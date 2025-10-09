La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

El líder norcoreano Kim Jong Un (derecha) y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se estrechan la mano en Pyongyang, Corea del Norte, el jueves 9 de octubre de 2025. (Hoang Thong Nhat/VNA vía AP)

Corea del Norte celebra este viernes el 80 aniversario del partido gobernante y diferentes dignatarios y líderes extranjeros serán parte de la conmemoración.

Las celebraciones del Partido de los Trabajadores servirán para mostrar una vez más cómo Corea del Norte está tratando de apuntalar sus relaciones con algunos actores y aliados globales clave, como China y Rusia, que están enviando representantes de alto nivel.

El líder norcoreano Kim Jong Un ha tenido en China a su aliado más importante, y en los últimos años también ha tendido lazos con Rusia, país al que Corea del Norte ha ayudado enviando tropas para participar en su guerra contra Ucrania.

En septiembre, Kim Jong Un estuvo junto al presidente chino Xi Jinping y al presidente ruso Vladimir Putin como parte de una visita a Beijing para asistir a un gran desfile militar que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial.

El líder norcoreano Kim Jong Un, al frente a la derecha, estrecha la mano del ministro de Defensa vietnamita, Phan Van Giang, en Pyongyang, Corea del Norte, el jueves 9 de octubre de 2025. (Hoang Thong Nhat/VNA vía AP)

Los planes de lo que sucederá durante la conmemoración no han sido revelados, pero algunos líderes extranjeros han comenzado a llegar.

El primer ministro chino, Li Qiang

El primer ministro Li Qiang llegó el jueves a Pyongyang, capital de Corea del Norte, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

La presencia de Li es la visita de más alto nivel de un líder chino desde 2019. Es uno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista, la cúspide del poder en China.

Como primer ministro, generalmente se le considera el segundo líder de China después del presidente Xi Jinping. Li ha representado a China en numerosos viajes al extranjero y eventos de alto nivel recientemente, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

El expresidente ruso Dmitri Medvedev

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y líder del partido Rusia Unida, Dmitri Medvédev, asiste a una ceremonia de ofrenda floral ante las estatuas de los exlíderes norcoreanos Kim Il Sung y Kim Jong Il en la colina Mansu, Pyongyang, Corea del Norte, el jueves 9 de octubre de 2025. (Ekaterina Shtukina, Sputnik Pool Photo vía AP)

Rusia enviará a Dmitry Medvedev, el ex presidente ruso que se desempeña como jefe adjunto del Consejo de Seguridad presidido por Putin, a las celebraciones del aniversario de esta semana, dijo el lunes la agencia de noticias oficial de Corea del Norte, KCNA.

Corea del Norte ha estado ampliando su cooperación con Rusia, otro vecino de China. Ha suministrado tropas de combate y municiones para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.

El máximo líder de Vietnam, To Lam

El secretario general del Partido Comunista, To Lam, máximo líder de Vietnam, también llegó el jueves a Corea del Norte para las celebraciones, informaron los medios estatales vietnamitas.

Como secretario general del Partido Comunista de Vietnam, ocupa el mismo puesto de liderazgo que ocupó Kim Jong Un en el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

El líder norcoreano Kim Jong Un (segundo desde la izquierda) y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (tercero desde la izquierda), pasan revista a la guardia de honor durante la ceremonia de bienvenida a la visita de Estado de Lam a Pyongyang, Corea del Norte, el jueves 9 de octubre de 2025. (Hoang Thong Nhat/VNA vía AP)

Lam fue recibido por Kim Jong-un en una ceremonia en Pyongyang, según informaron los medios estatales vietnamitas. La visita coincide con la celebración del 75.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith

El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, también asistirá, según informó KCNA la semana pasada. Sisoulith es secretario general del Partido Revolucionario Popular Lao.

