Giorgia Meloni pidió detener a la flotilla que navega hacia Gaza tras el plan de paz de Trump

Giorgia Meloni instó a canalizar la ayuda humanitaria por vías seguras y oficiales (Reuters)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, solicitó este martes a la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones civiles con ayuda humanitaria, que se detenga en su avance hacia la Franja de Gaza. El pedido se conoció poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un plan de paz de 20 puntos, orientado a detener la guerra y promover el diálogo entre las partes enfrentadas.

Según informó la agencia Europa Press, Meloni publicó un comunicado oficial dirigido a los organizadores de la flotilla y a la comunidad internacional, donde sostuvo que la ruptura del bloqueo naval impuesto por Israel sobre Gaza, vigente desde 2007, podría convertirse en un obstáculo para las negociaciones de paz.

Global Sumud Flotilla está compuesta por más de cuarenta barcos civiles (Reuters)

La mandataria italiana advirtió: “Creo que la Flotilla debería detenerse ahora y aceptar alguna de las diversas propuestas presentadas para la entrega segura de la ayuda”.

Además, sostuvo que cualquier acción unilateral podría ofrecer un “pretexto” para entorpecer los esfuerzos diplomáticos orientados a reducir la violencia, y enfatizó la necesidad de actuar con seriedad y responsabilidad para proteger a la población civil de Gaza.

Meloni aseguró que cualquier acción unilateral podría usarse como pretexto para dificultar las negociaciones (Reuters)

La respuesta de Israel fue inmediata. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, apoyó la postura de Italia y reiteró el pedido de evitar “provocaciones” en el mar, sugiriendo que la ayuda humanitaria se canalice de forma pacífica por rutas alternativas, como el puerto de Chipre o el puerto israelí de Ascalón.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, respaldó el pedido italiano de evitar provocaciones (Reuters)

De acuerdo a Europa Press, el gobierno italiano desplegó dos buques militares para tareas de rescate, recordando que la entrega de ayuda debe realizarse por los canales establecidos e incluso propuso que la ayuda se ponga bajo custodia del Patriarcado Latino de Jerusalén.

Italia, además, introdujo una directiva operativa. Según reportó, el Ministerio de Defensa anunció que la fragata de su marina que acompañaba a la flotilla cesaría su escolta al acercarse a 150 millas náuticas, (unos 278 km), de la costa de Gaza.

Antes de alcanzar esa distancia crítica, la marina italiana informaría por radio a los tripulantes y les ofrecería la oportunidad de retirarse antes de entrar en la zona bloqueada.

La Flotilla planea desafiar la vigilancia de las fuerzas israelíes en el Mediterráneo (Europa Press)

La Global Sumud Flotilla reafirmó su decisión de continuar el trayecto, a pesar de la advertencia y del riesgo de intercepción por parte de las fuerzas israelíes.

La Flotilla será escoltada por la marina italiana hasta 150 millas náuticas de Gaza (Reuters)

Entre los participantes se encuentran parlamentarios, abogados y activistas de diversos países, incluida la activista sueca Greta Thunberg, cuya presencia busca visibilizar la crisis humanitaria que afecta al enclave palestino. La organización sostuvo que continuará navegando para entregar la carga y desafiar el bloqueo impuesto, de acuerdo con Reuters.

La activista sueca Greta Thunberg (se encuentra al lado de la bandera) es una de las pasajeras de la Global Sumud Flotilla (Reuters)

En simultáneo, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, reiteró la posición del gobierno italiano y alertó que cualquier enfrentamiento elevaría los riesgos para todos los involucrados.

Crosetto reconoció que la cantidad de ayuda autorizada por Israel ha resultado insuficiente frente a la magnitud de la emergencia humanitaria en Gaza, pero recalcó la necesidad de que la misión se lleve adelante sin violencia y garantizando el menor riesgo posible para todos.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, advirtió sobre los riesgos de un enfrentamiento en el mar (Reuters)

(Con información de Reuters y Europa Press)