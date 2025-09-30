Mundo

Qué pretende Putin al enviar los drones rusos a Europa: la hipótesis de la OTAN

Las recientes violaciones del espacio aéreo reavivan el debate sobre la seguridad continental. El compromiso de gasto, las diferencias entre países y la presión por una defensa más eficiente marcan la agenda

Guardar
El embajador estadounidense ante la
El embajador estadounidense ante la OTAN expone la amenaza de Moscú y la respuesta aliada. Nuevas tácticas, tensiones crecientes y el desafío de proteger cada frontera sin caer en la provocación (REUTERS/ARCHIVO)

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, advirtió este martes en Bruselas que las recientes violaciones del espacio aéreo europeo con drones representan parte de la estrategia de Rusia para tensionar a la Alianza Atlántica, evitando al mismo tiempo una guerra directa. Durante una conferencia organizada por el centro de estudios Atlantic Council, Whitaker sostuvo que Moscú busca “no cruzar una línea que arrastre a Estados Unidos y a sus aliados a una guerra, pero también intenta ser alteradora y presentar una amenaza asimétrica”.

El diplomático explicó que trabaja diariamente con los aliados y líderes militares para fortalecer la respuesta frente a este tipo de amenazas, asegurando que la OTAN no solo actúe de manera reactiva. “Asegurar que no siempre estamos reaccionando, sino que somos estratégicos y tenemos una capacidad de responder en especie y al mismo tiempo de jugar el mismo juego”, puntualizó Whitaker ante la audiencia del Atlantic Council.

El embajador reconoció que algunas voces han interpretado las acciones rusas como un signo de “debilidad” de la OTAN, pero aseguró que ocurre todo lo contrario. Respecto a los incidentes recientes, subrayó que Estados Unidos mantiene el compromiso de defender “cada centímetro” del territorio aliado. Puso como ejemplo el ingreso de drones en Polonia, que fueron detectados y derribados por la defensa aérea, lo que, en palabras de Whitaker, demuestra la preparación y estrategia de la Alianza: “Esto muestra una conciencia del dominio y una estrategia de defensa aérea que creo que muestra que la OTAN es seria y está preparada para moverse”.

La Alianza Atlántica busca optimizar
La Alianza Atlántica busca optimizar recursos para enfrentar drones Shahed de bajo costo utilizados por Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

El representante estadounidense señaló que uno de los retos actuales es mejorar la eficiencia en la respuesta, optimizando los recursos empleados ante amenazas de bajo costo, como los drones Shahed de origen iraní utilizados por Rusia. “No estamos lanzando misiles de dos millones de dólares para derribar drones Shahed de 600 dólares”, afirmó, y detalló que se trabaja para consolidar “una defensa aérea de múltiples capas a todas las altitudes”.

Whitaker calificó a Rusia como la “mayor amenaza a la paz en el área transatlántica”. Indicó que para conseguir la paz en Ucrania, es fundamental que los aliados “priven de comida a la maquinaria de guerra rusa y dejen de comprar energía rusa”. Añadió que esto abriría la puerta a nuevas sanciones en coordinación con Europa y Estados Unidos por la invasión de Ucrania, aunque reconoció que existen obstáculos, mencionando a Hungría, Eslovaquia y Turquía como países que mantienen sus importaciones energéticas de Moscú.

El embajador estadounidense ante la
El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker (REUTERS/ARCHIVO)

En relación al compromiso de gasto en defensa pactado en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada este año en La Haya, Whitaker recordó que los Estados miembros acordaron destinar el 5 % del PIB a defensa para 2035, con un 3,5 % para gasto militar directo y un 1,5 % en áreas afines. Consideró que este acuerdo supone “un buen inicio”, pero advirtió sobre la falta de dinamismo de algunos aliados: “Desafortunadamente, algunos aliados se están durmiendo en los laureles y necesitan acelerar el ritmo”.

