Mundo

Mark Carney viajó a Washington para reunirse con Donald Trump y negociar concesiones sobre los aranceles

La reunión entre el primer ministro canadiense y el mandatario estadounidense se realizará este martes en la Casa Blanca

Guardar
El primer ministro de Canadá,
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sube a un avión del gobierno en Ottawa, Ontario, el lunes 5 de mayo de 2025, antes de viajar a Washington para una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, viajó este lunes a Washington para reunirse el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo es claro, aunque difícil de alcanzar: arrancar concesiones en los aranceles que están asfixiando a la economía canadiense.

El Gobierno canadiense presentó la visita como un simple “viaje de trabajo”. Según funcionarios citados por la prensa local, no se esperan grandes avances. Es la segunda vez que Carney viaja a la Casa Blanca desde que asumió en abril, pero en esta ocasión las expectativas son bajas.

El primer ministro aspira, en el mejor de los casos, a obtener alivios parciales sobre el gravamen del 50 % al acero canadiense. Una concesión en ese frente podría abrir la puerta a futuras negociaciones sobre productos igualmente golpeados, como el aluminio o los automóviles.

La propia Casa Blanca ha admitido que el tema central será el comercio. “Estoy segura de que el comercio será un tema de discusión mañana y también otros asuntos que enfrentan tanto Canadá como Estados Unidos. Sé que el presidente (Trump) espera con interés conversar con el primer ministro Mark Carney”, declaró la portavoz Karoline Leavitt.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D.C., EE. UU., el 6 de mayo de 2025. (REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo)

Economía en retroceso y presión política

Los aranceles de Trump ya muestran un fuerte impacto en Canadá: la economía se contrajo un 0,4 % en el segundo trimestre, arrastrada por la caída de las exportaciones. El golpe no es solo económico, también político.

Carney, que sucedió a Justin Trudeau en marzo, había prometido una respuesta firme a las medidas de Trump y a lo que calificó como amenazas a la soberanía canadiense. Incluso respondió inicialmente con aranceles de represalia, pero en agosto Ottawa se vio forzada a retirarlos sin obtener concesiones a cambio, lo que debilitó su posición.

El líder conservador Pierre Poilievre lanzó este lunes un ataque directo contra Carney en una carta en la que lo acusó de incumplir sus compromisos electorales.“Los aranceles de Estados Unidos a Canadá son ahora el doble de altos que cuando fue elegido diciendo que los eliminaría”, escribió, para rematar: “Basta de perder. Ha llegado el momento de cumplir con las victorias prometidas”.

El primer ministro de Canadá,
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla mientras el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, observa, durante el período de preguntas en la Cámara de los Comunes en Parliament Hill, en Ottawa, Ontario, Canadá, el 15 de septiembre de 2025. (REUTERS/Blair Gable)

Los analistas coinciden en que el primer ministro no puede seguir esperando resultados diferidos hasta la revisión del T-MEC en 2026, sino que debe demostrar avances concretos en las próximas semanas. Según Nanos Research, el Partido Liberal pierde terreno ante el electorado debido a la incertidumbre económica. El director de la firma, Nik Nanos, explicó que los canadienses muestran cada vez más impaciencia con Carney ante la falta de resultados tangibles.

En este escenario, la visita a Washington se convierte en un examen político tanto como económico. Carney llega con poco margen de maniobra, consciente de que cualquier mínima concesión podrá ser presentada como un logro, pero también de que un nuevo revés podría profundizar la erosión de su liderazgo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Mark CarneyDonald TrumpCanadaEstados UnidosUltimas noticas Americaaranceles

Últimas Noticias

La Unión Europea instó a sus Estados miembros a respaldar un préstamo de USD 160.000 millones a Ucrania con fondos rusos congelados

La Comisión Europea busca utilizar los rendimientos de los activos rusos inmovilizados en Euroclear para financiar a Kiev

La Unión Europea instó a

El TPI declaró culpable a un ex líder de milicias sudanesas por dirigir asesinatos sistemáticos, torturas y violaciones masivas

Ali Kushayb, ex comandante de las milicias yanyauid, fue responsabilizado por 27 crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 2004

El TPI declaró culpable a

En medio de la crisis política, Macron le pidió a Lecornu que siga negociando pero Le Pen desafió al Gobierno: “Dimisión o disolución”

El mandatario francés puso en manos de su jefe de Gobierno saliente una última negociación para revertir el bloqueo político, mientras la líder opositora le exige que abandone el cargo o convoque a nuevas elecciones

En medio de la crisis

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

En diversos hábitats, la experiencia de las hembras resulta fundamental para mantener el orden, la cooperación y el equilibrio de los grupos. Cómo su presencia refuerza la diversidad y la resiliencia animal, según National Geographic

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Los militares ucranianos que resisten la ofensiva rusa: “El que tenga mejores drones va a ganar esta guerra”

Mientras Rusia rodea gradualmente la estratégica ciudad de Pokrovsk en un movimiento de pinza tras meses de ofensiva, los soldados destacan el crecimiento de la industria armamentística ucraniana y la superioridad en drones como factor decisivo del conflicto

Los militares ucranianos que resisten
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei presenta su último

Javier Milei presenta su último libro con un show en el Movistar Arena: la previa del acto, en vivo

El fiscal pide archivar la causa principal contra Begoña Gómez para no “acudir a hipótesis fabulosas”

Paro de transportistas en Lima Norte: Fiscalía despliega operativos preventivos ante posibles enfrentamientos y bloqueos en Túpac Amaru

Senamhi pronostica llegada de un fenómeno desde el feriado 8 de octubre en cuatro regiones del Perú

Caso Espert: en el peronismo se oponen a la reimpresión de boletas, pero aclaran que lo debe resolver la Justicia

INFOBAE AMÉRICA
Trump anunció reuniones con Lula

Trump anunció reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una videoconferencia “muy buena”

El candidato demócrata para Nueva York presenta una calculadora para estimar el ahorro que generarán sus medidas

FASFE anuncia "medidas judiciales" si el Villarreal-Barça se disputa en Miami

Putin traslada a Netanyahu la "firme" postura de Rusia de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

María del Monte se entera por la prensa de la pena que se pide para su sobrino, Antonio Tejado

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos conquistó el Tiny

31 Minutos conquistó el Tiny Desk de NPR con sátira, música y espíritu latino

¿Se viene House of M?: Elizabeth Olsen reaviva rumores sobre una nueva era en el universo Marvel

Taylor Swift y todos los mensajes ocultos en el videoclip de “The Fate Of Ophelia”

¿Quién era Adeline Watkins? Todo sobre la supuesta novia de Ed Gein

Kaia Gerber apuesta por el amor basado en la amistad