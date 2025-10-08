Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

Manifestantes se congregan antes del segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás, y para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros. Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense.

El republicano aseguró en una publicación en las redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.

Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

A cambio, Hamas liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

El presidente estadounidense declaró previamente a la prensa que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días, ya que es allí donde “todos están reunidos ahora mismo”.

