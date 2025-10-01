Un testamento secreto profundiza la disputa por la millonaria herencia de Fiat

La disputa por la herencia de Gianni Agnelli lleva más de 20 años y ha estado marcada por litigios y acuerdos impugnados (Crédito: HBO)

Un testamento secreto atribuido a Gianni Agnelli y fechado en 1998 ha reavivado la prolongada disputa por la herencia Agnelli y el control de Fiat, enfrentando nuevamente a Margherita Agnelli con sus hijos John, Lapo y Ginevra Elkann. La reciente presentación de este documento ante el Tribunal de Turín, según informó Corriere della Sera, podría modificar el equilibrio de poder en la sociedad Dicembre, pieza central en la estructura de propiedad del grupo automovilístico.

La nueva evidencia aparece más de veinte años después de la muerte de Agnelli y podría reabrir el conflicto sucesorio en una de las familias más influyentes de Italia.

Un documento inesperado

El hallazgo de un testamento secreto de Gianni Agnelli reaviva la disputa por la herencia de Fiat (Crédito: ANSA)

El hallazgo de la copia del testamento, incautada por la Guardia de Finanzas de Turín durante una investigación sobre la herencia de Marella Caracciolo —viuda de Agnelli—, fue incorporado por los abogados de Margherita Agnelli a la causa civil en curso. El documento, cuya existencia era desconocida hasta ahora, fue presentado en septiembre de 2025 en una audiencia que reunió a la hija de Gianni Agnelli y a sus nietos en el tribunal de la ciudad piamontesa, según detalló el diario italiano.

La pugna por el control del grupo Fiat continúa marcada por litigios y divisiones dentro de la influyente familia italiana

El contenido del testamento, fechado el 20 de enero de 1998, otorga a Edoardo Agnelli —hijo de Gianni, fallecido en 2000— el 25% de la sociedad Dicembre, así como la caja fuerte familiar. En el texto, Gianni Agnelli expresa su confianza en que el resto de sus familiares, ya poseedores de participaciones en la empresa, aceptarían esta disposición sin objeciones, según recogió EFE.

La versión de Margherita

Los abogados de Margherita Agnelli sostienen que este testamento, nunca revocado ni modificado, contradice la versión de que el patriarca había decidido entregar el control del grupo a su nieto John Elkann. A su juicio, el documento demuestra que la voluntad final de Agnelli era que la participación mayoritaria en Dicembre correspondiera a Edoardo y, en su ausencia, a sus herederas legítimas: Margherita y Marella Caracciolo.

Agenlli en una de las fábricas de FIAT

Desde la perspectiva de Margherita Agnelli, la presentación del testamento revela que las últimas voluntades de su padre fueron ignoradas y ocultadas durante años. Sus abogados, Dario Trevisan y Valeria Proli, declararon a Corriere della Sera que “ha sido totalmente ignorado y mantenido en secreto”. Añadieron que la disposición que atribuía a John Elkann el 25% de Dicembre no reflejaba la voluntad definitiva de Gianni Agnelli, sino que, en realidad, su nieto solo debía recibir una participación minoritaria.

En contraste, los representantes legales de los Elkann rechazan cualquier efecto legal del documento. Según reseñó Corriere della Sera, los abogados de John, Lapo y Ginevra Elkann afirman que “el supuesto testamento de Gianni Agnelli —con disposiciones a favor de su hijo Edoardo y presentado en fotocopia por Margherita— no afecta en modo alguno a la sucesión de Agnelli ni a la estructura de propiedad de la sociedad Dicembre”.

Marella Agnelli y su nieto Lapo Elkann en el funeralde Gianni Agnelli (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

La defensa de los Elkann

Argumentan que, al momento del fallecimiento de Gianni Agnelli en 2003, Edoardo ya había muerto, por lo que las participaciones en Dicembre pasaron a Marella Caracciolo y Margherita Agnelli. Además, subrayan que la gestión de la sucesión quedó definida en el acuerdo transaccional de febrero de 2004, tras el cual Margherita abandonó definitivamente el capital de Dicembre, convencida entonces de que Fiat se encontraba en una situación crítica.

Los Elkann insisten en que la copia del testamento no modifica la situación actual, ya que han transcurrido más de dos décadas desde la muerte de Gianni Agnelli y cualquier reclamo sobre su patrimonio estaría prescrito. Además, recalcan que el documento presentado por Margherita es solo una fotocopia, lo que, a su juicio, resta validez a la iniciativa.

La disputa por la herencia de Gianni Agnelli se remonta a hace más de 20 años y ha estado marcada por litigios, acuerdos impugnados y controversias fiscales. En 2004, Margherita Agnelli aceptó un acuerdo por USD 1.500 millones, que implicó su salida del capital de Dicembre, aunque posteriormente impugnó dicho acuerdo, según EFE.

La presentación del documento ante el Tribunal de Turín podría alterar la estructura de poder en el grupo automovilístico (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

Una disputa sin fin

En los últimos años, los nietos de Agnelli han afrontado investigaciones fiscales y, en julio, pagaron USD 205 millones a Hacienda para cerrar disputas relacionadas con la herencia de Marella Caracciolo, fallecida en 2019. Un portavoz de la familia Elkann explicó a EFE que el acuerdo con el fisco se alcanzó “con el objetivo de cerrar rápidamente una página dolorosa en lo personal y familiar”, sin admitir las acusaciones formuladas.

El proceso judicial en Turín continuará con la evaluación de la autenticidad y relevancia legal del testamento de 1998, mientras las partes mantienen posturas irreconciliables sobre su impacto en la estructura de la sociedad Dicembre y la distribución de la herencia. Según Corriere della Sera, la iniciativa de los abogados de Margherita Agnelli parece más orientada más a provocar un efecto mediático que a una revisión jurídica exhaustiva de las normas aplicables.