El embajador llamó a países como España e Italia, entre otros, a incrementar el ritmo de inversión en defensa. Argumentó que para aumentar el gasto militar en Europa, es crucial estimular el crecimiento económico. Destacó la diferencia con Estados Unidos, donde, según sus palabras, la cultura de innovación y el espíritu emprendedor impulsan el gasto y crecimiento, ejemplificando con la duración de la semana laboral estadounidense, de “al menos” cuarenta horas y, para muchos, superior a cincuenta. Contrapuso este modelo con el belga y concluyó que un mayor esfuerzo económico es necesario para alcanzar los objetivos acordados en materia de seguridad.

Temas Relacionados

OTAN Rusia Matthew Whitaker Estados Unidos Bruselas Polonia Defensa aérea Drones Atlantic Council UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Corea del Norte dijo que jamás abandonará el desarrollo de armas nucleares y acusó a sus rivales de querer empezar una guerra

Pyongyang argumentó que su capacidad de disuasión atómica “garantiza una paz duradera” en la península de Corea

Corea del Norte dijo que

Al menos diez muertos tras explotar un auto bomba cerca de un edificio gubernamental en Pakistán

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, ha condenado el “ataque terrorista” y ha afirmado que las fuerzas de seguridad han abatido a cuatro milicianostras el ataque

Al menos diez muertos tras

Zelensky envió expertos ucranianos para que ayuden a Dinamarca a combatir la ola de drones que violaron su espacio aéreo

El presidente instruyó autoridades militares y de seguridad para cooperar en materia de defensa ante las incursiones atribuidas a Rusia que complican el tráfico aéreo europeo

Zelensky envió expertos ucranianos para

Detuvieron en Berlín a un ex miliciano sirio acusado de crímenes de guerra durante la dictadura de Bashar al Assad

Anwar S. fue el líder del grupo armado conocido como parte de las “shabiha”, bandas empleadas por el régimen para reprimir los movimientos de protesta e intimidar a la población para que no se rebelara

Detuvieron en Berlín a un

Un informe filtrado reveló que Rusia entrena fuerzas chinas para operaciones en el extranjero

Un pacto sellado en 2023 incluye capacitación de tropas chinas en territorio ruso y chino, transferencia de tecnología y suministro de vehículos blindados, elevando la capacidad ofensiva del régimen de Beijing

Un informe filtrado reveló que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Melissa Gate respondió qué la

Melissa Gate respondió qué la hace levantarse día a día a pesar del ‘hate’ que recibe: “Los envidiosos también me motivan”

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuánto pagan y cuándo depositan en octubre?

Gustavo Petro respondió a Paloma Valencia luego de que lo criticara por su visita a Estados Unidos: “Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”

Pronostican día soleado y cálido en Monterrey este martes 30 de septiembre: ¿Cuál será la temperatura mínima?

Vuelven las multas por circular sin patente: cuánto pagarán autos y motos por la infracción

INFOBAE AMÉRICA
El ex presidente brasileño Jair

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió una nueva crisis de hipo y vómitos

Las FDS anuncian la detención de un "líder" de una célula de Estado Islámico en el este de Siria

Rusia duda que EEUU entregue a Ucrania misiles Tomahawk: "No se los dan a todo el mundo"

Al menos tres muertos y casi 40 desaparecidos por un derrumbe en un colegio de Indonesia

Detenido en Israel un sospechoso de planear un atentado contra militares en nombre de Estado Islámico

ENTRETENIMIENTO

Murió la influencer venezolana Paola

Murió la influencer venezolana Paola Caldera: tenía 30 años

Sebastián Ortega regresa a Netflix: un amor suspendido en el tiempo, el misterio de Bruno y Florencia y un elenco de estrellas en Buenos Aires

George Clooney y Adam Sandler protagonizan Jay Kelly, el drama más esperado de diciembre

Emily Blunt habló sobre el desafío de envejecer en Hollywood: “No soy tan ingenua como para pensar que seré inmune a los cambios”

De villano de culto en Juego de Tronos a protagonista clave en una historia que marcó a Irlanda: el regreso al éxito de Jack Gleeson