Se reportó por primera vez un ataque con drones en una ciudad de Siberia

Se informó sobre tres drones lanzados sobre Siberia

Un sitio industrial en Tiumén, Siberia, fue blanco el lunes de un ataque con drones, anunciaron las autoridades locales, el primero en esta ciudad situada a más de 1.800 kilómetros de Ucrania.

Las autoridades regionales rusas afirmaron en un comunicado publicado en Telegram que fueron “detectados y neutralizados” tres drones en el recinto del sitio industrial.

No especificaron el origen de los drones y, por el momento, Ucrania no ha reivindicado el ataque.

Según los medios de comunicación locales, el objetivo era una importante refinería de petróleo.

De acuerdo a las autoridades regionales, los servicios de emergencia impidieron la “explosión” de los drones, pero un medio de comunicación local, MegaTioumen, citando a un testigo, afirma que una estructura de refrigeración resultó dañada en dicha refinería.

La región de Tiumén, rica en hidrocarburos, se encuentra a más de 1.800 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Se trata del primer ataque con drones registrado en este territorio desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

En los últimos meses, en respuesta a los bombardeos masivos rusos contra su territorio, Ucrania ha llevado a cabo múltiples ataques contra refinerías en Rusia, lo que ha provocado un aumento del precio de la gasolina.

Más temprano se pudo conocer que drones y misiles ucranianos de largo alcance impactaron una importante planta de municiones rusa, una terminal petrolera clave y un importante depósito de armas tras la línea del frente, según informaron el lunes el presidente y el ejército de Ucrania, mientras Kiev aumentaba la presión sobre la logística militar de Moscú.

Trabajadores instalan redes en la fachada de una guardería para protegerla de los ataques de drones ucranianos en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en Bélgorod, Rusia, el 26 de agosto de 2025. REUTERS/Anton Vergun

La planta de municiones de Sverdlov, en la región de Nizhni Nóvgorod, al oeste de Rusia, fue atacada durante la noche, causando múltiples explosiones y un incendio, según informó el Estado Mayor ucraniano. La planta suministra a las fuerzas rusas municiones de aviación y artillería, bombas de aviación y municiones antiaéreas y antitanque, añadió.

Ucrania también atacó una terminal petrolera en la península de Crimea, anexionada por Rusia, provocando un incendio, y un depósito de municiones del 18.º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, según el Estado Mayor.

Las autoridades rusas reconocieron un importante ataque con drones ucranianos en 14 regiones, así como en Crimea y en los alrededores del mar Negro y el mar de Azov. Pero dieron pocos detalles, salvo que las defensas aéreas derribaron 251 drones ucranianos, lo que lo convirtió en uno de los mayores bombardeos ucranianos contra territorio ruso desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

Gleb Nikitin, gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, declaró que las defensas aéreas repelieron un ataque de 20 drones ucranianos contra una zona industrial local que incluye la planta de munición, y que ninguna instalación sufrió daños.

Los ataques de largo alcance de Ucrania contra refinerías y otras instalaciones petroleras contribuyeron a la escasez de combustible ruso en agosto.

(Con información de AFP)