegraph, diplomáticos y analistas advierten sobre el riesgo de que las técnicas y armamento adquiridos en Ucrania se trasladen a otros escenarios de violencia.

Además de drones, los voluntarios extranjeros pueden aprender a fabricar artefactos explosivos improvisados gracias a la abundancia de tutoriales y recursos en el frente ucraniano.

Rachel Jamison, directora de la organización Protect a Volunteer, indicó a The Telegraph que muchos de los voluntarios colombianos y mexicanos son ex agentes de policías capaces de identificar a infiltrados, aunque reconoció que algunos criminales logran sortear los controles migratorios.