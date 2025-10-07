El gobierno sirio pactó el alto el fuego con las fuerzas kurdas tras los enfrentamientos en Alepo

El gobierno sirio declaró un alto el fuego global tras los enfrentamientos en Alepo (Europa Press)

Las tensiones en el norte de Siria aumentaron con una serie de enfrentamientos nocturnos entre fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos en Alepo.

El conflicto causó víctimas civiles y dañó zonas residenciales, lo que llevó al gobierno sirio a declarar un alto el fuego global en los frentes del norte y noreste del país con el fin de contener la violencia y restablecer el orden.

Esta decisión se adoptó después de una reunión en Damasco entre altos funcionarios de ambos bandos y representantes estadounidenses, según confirmaron fuentes oficiales sirias y kurdas.

Murhaf Abu Qasra, ministro de Defensa de Siria, anunció el martes la entrada en vigor inmediata del cese de hostilidades. Destacó que el acuerdo alcanzado con Mazloum Abdi, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), establece la detención total de combates en todos los frentes estratégicos, tras los episodios de violencia en barrios residenciales de Alepo durante la noche del lunes.

El ministro de Defensa de Siria, Murhaf Abu Qasra, selló un acuerdo con el comandante kurdo Mazloum Abdi (Reuters)

La agencia AFP señaló que el presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa recibió tanto a Abdi como a emisarios estadounidenses en Damasco, y que la tregua incluye todas las áreas de disputa, dentro de un proceso de negociación aún estancado sobre el control de las zonas kurdas del noreste sirio.

El presidente interino, Ahmad al-Sharaa, respalda la centralización del poder y rechaza la descentralización en el noreste (AP Foto/Heather Khalifa)

Los choques en Alepo se concentraron en los distritos de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, zonas urbanas de mayoría kurda bajo influencia de las FDS, mientras el resto de la ciudad permanece bajo administración central, dominada desde diciembre de 2024 por una coalición islamista tras la destitución de Bashar al Asad.

Según reportes oficiales, milicias kurdas abrieron fuego contra puestos de control de las Fuerzas de Seguridad Interna, lo que provocó la muerte de un agente y heridas a otros cuatro. Vecinos consultados por AP reportaron que también resultaron muertos dos guardias en un parque público y hubo una mujer y un menor heridos, debido a impactos de morteros y fuego pesado en áreas civiles.

Sin embargo, la noche del lunes fue descrita como de máxima tensión: “La gente estaba lista para morir de miedo”, relató Mohammed Hassan, residente del barrio Bani Zeid, tras evacuar su vivienda debido a los bombardeos.

Las FDS rechazaron haber iniciado el ataque a los puestos de control oficialistas y acusaron a fuerzas gubernamentales de lanzar la ofensiva mediante tanques, vehículos blindados, morteros y drones, lo que generó víctimas civiles y daños materiales graves.

Las negociaciones para el alto el fuego ocurrieron tras una reunión en Damasco (AP foto/Omar Albam)

El trasfondo revela una pugna de poder agravada en el norte sirio, donde diversos actores disputan la influencia sobre territorios clave tras años de guerra. Desde diciembre pasado, al surgir un nuevo gobierno islamista y alejarse Bashar al Asad, el equilibrio entre Damasco y la administración kurda se ha deteriorado, señala AFP. Mientras la coalición islamista busca centralizar el control nacional, las FDS mantienen su reclamo de autonomía y estructuras propias de gobierno y defensa en el noreste.

El alto el fuego responde a una escalada de violencia que causó víctimas civiles (Europa Press)

La mediación internacional ha sido decisiva en las recientes negociaciones, con la participación del enviado estadounidense Tom Barrack y la presencia del almirante Brad Cooper, jefe del Central Command (Centcom) para Oriente Medio.

(Con información de AFP y AP)