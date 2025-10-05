Mundo

Israel y la Cruz Roja coordinan la logística para la entrega de los rehenes a horas de las negociaciones en Egipto

El coordinador israelí para los cautivos, Gal Hirsch, se reunió con el jefe de la delegación de la organización humanitaria. El papel será clave para transportar a los 48 cautivos y supervisar el intercambio con prisioneros palestinos

El encuentro entre Julian Larison, jefe de la delegación de Cruz Roja (izq.) y el coordinador israelí de rehenes Gal Hirsch (derecha) (X/@galhirsch2015)

El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, se reunió este domingo con el jefe regional de la Cruz Roja Internacional, Julian Larison, en lo que describió como una “reunión de preparación” antes de las inminentes negociaciones para un alto el fuego en Gaza.

“Reunión de preparación esta mañana con el Sr. Julian Larison, jefe de la delegación de la Cruz Roja”, escribió Hirsch en la red social X, acompañando su mensaje de una fotografía con Larison.

El encuentro se produce cuando Israel y el grupo terrorista palestino Hamas se preparan para iniciar negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y asegurar la liberación de los rehenes.

Actualmente quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales las autoridades israelíes estiman que 20 siguen con vida. Los rehenes fueron capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas mató a 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, y secuestró a 251 personas.

La Cruz Roja Internacional desempeña un papel crucial como intermediaria entre las milicias de Gaza y el ejército israelí. La organización humanitaria es la encargada de transportar a los rehenes cuando son liberados en la Franja, supervisando su traslado de manos de los captores a las autoridades israelíes.

De la misma forma, la Cruz Roja supervisa y transporta a los prisioneros palestinos que son puestos en libertad a cambio de los rehenes desde Israel hasta Gaza, Cisjordania o la frontera con Egipto en caso de ser deportados.

Se espera que las delegaciones de Israel y Hamas lleguen este domingo a Egipto, donde dialogarán a través de los mediadores —Estados Unidos, Egipto y Qatar— sobre los puntos aún en desacuerdo entre las partes.

Aunque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo aceptar la propuesta de Trump y Hamas también la aprobó el viernes, el grupo islamista pidió negociar algunos de sus puntos, particularmente el calendario y los mapas de la retirada israelí de Gaza.

En su anuncio del viernes, Hamas aceptó la propuesta de liberar a todos los rehenes israelíes en una sola ronda, en lugar de por fases como se produjo en el último alto el fuego, que Israel rompió el pasado 18 de marzo.

Personas reaccionan al paso de un vehículo de la Cruz Roja Internacional durante la entrega del rehén israelí-estadounidense Edan Alexander en Gaza, 12 de mayo de 2025. REUTERS/Hatem Khaled

El sábado, Trump advirtió a Hamas que no “toleraría ningún retraso” en la aplicación de su plan, que prevé un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada por etapas del ejército israelí de Gaza y el desarme del movimiento islamista.

Este domingo, Hamas subrayó ante los mediadores “la necesidad de que Israel suspenda todas las operaciones militares en el conjunto de la Franja de Gaza, cese todas las actividades aéreas, de reconocimiento y los sobrevuelos de drones y se retire del interior de Ciudad de Gaza”.

Al mismo tiempo, el movimiento terrorista indicó que “Hamas y las facciones de la resistencia pondrán fin a sus operaciones militares” en caso de alcanzarse un acuerdo.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró que en caso de acuerdo, los bombardeos israelíes deberán “cesar” para permitir la liberación de los rehenes.

La ofensiva de represalia israelí ha causado al menos 67.139 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Las negociaciones en Egipto se celebrarán en la ciudad de Sharm el Sheik, según un responsable de Hamas. Trump envió a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner para participar en las conversaciones.

