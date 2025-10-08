Mundo

Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel traería a todos los rehenes de Gaza a casa poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Israel y Hamás habían firmado la primera fase de un plan de paz

Matías Tercic

Manifestantes se congregan antes del
Manifestantes se congregan antes del segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás, y para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros. Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense.

El republicano aseguró en una publicación en las redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.

Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

A cambio, Hamas liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

El presidente estadounidense declaró previamente a la prensa que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días, ya que es allí donde “todos están reunidos ahora mismo”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

23:03 hsHoy

Qatar afirma que el acuerdo conducirá al fin de la guerra, la entrada de ayuda y la liberación de rehenes y prisioneros

El portavoz del Ministerio de
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari. REUTERS/Imad Creidi

Un funcionario qatarí afirmó que el acuerdo se alcanzó esta noche “sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza”.

Este acuerdo “conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda. Los detalles se anunciarán más adelante”, publicó en redes sociales el Dr. Majed Al Ansari, asesor del primer ministro.

“Los detalles se anunciarán más adelante”, añadió.

23:01 hsHoy

Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel traería a todos los rehenes de Gaza a casa poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Israel y Hamás habían firmado la primera fase de un plan de paz.

“Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, declaró Netanyahu.

23:00 hsHoy

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Se trata de la primera fase del plan presentado por el presidente estadounidense que contempla el regreso a casa de los 47 secuestrados por los terroristas y la liberación de una lista de palestinos encarcelados en territorio israelí

En esta imagen se puede
En esta imagen se puede ver a parte del equipo negociador en Egipto, con el Canciller qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en primer plano, y el enviado de Donald Trump para medio oriente, Steve Witkoff, de espalda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros. Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense.

Leer la nota completa

donald trump estados unidos gaza israel hamas acuerdo

