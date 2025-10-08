Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros. Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense.
El republicano aseguró en una publicación en las redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.
El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.
Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.
A cambio, Hamas liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.
El presidente estadounidense declaró previamente a la prensa que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días, ya que es allí donde “todos están reunidos ahora mismo”.
Un funcionario qatarí afirmó que el acuerdo se alcanzó esta noche “sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza”.
Este acuerdo “conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda. Los detalles se anunciarán más adelante”, publicó en redes sociales el Dr. Majed Al Ansari, asesor del primer ministro.
El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel traería a todos los rehenes de Gaza a casa poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Israel y Hamás habían firmado la primera fase de un plan de paz.
“Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, declaró Netanyahu.
