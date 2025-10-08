Mundo

Alemania alista una norma para permitir que la Policía derribe drones sospechosos

Las autoridades alemanas buscan reforzar la protección de instalaciones estratégicas con tecnología avanzada y cooperación internacional ante el aumento de vuelos no identificados sobre bases militares y sitios industriales

La policía federal alemana pronto podrá derribar vehículos aéreos no tripulados.
La policía federal alemana pronto podrá derribar vehículos aéreos no tripulados.

La policía federal alemana pronto podrá derribar vehículos aéreos no tripulados, dijo el miércoles el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, después de una serie de avistamientos de drones que se cree son intentos rusos de espiar e intimidar.

Al presentar un proyecto de ley, Dobrindt dijo que la policía estaría autorizada “a tomar medidas técnicas de última generación contra las amenazas de los drones, por ejemplo con pulsos electromagnéticos, interferencias, interferencias del GPS, pero también con medios físicos”.

“Esto significa que la interceptación y el derribo de drones estarán regulados y serán posibles para la Policía Federal en el futuro”.

Alemania estaba aprendiendo sobre las modernas defensas con vehículos aéreos no tripulados de sus aliados Israel y Ucrania, dijo, y agregó que también establecería un centro conjunto de defensa con drones para que la policía estatal y federal desarrolle informes de situación “y tome contramedidas conjuntas”.

Alemania, un importante aliado de la OTAN para Ucrania en su lucha contra Rusia, ha informado de múltiples avistamientos de drones este año sobre bases militares, sitios industriales y otras infraestructuras críticas.

El ministro del Interior alemán,
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, se marcha tras hablar con los medios de comunicación tras la reunión semanal del gabinete en Berlín, Alemania, el 8 de octubre de 2025. REUTERS/Nadja Wohlleben

El fin de semana pasado, drones avistados sobre la ciudad sureña de Múnich cerraron dos veces el aeropuerto de la ciudad, dejando en tierra a miles de pasajeros después de que sus vuelos fueran cancelados o redireccionados, haciéndose eco de incidentes similares en Dinamarca y Noruega.

“Nuestra sospecha es que Rusia está detrás de la mayoría de estos vuelos con drones”, dijo el canciller Friedrich Merz a la emisora ​​pública ARD en una entrevista el domingo.

Al día siguiente, hablando en el canal de noticias NTV, Merz destacó los recientes comentarios del presidente ruso Vladimir Putin y dijo que “es bastante obvio que incluso admite que viene de Rusia”.

“Quiere intimidarnos, quiere asustarnos. No nos dejaremos intimidar y nos defenderemos eficazmente de esta amenaza”.

Avistamientos misteriosos

Se ha producido una serie de avistamientos misteriosos de vehículos aéreos no tripulados sobre instalaciones militares, puertos, centrales eléctricas, sitios industriales e instalaciones de almacenamiento de gas alemanas.

Un militar de la 59.a
Un militar de la 59.a Brigada de Asalto Separado de Sistemas No Tripulados, Yakov Handziuk, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lanza un dron de reconocimiento en medio del ataque ruso contra Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, Ucrania, el 6 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

Sin embargo, los drones generalmente desaparecen antes de que las autoridades puedan averiguar de dónde provienen.

Se cree que los drones avistados sobre el estado costero norteño de Schleswig-Holstein fueron lanzados desde buques de la “flota sombra” rusa.

Las fuerzas armadas alemanas ya cuentan con capacidades técnicas para contrarrestar los drones , pero la ley básica alemana sólo dispone de poderes muy limitados para operar a nivel nacional.

Los métodos incluyen el uso de bloqueadores de GPS montados en el hombro que pueden cortar la conexión entre un dron y su piloto y provocar que el dispositivo se estrelle.

Los drones también pueden ser derribados del cielo, pero con el riesgo de causar lesiones y daños por la caída de escombros.

Se cree que los drones avistados
Se cree que los drones avistados sobre el estado costero norteño de Schleswig-Holstein fueron lanzados desde buques de la "flota sombra" rusa.

Otra defensa es el uso de drones interceptores que se estrellan contra los vehículos aéreos no tripulados o lanzan redes sobre ellos en el aire.

La policía estatal y federal ahora puede solicitar la ayuda del ejército alemán para detectar drones, en circunstancias especiales, como fue el caso en el aeropuerto de Múnich.

Dobrindt dijo que como la policía federal ahora tomará el liderazgo en asegurar los cielos contra los drones, se creará una nueva unidad para el desarrollo y la investigación de la defensa contra los drones.

“Ya mantenemos intercambios con países con mucha más experiencia”, declaró en una rueda de prensa en Berlín. “Mantenemos un intercambio intensivo con Israel y también con Ucrania”.

(con información de AFP)

