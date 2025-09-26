Mundo

Miami se consolida como centro global de diálogo tras cumbre del Adam Smith Center en Nueva York

El director Carlos Díaz-Rosillo subrayó el papel de la ciudad y de FIU en la promoción de soluciones y el fortalecimiento de la cooperación internacional tras una semana de debates con líderes mundiales

El Príncipe Luis de Luxemburgo,
El Príncipe Luis de Luxemburgo, Carlos Díaz-Rosillo del Adam Smith Center y Luis Abinader, presidente de República Dominicana (FIU)

El Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU) tuvo una participación destacada durante la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada esta semana en Nueva York, donde se reunieron jefes de Estado, tomadores de decisiones, empresarios y líderes de pensamiento para abordar los desafíos globales más urgentes. El lema “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos” marcó el tono de los encuentros, centrando la discusión en el futuro de la cooperación internacional y el avance de la libertad económica y la prosperidad.

Como parte de las actividades paralelas a la Asamblea, el Adam Smith Center, en alianza con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), organizó desayunos, almuerzos, cenas y conversatorios exclusivos. En estos espacios participaron líderes políticos y empresariales de relevancia internacional, miembros de FIU e invitados distinguidos, con el objetivo de dialogar sobre innovación, gobernanza y prosperidad compartida.

Jeanette M. Nuñez, presidenta de
Jeanette M. Nuñez, presidenta de Florida International University junto a Iván Duque, ex presidente de Colombia (FIU)

La semana inició con la intervención de Dina Boluarte, presidenta de Perú, quien destacó el compromiso de su país en la promoción del comercio y la inversión, así como en la ampliación de oportunidades para las mujeres.

Posteriormente, el expresidente de Colombia Iván Duque compartió sus reflexiones sobre liderazgo y democracia, tomando como eje su libro “Fuerza y Verdad”. Durante el intercambio, Duque expresó su agradecimiento a Jeanette M. Nuñez, presidenta de FIU, a Nuria Vilanova de CEAPI y a Carlos Díaz-Rosillo del Adam Smith Center por la organización del espacio de diálogo.

Agradezco a Jeanette M. Nuñez, presidenta de Florida International University, a Nuria Vilanova de CEAPI y, de manera muy especial, a Carlos Díaz-Rosillo del Adam Smith Center por su liderazgo y compromiso, así como por la impecable organización de este espacio de reflexión”, destacó Duque.

El ex presidente de Colombia
El ex presidente de Colombia Iván Duque y Carlos Díaz-Rosillo del Adam Smith Center junto al Príncipe Alberto II de Mónaco (FIU)

El martes 23, el presidente de la República Dominicana Luis Abinader mantuvo una conversación con los asistentes, en la que subrayó la importancia de las alianzas público-privadas para el desarrollo nacional y anticipó una colaboración próxima con el Adam Smith Center durante la Cumbre de las Américas en su país.

Además, el ministro dominicano de Industria y Comercio y profesor afiliado al Centro, Víctor “Ito” Bisonó, se refirió al potencial de la República Dominicana en el liderazgo regional hacia una Iberoamérica integrada y próspera.

Dina Boluarte, presidenta de Perú,
Dina Boluarte, presidenta de Perú, durante un encuentro organizado por el Adam Smith Center de la Florida International University en Nueva York (FIU)

La República Dominicana reafirma que es possible crecer de manera sostenible y que tiene mucho que aportar a una Iberoamérica más integrada, competitivay próspera”, afirmó Bisonó.

La agenda del Centro incluyó también una reunión entre su director fundador, Carlos Díaz-Rosillo, el profesor de práctica Iván Duque y el Príncipe Alberto II de Mónaco, quienes dialogaron sobre prioridades comunes en desarrollo sostenible y resiliencia ambiental.

El miércoles 24, Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, compartió una visión optimista del futuro de su país, resaltando el marco jurídico sólido, la estabilidad económica y la confianza para los inversores, calificando su modelo de “progresismo pragmático”.

Carlos Díaz-Rosillo, Yamandú Orsi y
Carlos Díaz-Rosillo, Yamandú Orsi y Rou Rinaldi, embajador de los Estados Unidos en Uruguay (FIU)

Durante uno de los encuentros en Nueva York auspiciados por el centro Orsi además tuvo la oportunidad de reencontrarse con embajador de los Estados Unidos en Montevideo, Rou Rinaldi, un empresario norteamericano muy cercano a Donald Trump.

Nuria Vilanova, del Consejo Empresarial
Nuria Vilanova, del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora, y el director del Adam Smith Center de la FIU, durante uno de los encuentros en Nueva York en el marco de la Asamblea de la ONU (FIU)

Ese mismo día, el jefe de Gobierno de Andorra Xavier Espot Zamora reflexionó sobre la historia singular de su país y presentó una estrategia para posicionar a Andorra como un núcleo global de investigación, desarrollo y finanzas. La serie de actividades concluyó el jueves 25 con un almuerzo con el Príncipe Luis de Luxemburgo, quien destacó el papel de su país en la integración internacional y la importancia de la responsabilidad social.

Carlos Díaz-Rosillo otorga una distinción
Carlos Díaz-Rosillo otorga una distinción a Luis Abinader, presidente de República Dominicana (FIU)
Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam
Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center de la FIU, durante su mensaje a los comensales de la cena de honor que ofreció en Nueva York a presidentes y figuras destacadas de la política internacional (FIU)

A través de estos encuentros, el Adam Smith Center buscó consolidarse como un espacio global de intercambio de ideas, reuniendo al sector público, privado y académico para analizar los principales temas económicos y de gobernanza internacional. “En el Adam Smith Center, nos complace ofrecer una plataforma en la que los líderes mundiales puedan compartir sus visiones de innovación, prosperidad y libertad económica”, afirmó Díaz-Rosillo, quien subrayó el valor de fortalecer el papel de Miami como centro global de diálogo y soluciones.

Estas conversaciones no solo enriquecen la experiencia académica de FIU, sino que también fortalecen el papel de Miami (dentro y fuera de la ciudad) como centro global de diálogo, entendimiento y soluciones”, concluyó.

