Mundo

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

Han Zhanwu, subdirector de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, esta siendo investigado por presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley, en medio de una ofensiva anticorrupción que ya ha dejado varias condenas

Guardar
Continúan las investigaciones por casos
Continúan las investigaciones por casos de corrupción en el régimen de Xi Jinping (REUTERS/Tingshu Wang)

Las autoridades chinas investigan a Han Zhanwu, subdirector de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, por supuestas “graves infracciones de la disciplina (del Partido Comunista) y de las leyes”, anunció este domingo el poderoso órgano anticorrupción de la formación gobernante.

Antes de Han, al menos otros dos de los cuatro subdirectores con los que cuenta la empresa fueron condenados este año por aceptar sobornos.

En un breve comunicado divulgado en su página web, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) agrega que Han, de 59 años, está siendo investigado tanto por dicha entidad como por la Comisión Nacional de Supervisión, el brazo anticorrupción del Estado.

La breve nota oficial no ofrece más detalles sobre los supuestos delitos que habría cometido el funcionario, uno de los cuatro subdirectores del monopolio estatal del tabaco y quien ocupaba el cargo desde abril de 2020.

El gigante tabaquero lleva años bajo la lupa de las autoridades, que ya han procesado a varios ex altos cargos de la compañía, como el también exsubdirector Xu Ying, condenado en agosto pasado a quince años de prisión por aceptar sobornos millonarios.

Unos meses antes otro tribunal condenó a otro de los exdirectores del monopolio tabaquero, Ling Chengxing, a 16 años de cárcel por el mismo delito, al que se sumó el de abuso de poder.

Según el portal económico Caixin, desde 2021 son más de diez los altos cargos de la empresa que han sido investigados por sospechas de corrupción, siete de los cuales fueron condenados.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping, inició una cruzada anticorrupción que se ha saldado ya con decenas de altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios.

El mandatario volvió a pedir en enero pasado “ganar resueltamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción”, que calificó como “la mayor amenaza” para el PCCh.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la disciplina interna, aunque algunos expertos advierten que también podría servir para neutralizar a rivales políticos.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

tabacoChinaHan Zhanwucorrupción en ChinaAdministración Estatal del Monopolio del TabacoXi Jinping

Últimas Noticias

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Hussein al Sheikh sostuvo un encuentro en Amán con el ex primer ministro británico horas antes de la ceremonia en Egipto donde se firmará el plan de paz impulsado por Estados Unidos

El vicepresidente palestino se reunió

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

El líder ucraniano informó al presidente estadounidense sobre los recientes bombardeos del Kremlin al sistema energético y discutió opciones para mejorar las capacidades defensivas del país. Paralelamente, solicitó a Francia sistemas de defensa prioritarios

Zelensky conversó con Trump y

Un giro en la historia del Endurance de Shackleton: la investigación que cambió el destino del mítico naufragio

Un nuevo estudio revela que graves fallos estructurales, y no solo la presión del hielo, provocaron el hundimiento del barco de Shackleton en 1915. Los documentos y testimonios exhiben que la vulnerabilidad del Endurance era conocida antes de partir

Un giro en la historia

Crisis en Madagascar: el Gobierno denunció un intento de golpe de Estado tras la rebelión de un grupo de militares

La crisis política en el país escaló con la adhesión de soldados a las protestas masivas, mientras el ejecutivo realizó un llamamiento a la unidad nacional para preservar la estabilidad democrática

Crisis en Madagascar: el Gobierno

Escala la tensión entre Afganistán y Pakistán: Islamabad dijo que 20 de sus soldados murieron y más de 200 talibanes “fueron neutralizados”

En medio de acusaciones cruzadas, Kabul indicó que fueron 58 los uniformados paquistaníes muertos durante los combates nocturnos en la frontera

Escala la tensión entre Afganistán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué la relación bilateral

Por qué la relación bilateral con EEUU es clave, según uno de los mayores expertos en economía internacional de la Argentina

Asesinatos de funcionarios del Inpec en Colombia alcanzan cifra récord durante el Gobierno Petro: se acerca al medio centenar

Gustavo Petro señaló que el comité noruego del Nobel de la Paz está “influenciado” por factores políticos: “Objetos del momento”

Estados Unidos lidera el stock de inversión extranjera en Argentina, pero en los últimos años invirtió menos que Suiza y Canadá

Ana Karina Soto comparte la emotiva lucha de su padre Gustavo Soto tras ser hospitalizado en Cúcuta

INFOBAE AMÉRICA
El vicepresidente palestino se reunió

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

Controlado el incendio de Almorox declarado el pasado jueves

VÍDEO: Moreno asiste a los actos de la Fiesta Nacional y agradece a las Fuerzas Armadas su "compromiso y labor"

(Crónica) El inglés Penge gana el Open de España en el mejor día de Rahm

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher se convirtió en

Liam Gallagher se convirtió en abuelo: su hija mayor fue mamá de un varón

¿Relación confirmada? Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos a los besos en un yate

La confesión de MGK en Los Ángeles: “La mayor parte del tiempo me siento roto”

Así fue el cercano vínculo entre Diane Keaton y Woody Allen: el director está “angustiado” por la muerte de la actriz

Diane Keaton: la soledad de sus últimos meses y la fortuna que heredarían sus dos hijos