Mundo

Finalizaron las elecciones legislativas en República Checa: el país define su rumbo político ante la atenta mirada de Rusia

El ex primer ministro Andrej Babis, crítico de la UE y de la asistencia a Ucrania, se perfila como el favorito. Tras dos días de comicios, los resultados oficiales se conocerían recién el lunes

Guardar
Terminan los dos días de
Terminan los dos días de elecciones legislativas en República Checa y comienza el recuento de votos

Las elecciones para la nueva cámara baja del Parlamento de República Checa han terminado este sábado tras dos días de votación, como manda la tradición electoral del país, y con cierto aumento preliminar de la participación en un momento crucial para un país dividido entre Bruselas y posiciones euroescépticas.

Los datos iniciales indican que la participación superó con creces el 50 por ciento y llegó incluso al 60 por ciento en algunas circunscripciones, como en Praga.

Las primeras encuestas a pie de urna se darán a conocer esta noche pero los resultados oficiales no aparecerán hasta el próximo lunes.

El ex primer ministro Andrej Babis, populista, parte como favorito para hacerse con la victoria a pesar de las duras críticas vertidas por parte de sus rivales políticos, que alertan de que esto podría allanar la senda hacia un acercamiento con Rusia.

Andrej Babis se perfile como
Andrej Babis se perfile como el favorito en estas elecciones legislativas en República Checa (REUTERS/David W Cerny)

Con este plausible regreso de Babis al poder, los checos podrían contar con un nuevo líder que, como el eslovaco Robert Fico y el húngaro Viktor Orbán, sitúen al país cerca del bloque crítico con la Unión Europa a medida que avanza la invasión de Ucrania y los incidentes con drones se extienden a varios puntos de Europa.

Estas elecciones son de especial relevancia para Rusia, que trata de ganar adeptos mientras sigue inmersa en la guerra que libra en Ucrania. A pesar del batacazo sufrido por parte de los partidos adeptos al Kremlin en las elecciones celebradas recientemente en Moldavia, donde la población ha dado un respaldo rotundo al partido proeuropeo, las autoridades rusas tratan ahora de ejercer su influencia sobre el electorado checo, según destacan los expertos.

La campaña para estos comicios estuvo marcada por el descontento social ante la inflación y la posibilidad de un giro en la política exterior si Babis regresa al poder tras cuatro años en la oposición.

Unos ocho millones de ciudadanos con derecho a voto estaban llamados a elegir entre un total de 26 partidos y coaliciones para determinar los 200 miembros de la Cámara Baja.

Comenzó el recuento de votos
Comenzó el recuento de votos tras las elecciones legislativas en República Checa (REUTERS/Eva Korinkova)

El magnate, uno de los hombres más ricos del país, es el claro favorito según los sondeos, con un estimado del 30 % de los votos, delante de la gobernante coalición Spolu (Juntos) del actual primer ministro, el conservador Petr Fiala, con alrededor del 20 %.

Babis, de 71 años, es según analistas locales más crítico con Rusia que su aliado húngaro, el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, pero sostiene que Chequia no debería brindar tanta ayuda a Ucrania, ya que considera prioritario centrarse en los problemas sociales que afectan a los ciudadanos checos.

Mientras tanto, Fiala, un ferviente aliado de Kiev, trató de contrarrestar en la campaña su impopularidad y el descontento popular por la situación económica, con la advertencia de que si Babis vuelve al poder la democracia se deteriorará y el país podría abandonar su rumbo europeísta.

El partido liberal de los Alcaldes (STAM), socio actual de ‘Spolu’, conseguirá, según los sondeos un 11 % de los votos, similar a los Piratas, un partido que abandonó el Ejecutivo el año pasado, siendo estos dos partidos los únicos posibles aliados de Fiala.

El primer ministro de República
El primer ministro de República Checa y líder de una coalición conservadora, Petr Fiala, es un estrecho aliado de Ucrania (AP Foto/Darko Bandic)

Por su parte, el tercer partido más votado, con un estimado 13 %, sería el euroescéptico, prorruso y xenófobo SPD, del checo-japonés Tomio Okamura, quien, de ser socio de Babis, podría empujar a éste a posiciones más críticas con la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Tras el cierre de los colegios, se iniciará el recuento de los votos y los primeros resultados concretos se esperan para esta misma tarde, tras lo cual se sabrá si Babis tiene suficiente fuerza para un gobierno en minoría, tolerado por SPD, o si necesita más socios, o si la actual coalición y sus socios logran una vez más una mayoría de al menos 101 de los 200 escaños en la Cámara.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

República Checaelecciones legislativaselecciones legislativas en República ChecaUnión EuropeaAndrej BabisGuerra Rusia UcraniaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El papa León XIV publicará “Dilexi te”, su primera exhortación que trata sobre la pobreza y está inspirada en Francisco

La presentación oficial del texto será el próximo 9 de octubre

El papa León XIV publicará

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

La primera ministra de Italia sostuvo que “la paz no se materializa cuando se invoca, sino cuando se construye con compromiso, paciencia y valentía”

Giorgia Meloni afirmó que el

Rusia bombardeó una estación de trenes en el este de Ucrania: al menos 30 heridos

“Esto es un acto de terrorismo que el mundo no debe ignorar (...) Las palabras ya no bastan. Se necesitan medidas contundentes”, señaló el presidente ucraniano Volodimir Zelensky

Rusia bombardeó una estación de

Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

París instó a las partes “a poner en práctica sin demora el conjunto de las modalidades de este plan”

Francia aseguró que la respuesta

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó que llegó el momento de la paz

El ex mandatario defendió la solución de los dos estados. “Ya sé que es muy difícil, pero si no soñamos solo tendremos problemas, inseguridades y odio. Me niego a rendirme”, expresó

El ex primer ministro israelí
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muere el expresidente de Extremadura,

Muere el expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a los 66 años

Detienen a sujeto implicado en la muerte de un niño durante ataque a una combi en Independencia

Señor de los Milagros: cuánto pesa el anda del Cristo moreno que recorrerá Lima y otras ciudades del mundo

Procesión del Señor de los Milagros en Trujillo: horarios, rutas y todo lo que se sabe

Una mujer de 60 años, otra de 43 y una menor de edad murieron tras deslave en San Agustín Loxicha, Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV publicará

El papa León XIV publicará “Dilexi te”, su primera exhortación que trata sobre la pobreza y está inspirada en Francisco

Detenido un individuo en Fráncfort (Alemania) bajo sospecha de volar un dron cerca del aeropuerto

El PP acusa a Sánchez de enviar "por la puerta de atrás" a la Región a 340 menores migrantes como adultos

La pianista cordobesa María Dolores Gaitán inicia en Europa su gira 'World Heritage Tour'

Alejandro Davidovich alcanza la tercera ronda en Shanghái

ENTRETENIMIENTO

Separación, infidelidades y un sicario:

Separación, infidelidades y un sicario: la trama oculta tras el final del matrimonio de Elvis Presley

Val Kilmer y el día que un cigarrillo encendió el caos en el rodaje más accidentado de Hollywood

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

Del éxito al desencanto: Jennifer Lawrence confesó el papel que desearía no haber aceptado

Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar