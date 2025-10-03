Mundo

Hamas demora la respuesta al plan de alto el fuego de Trump pese a la presión de los países árabes y occidentales

Mohammed Nazzal, miembro del ala política del grupo terrorista, aseguró que se están discutiendo el plan y “pronto” anunciará su posición sobre la propuesta

Mohammed Nazzal, alto funcionario de Hamas. REUTERS/Ahmed Fahmy

El miembro de la oficina política de Hamas, Mohammed Nazzal, afirmó que el grupo responderá “pronto” a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra en Gaza, informó este viernes Al Jazeera.

Mohammed Nazzal, en declaraciones a la televisión catarí Al Jazeera aseguró que el grupo “esta discutiendo” el plan presentado por Trump el pasado lunes, con el objetivo de detener la guerra de Israel contra Gaza y “pronto anunciará su posición sobre la propuesta”.

El representante afirmó que la organización “tiene derecho a expresar sus puntos de vista de una manera que sirvan a los intereses del pueblo palestino”, afirmando que: “no estamos actuando bajo la lógica de que el tiempo es una espada apuntando a nuestro cuello”.

El plan de paz para Gaza presentado por Trump contempla la creación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hamas anunciará "muy pronto" su respuesta al plan de Trump para Gaza pero rechaza "amenazas y presiones"

La propuesta de 20 puntos prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva de las tropas israelíes y la liberación en un plazo de 72 horas de los 48 rehenes, tanto vivos como muertos, que siguen en manos de Hamás.

Trump presentó esta propuesta tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su apoyo a la iniciativa porque, dijo, coincide con los objetivos de su ofensiva sobre el enclave.

El martes, el presidente estadounidense dio “tres o cuatro días” a Hamás, para responder al plan presentado, que carece de detalles en cuanto a tiempos y responsabilidades de los actores involucrados en un eventual gobierno de transición.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que ha dejado más de 66.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.

Trump, decidirá el plazo que dará al grupo terrorista Hamas para aceptar una propuesta respaldada por Israel destinada a detener los combates en Gaza, informó el jueves la Casa Blanca.

El martes, Trump señaló que otorgaría entre tres y cuatro días a la organización extremista para aceptar el documento de 20 puntos, que incluye el desarme, una condición rechazada previamente por Hamas. Una fuente cercana al grupo terrorista indicó el miércoles que el grupo analizaba la propuesta.

Consultada en el programa “America’s Newsroom” de Fox News sobre en qué momento se consideraría que Hamas habría abandonado el plan, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt respondió: “Bueno, es una muy buena pregunta, y es una línea roja que el presidente de Estados Unidos va a tener que trazar”.

Añadió: “Se trata de un plan aceptable, y esperamos y deseamos que Hamas acepte este plan para que podamos avanzar”.

El llamado “Plan Trump” contempla un cese al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes bajo control de Hamas en un plazo de 72 horas, el desarme del grupo y una retirada progresiva del ejército israelí de la Franja de Gaza.

Posteriormente, prevé la instalación de una autoridad transitoria dirigida por Trump, acompañado por el ex primer ministro británico Tony Blair y otros actores internacionales.

(Con información de EFE)

