Mundo

El ex presidente del Congo Joseph Kabila fue condenado a pena de muerte en ausencia por traición y apoyo a la rebelión del M23

Durante el proceso se presentaron cargos vinculados a su supuesta participación en el financiamiento y organización de estructuras armadas que operan en el oriente del país, según informaron autoridades y organismos internacionales

Guardar
Las investigaciones revelaron la compleja
Las investigaciones revelaron la compleja red de alianzas armadas en la región oriental (Reuters)

El expresidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, enfrenta una de las acusaciones más graves en la historia política reciente del país, tras ser condenado a pena de muerte en ausencia por cargos de traición, insurrección y colaboración con grupos rebeldes, según informó la agencia AFP. Esta decisión, dictada por el Tribunal Superior Militar de Kinshasa, ha sacudido el escenario político nacional y desencadenó reacciones dentro y fuera del país.

Kabila gobernó la República Democrática del Congo durante casi veinte años, tras asumir el mando en 2001 luego del asesinato de su padre, el presidente Laurent-Désiré Kabila.

El exmandatario forjó su carrera
El exmandatario forjó su carrera política tras el asesinato de su padre en 2001 (Reuters)

Tal y como informó la agencia EFE, el Tribunal Superior Militar de Kinshasa, lo consideró culpable de liderar la Alianza Río Congo (AFC), identificada como rama política del M23, grupo insurgente que mantiene combates contra el ejército congoleño y que, según Naciones Unidas y varios países, recibe apoyo directo de Ruanda.

Autoridades locales y observadores extranjeros
Autoridades locales y observadores extranjeros detectaron movimientos inusuales tras su retorno al país (Reuters)

El auditor general de las Fuerzas Armadas, general Lucien René Likulia, solicitó en agosto la pena capital para Kabila, argumentando que fue el autor intelectual de la violencia instigada por el M23.

Según la información confirmada por AP, el proceso judicial comenzó formalmente en julio y fue realizado íntegramente en ausencia del expresidente.

La revocatoria de su fuero
La revocatoria de su fuero ocurrió tras una votación sin precedentes en el Senado nacional (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo)

Dos décadas en el poder marcaron su influencia y controversias en la vida política nacional

La llegada de Kabila al poder estuvo marcada por el escepticismo de sectores importantes en Kinshasa, donde predominan el francés y el lingala. Él, con preferencia por el inglés y el swahili, permaneció siempre como una figura distante y solitaria en la política nacional.

La desconfianza en las operaciones mineras gestionadas por conglomerados internacionales se extendió durante su mandato, aunque él mismo negó reiteradamente haber entregado privilegios a extranjeros a expensas del desarrollo del país.

Este hombre fue presidente de
Este hombre fue presidente de Congo durante casi 20 años (Reuters)

La “luna de miel” política de Kabila terminó en 2011, tras unas elecciones viciadas de irregularidades y la consolidación de la caída de popularidad en grandes centros urbanos como Kinshasa, donde apenas obtuvo el 16,5 % del voto.

El proceso judicial se desarrolló
El proceso judicial se desarrolló en paralelo a los avances militares de un grupo rebelde respaldado por países vecinos (Reuters)

Las protestas de 2015 contra sus esfuerzos por forzar un tercer mandato derivaron en decenas de muertos por la represión gubernamental. Al final, optó por un retiro más o menos pacífico, permitiendo el traspaso a Tshisekedi, aunque, según muchos críticos, buscó mantener el control mediante la manipulación de los resultados electorales y la inclusión de sus aliados más cercanos en el aparato estatal.

Kabila, quien está casado con Marie Olive Lembe Kabila y tiene dos hijos, solo se manifestó públicamente en contadas ocasiones desde su salida del poder.

La sentencia representa, con todo, la culminación de un largo proceso de deterioro en la relación entre Kabila y el actual gobierno, cristalizado en decisiones judiciales de hondo impacto en la historia reciente del país. Hasta que se conozca el destino y paradero final del expresidente, el Congo y la región permanecerán bajo la incertidumbre política y militar que arrastran las graves acusaciones y las profundas divisiones originadas por este fallo.

(Con información de AFP, AP, y EFE)

Temas Relacionados

República Democrática del CongoCondenaPena de muerteJoseph Kabila

Últimas Noticias

TIME100 Next 2025: quiénes son los líderes emergentes que están cambiando el mundo

El reconocimiento de la revista pone en primer plano a jóvenes innovadores, activistas y artistas que desafían el statu quo en distintos continentes

TIME100 Next 2025: quiénes son

El embajador sudafricano en Francia fue hallado muerto en un hotel de París

Nathi Mthethwa, de 58 años, envió un mensaje a su esposa el lunes expresando su intención de quitarse la vida antes de ser encontrado en el patio del hotel Hyatt

El embajador sudafricano en Francia

El escándalo de espionaje que sacude a la extrema derecha alemana: condenaron al ex asesor de un eurodiputado de Afd por espiar para China

Jian Guo, quien trabajaba para el legislador de Alternativa para Alemania Maximilian Krah, recibió casi cinco años de prisión. Krah también es investigado por lavado de dinero y de aceptar sobornos de fuentes chinas

El escándalo de espionaje que

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas

El sismo, con epicentro frente a la isla de Cebú y a solo 10 kilómetros de profundidad, provocó escenas de pánico, evacuaciones y algunos daños estructurales

Un fuerte terremoto de magnitud

La ONU exigió al régimen talibán restablecer el acceso a internet en Afganistán tras un corte sin precedentes

Los talibanes justificaron el bloqueo alegando el “mal uso” de internet y la necesidad de frenar la difusión de “actos inmorales”

La ONU exigió al régimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una estrella de la UFC

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Según experto, estos son los momentos en que los usuarios de reloj inteligente se los deben quitar

La Cámara de Casación confirmó la condena contra dos personas por explotación sexual en Tucumán

Armando Benedetti contestó a Cambio Radical luego de que le lanzaran “vainazo” por mensaje de Christopher Landau: “Avispados”

MML retirará el comercio informal de Mesa Redonda, Las Malvinas y el triángulo de Grau previo a las fiestas de fin de año

INFOBAE AMÉRICA
Qatar dice que algunos de

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan "aclaración" y "negociación"

Sanidad rechaza retirar el borrador de Estatuto Marco y negociar uno exclusivo para médicos, como exigen CESM y SMA

Torres (BBVA) cree que la decisión de David Martínez "es una clara muestra del enorme atractivo" de la OPA

Israel anuncia la muerte en Gaza de un comandante de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre

TIME100 Next 2025: quiénes son los líderes emergentes que están cambiando el mundo

ENTRETENIMIENTO

Cómo es el “Project Rock

Cómo es el “Project Rock N’ Roll Stars”, la movida solidaria que está impulsando Oasis en los fans más jóvenes

Daniel Day-Lewis habló sobre su regreso al cine: “Nunca sentí que me hubiera retirado. Simplemente, quería dedicarme a otra cosa”

Madonna reveló nuevos detalles de la enfermedad que la obligó a posponer su gira mundial y puso en riesgo su vida

La discusión que habría detonado la separación de Nicole Kidman y Keith Urban: “Ella estaba desconcertada”

Axl Rose luchará para salvar a la humanidad en la novela gráfica “Appetite for Destruction”