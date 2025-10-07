Mundo

Se reportó por primera vez un ataque con drones en una ciudad de Siberia

Las autoridades regionales rusas afirmaron en un comunicado que fueron “detectadas y neutralizadas” tres aeronaves no tripuladas en el recinto del sitio industrial

Se informó sobre tres drones
Se informó sobre tres drones lanzados sobre Siberia

Un sitio industrial en Tiumén, Siberia, fue blanco el lunes de un ataque con drones, anunciaron las autoridades locales, el primero en esta ciudad situada a más de 1.800 kilómetros de Ucrania.

Las autoridades regionales rusas afirmaron en un comunicado publicado en Telegram que fueron “detectados y neutralizados” tres drones en el recinto del sitio industrial.

No especificaron el origen de los drones y, por el momento, Ucrania no ha reivindicado el ataque.

Según los medios de comunicación locales, el objetivo era una importante refinería de petróleo.

De acuerdo a las autoridades regionales, los servicios de emergencia impidieron la “explosión” de los drones, pero un medio de comunicación local, MegaTioumen, citando a un testigo, afirma que una estructura de refrigeración resultó dañada en dicha refinería.

La región de Tiumén, rica en hidrocarburos, se encuentra a más de 1.800 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Se trata del primer ataque con drones registrado en este territorio desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

En los últimos meses, en respuesta a los bombardeos masivos rusos contra su territorio, Ucrania ha llevado a cabo múltiples ataques contra refinerías en Rusia, lo que ha provocado un aumento del precio de la gasolina.

Más temprano se pudo conocer que drones y misiles ucranianos de largo alcance impactaron una importante planta de municiones rusa, una terminal petrolera clave y un importante depósito de armas tras la línea del frente, según informaron el lunes el presidente y el ejército de Ucrania, mientras Kiev aumentaba la presión sobre la logística militar de Moscú.

Trabajadores instalan redes en la
Trabajadores instalan redes en la fachada de una guardería para protegerla de los ataques de drones ucranianos en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en Bélgorod, Rusia, el 26 de agosto de 2025. REUTERS/Anton Vergun

La planta de municiones de Sverdlov, en la región de Nizhni Nóvgorod, al oeste de Rusia, fue atacada durante la noche, causando múltiples explosiones y un incendio, según informó el Estado Mayor ucraniano. La planta suministra a las fuerzas rusas municiones de aviación y artillería, bombas de aviación y municiones antiaéreas y antitanque, añadió.

Ucrania también atacó una terminal petrolera en la península de Crimea, anexionada por Rusia, provocando un incendio, y un depósito de municiones del 18.º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, según el Estado Mayor.

Las autoridades rusas reconocieron un importante ataque con drones ucranianos en 14 regiones, así como en Crimea y en los alrededores del mar Negro y el mar de Azov. Pero dieron pocos detalles, salvo que las defensas aéreas derribaron 251 drones ucranianos, lo que lo convirtió en uno de los mayores bombardeos ucranianos contra territorio ruso desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

Gleb Nikitin, gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, declaró que las defensas aéreas repelieron un ataque de 20 drones ucranianos contra una zona industrial local que incluye la planta de munición, y que ninguna instalación sufrió daños.

Los ataques de largo alcance de Ucrania contra refinerías y otras instalaciones petroleras contribuyeron a la escasez de combustible ruso en agosto.

(Con información de AFP)

El colapso invisible: lo que implica para los Alpes suizos la pérdida acelerada de sus glaciares

Más allá de los récords de deshielo, científicos y autoridades consultados por Reuters advierten que la desaparición glaciar multiplica los riesgos de avalanchas y agrava el desafío climático

Trump agradeció la nominación al premio Nobel de la Paz por su mediación para alcanzar el fin de la guerra en Gaza

El presidente estadounidense envió una carta a familiares de rehenes de los terroristas de Hamas, reafirmando su compromiso con la liberación de cautivos y la derrota del grupo palestino

El caso que divide a Italia y la UE: una eurodiputada se salvó de ser juzgada en Hungría por un voto

El Parlamento del bloque rechazó levantar la inmunidad de Ilaria Salis, acusada de agredir a neonazis en Budapest en 2023. La ajustada votación desató un enfrentamiento entre los viceprimeros ministros Salvini y Tajani, que se acusan mutuamente de traición

Hallaron naufragios históricos de la Segunda Guerra Mundial gracias al uso de tecnología moderna

La exploración liderada por Bob Ballard documentó trece naufragios que datan de 1943, cuando se llevó a cabo la campaña de Guadalcanal

El dolor de los padres de las víctimas a dos años de la masacre de Hamas en la fiesta Nova: “Al final, nadie sabe dónde están”

Los visitantes caminaron en silencio al lugar del sur de Israel donde se llevó a cabo el evento. El grupo terrorista asesinó allí a 370 personas y secuestró

